Citește Horoscop săptămânal Vărsător. Previziuni pentru perioada 20 – 26 iunie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Vărsător.

Horoscop săptămânal Vărsător – 20 – 26 iunie 2026

Între 20 și 21 iunie, seara, târziu, mici gesturi necesare pentru buna administrare a unor bani și bunuri sau în vederea obținerii lor.

Pe 21 iunie, dimineața, Soarele va intra în zodia Racului și, până pe 22 iulie, seara, va influența casa a VI-a a sănătății de fiecare zi. Soarele va aduce o cantitate mare de energie necesară refacerii organismului, în general, și al aparatului digestiv în special, permițând recuperări rapide după boli, accidente, operații sau recidive.

Între 21 iunie, după ora 23:55′, și 24 iunie, dimineața, cele două sectoare ale comunicării vor funcționa inegal. Idei interesante provenind de la lecturi, conferințe, urmărirea de podcast-uri care le pot oferi nativilor o viziune originală asupra unor evenimente, asupra unor oameni sau idei ceea ce le va nuanța o serie de păreri și le va corecta niște judecăți exagerate sau simpliste. De partea cealaltă, în casa a III-a, vor fi multe îndoieli în ceea ce privește alegerea unei profesii, a unei instituții menite să-i pregătească pe cei tineri pentru muncă și pentru viață după cum se vor contura și o serie de școli și universități unde criteriile de admitere au un standard prea ridicat pentru nivelul lor actual de înțelegere și cunoaștere.

Între 24 iunie, după ora 09:44′, și 26 iunie, seara, context complicat care o să le placă, însă, multora pentru că îi va provoca să intre în arenă și să-și dovedească calitățile. În acel răstimp, va funcționa un Pătrat mistic pe Crucea Fixă, angajând sectorul vieții profesionale, personale, parteneriale și familiale într-o conjunctură specială care le va permite să iasă din umbră și să etaleze niște calități de care nici ei, aproape, că nu erau conștienți.

Din 26 iunie, după ora 21:41′, relațiile cu (unii) prieteni vor deveni stridente, Vărsătorii nesuportând ieșirile deplasate și lipsa de măsură mai ales atunci când va fi vorba de un proiect comun serios.

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