Citește Horoscop săptămânal Vărsător. Previziuni pentru perioada 20 – 26 iunie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Vărsător.

Horoscop săptămânal Vărsător – 20 – 26 iunie 2026

Între 20 și 21 iunie, seara, târziu, mici gesturi necesare pentru buna administrare a unor bani și bunuri sau în vederea obținerii lor.

Pe 21 iunie, dimineața, Soarele va intra în zodia Racului și, până pe 22 iulie, seara, va influența casa a VI-a a sănătății de fiecare zi. Soarele va aduce o cantitate mare de energie necesară refacerii organismului, în general, și al aparatului digestiv în special, permițând recuperări rapide după boli, accidente, operații sau recidive.

Între 21 iunie, după ora 23:55′, și 24 iunie, dimineața, cele două sectoare ale comunicării vor funcționa inegal. Idei interesante provenind de la lecturi, conferințe, urmărirea de podcast-uri care le pot oferi nativilor o viziune originală asupra unor evenimente, asupra unor oameni sau idei ceea ce le va nuanța o serie de păreri și le va corecta niște judecăți exagerate sau simpliste. De partea cealaltă, în casa a III-a, vor fi multe îndoieli în ceea ce privește alegerea unei profesii, a unei instituții menite să-i pregătească pe cei tineri pentru muncă și pentru viață după cum se vor contura și o serie de școli și universități unde criteriile de admitere au un standard prea ridicat pentru nivelul lor actual de înțelegere și cunoaștere.

Între 24 iunie, după ora 09:44′, și 26 iunie, seara, context complicat care o să le placă, însă, multora pentru că îi va provoca să intre în arenă și să-și dovedească calitățile. În acel răstimp, va funcționa un Pătrat mistic pe Crucea Fixă, angajând sectorul vieții profesionale, personale, parteneriale și familiale într-o conjunctură specială care le va permite să iasă din umbră și să etaleze niște calități de care nici ei, aproape, că nu erau conștienți.

Din 26 iunie, după ora 21:41′, relațiile cu (unii) prieteni vor deveni stridente, Vărsătorii nesuportând ieșirile deplasate și lipsa de măsură mai ales atunci când va fi vorba de un proiect comun serios.

Citește și horoscop Urania săptămânal, previziunile astrale pentru celelalte zodii.

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