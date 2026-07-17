Citește Horoscop săptămânal Vărsător. Previziuni pentru perioada 18 – 24 iulie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Vărsător.

Horoscop săptămânal Vărsător – 18 – 24 iulie 2026

Între 18 și 19 iulie, dimineața, mici câștiguri, daruri, cadouri, facilități, avantaje materiale, soluții necesare rezolvării unei chestiuni financiare sau patrimoniale.

Soarele, în conjuncție cu steaua fixă Procyon, plasată în casa a VI-a a muncii și a activității profesionale curente, îi va ajuta pe nativi să-și consolideze statutul la locul de muncă. Între 19 iulie, după ora 07:57′, și 21 iulie, după-amiaza, frecvente schimbări de impresie sau de opinii în planul comunicării curente care, cum apar, cum schimbă datele problemei prin noutățile pe care le oferă.

Între 21 iulie, după ora 16:35′, și zorii zilei de 24 iulie, într-o bătălie pentru putere sau în dorința lor de a-și spori notorietatea, Vărsătorii vor trebui să facă față unor provocări în contextul cărora ei să-și etaleze cunoștințele, calitățile, o vocație printr-o abordare adecvată a situației cu care se confruntă. Arma lor va fi subtilitatea, diplomația, observația atentă, răbdarea, autocontrolul și discreția.

Pe 22 iulie, Soarele va intra în zodia Leului și, până pe 23 august, va tranzita sectorul relațiilor parteneriale pe care le vor ridica la rangul de prioritate. Nativii vor trebui fie să se împace, fie să se despartă definitiv de o persoană, o instituție de care sunt legați prin contract, de un dușman, de un soț/soție. Soluția plutește în aer pentru că, între 24 iulie și 2 august, Soarele va face o conjuncție cu Jupiter în Leu, conturând un minunat prilej de a rezolva corect ori pe cale juridică o chestiune care durează de mult timp.

Marte va face conjuncție cu steaua fixă Rigel care nu va avea o influență tocmai potrivită pentru relațiile afective, pe fond, ea accentuând încăpățânarea, fronda, comportamentul sau gesturile ostentative care nu pot susține sentimentele de dragoste și atașamentele. Din 24 iulie, după ora 04:07′, dispute cu prietenii pe teme minore dar cu o notă de nemulțumire reală.

Citește și horoscop Urania săptămânal, previziunile astrale pentru celelalte zodii.

HOROSCOPUL ZILEI te așteaptă! Fii primul care află ce spun astrele despre tine. ABONEAZĂ-TE