Citește Horoscop săptămânal Vărsător. Previziuni pentru perioada 2 – 8 mai 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Vărsător.

Horoscop săptămânal Vărsător – 2 – 8 mai 2026

Între 2 și 3 mai dimineața, îngrijorări, prudență, mecanisme de apărare ale unui statut socioprofesional bazat pe studierea rivalilor și a competitorilor sau a „taberei opuse”.

Pe 3 mai, Mercur va intra în zodia Taurului și, până pe 17 mai, va tranzita casa a IV-a a relațiilor de familie, unde e de sperat că va acționa la nivelul comunicării cu părinții sau cu rudele în vârstă în chip demn, instaurând un climat de încredere și dorința de a coopera în activitățile care presupun administrarea unei gospodării (case, terenuri, recolte), a veniturilor sau a unui patrimoniu comun, fără dispute sau cu dorința sinceră de a face repede, bine și corect ceea ce este necesar.

Între 3 mai, după ora 9:34′, și 5 mai seara, un prieten îl va supăra pe un Vărsător prin ceea ce spune, ce face sau cum gândește, în totală discrepanță cu convingerile nativului. Între 5 mai, după ora 22:06′, și 8 mai dimineața, sănătatea va fi stabilă, dar nativii nu vor avea prea multă energie, așa că vor amâna treburile solicitante pentru un moment când vor fi într-o formă mai bună.

Pe 7 mai, Pluton va intra într-o lungă retrogradare și, până pe 17 octombrie, îi va face pe Vărsători să retrăiască experiențele petrecute între 7 iulie și 8 noiembrie 2025, în planul vieții personale, zdruncinându-le niște principii, ca efect al Trigonului între Pluton din casa I și Uranus, în casa a V-a a relațiilor afective și a relațiilor dintre ei, ca părinți, și copiii lor ori la nivelul creativității în diferite ipostaze.

Dacă nu vor face rapid o schimbare a criteriilor, o adaptare a pretențiilor sau a orizontului lor de așteptare la exigențele vârstei și structurii lor umane, atunci când secvența se va repeta, pentru ultima oară, în iunie 2027, contextul va fi mai greu de modificat, pentru că Vărsătorii se vor confrunta cu constrângerea soluției unice. O primă experiență de acest fel va fi evidentă după 8 mai.

