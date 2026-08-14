Citește Horoscop săptămânal Balanță. Previziuni pentru perioada 15 – 21 august 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Balanță.

Horoscop săptămânal Balanță – 15 – 21 august 2026

Pe 15 august, sănătate în parametri optimi; liniște la locul de muncă. Între 15 august după-amiaza, după ora 0:46′, și miezul nopții de 18 august, Luna le va da Balanțelor impulsuri blânde și delicate: nativii vor fi grijulii cu imaginea lor, se vor comporta elegant, vor fi diplomați și vor evita conflictele.

Între 18 august, după ora 0:46′, și dimineața zilei de 20 august, mici încurcături financiare, nemulțumiri legate de o activitate ce trebuie plătită, dar care nu a fost la înălțimea așteptării nativilor, unii trebuind chiar să refacă ceea ce s-a făcut în prima intervenție nefericită.

Cvadratura dintre Neptun și Marte, din 17 și 18 august, îi va pune pe nativi într-un context social, economic, politic sau profesional care indică nevoia de combativitate și de triere a colaboratorilor sau a consilierilor, în funcție de profesie și de modul de integrare în societate. Nota generală va fi cea de „doborâre a unor obstacole”. Între 20 august, după ora 11:30′, și 21 august, context favorabil comunicării cu persoanele sau instituțiile din afara țării; excursii sau deplasări cu scop precis în afara granițelor.

Pe 21 august, planeta Venus va face o opoziție cu Saturn, la 14°, pe direcția Balanță/Berbec, interesantă prin ineditul rarității ei (ultima dată, un aspect similar, pe aceeași direcție, s-a petrecut pe 29/30 octombrie 1996), ceea ce înseamnă că o problemă majoră de viață personală sau partenerială se va încheia în preajma acestei date. Aspectul îi privește pe cei maturi care aveau la acea dată peste 21 de ani sau pe cei care s-au născut între aprilie 1996 și iunie 1998.

Relația armonică (minoră) Pluton sextil Neptun va funcționa între 18 august și 28 septembrie și va permite limpezirea unor relații afective din perspectiva unei decizii pe termen lung (căsătorie, divorț, separare de drumuri în afaceri, asocieri cu consecințe financiare sau patrimoniale majore).

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