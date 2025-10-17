Citește Horoscop săptămânal Vărsător. Previziuni pentru perioada 18 – 24 octombrie 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Vărsător.

Horoscop săptămânal Vărsător – 18 – 24 octombrie 2025

Între 18 și 19 octombrie dimineața, nesiguranță în regimul veniturilor, al cheltuielilor și al informațiilor referitoare la mecanismele legislative ale domeniului fiscal, financiar sau salarial ori la unele drepturi cuvenite (burse, bonificații, subvenții, reduceri fiscale, scutiri, pensii și ajutoare materiale).

Între 19 octombrie, după ora 7:02′, și 21 octombrie după-amiaza, universul de planuri importante pentru dezvoltarea personală sau proiectele profesionale pot beneficia de influxurile pozitive ale planetei Venus, care le poate da o bună formă mentală în raționamentele pe care le vor face sau le pot scoate în cale, pe diferite căi și sub diferite forme, informațiile necesare pentru a se lămuri sau pentru a completa un gol de cunoaștere. Vești bune de la o instituție, posibilitatea unei deplasări de scurtă durată activate pe fondul influenței Lunii Noi în Balanță, din 21 octombrie.

Între 21 octombrie, după ora 18:42′, și 24 octombrie dimineața, în casa a X-a a succesului, a carierei și a exercitării la un nivel superior a profesiei se vor regrupa patru planete, care, alături de Luna Neagră, vor alcătui, cu cele cinci posturi astrale din zodia Peștilor, cincisprezece Trigoane, iar cu Jupiter în Rac, alte cinci.

Nu va fi simplu și nici ușor de gestionat această încărcătură ce poate evolua spre o situație neplăcută, conflictuală, riscantă pentru funcție, imagine și autoritate. Vărsătorii trebuie să dea dovadă de multă stăpânire de sine și să evite reacțiile disproporționate; risc de atacuri, critici, subminări sau tentative de destabilizare.

Pe 23 octombrie, Soarele va intra în zodia Scorpionului și, până pe 22 noiembrie, va acționa pozitiv, dar limitat, tocmai din cauza acestui context, care va atinge potențialul de risc între 23 și 29 octombrie și va opera până pe 20 noiembrie. Din 24 octombrie, după ora 7:19′, relații agreabile cu prietenii.

