Horoscop săptămânal Vărsător – 23 – 29 august 2025

Pe 23 august, mesaje, dialoguri, întâlniri cu persoanele alături de care nativii dezvoltă activități comune stabilite prin contract, prin bună înțelegere care îi aduc alături într-un proiect profesional sau personal în care se vor instala accente subiective mai mult sau mai puțin deranjante

Între 23 august, după ora 8:24′, și după-amiaza zilei de 25 august, interesele financiare sau materiale vor fi în prim-planul atenției Vărsătorilor pe fondul Lunii Noi în Fecioară, din 23 august, care va introduce un impuls util și binevenit prin metodă, atenție pe detalii, răbdare, seriozitate, responsabilitate și pragmatism în efortul lor de rezolvare a unor teme financiare.

Pe 25 august, planeta Venus va intra în zodia Leului și, până pe 19 septembrie, va permite rezolvarea unor aspecte parteneriale: va pune ordine în idei, intenții, oferte, va netezi drumul spre o înțelegere corectă, onestă și responsabilă; această fază a Lunii va permite stabilirea unor relații umane care pot funcționa armonios și profitabil pentru ambele părți, spre împăcări și soluții amiabile.

Între 25 august, după ora 17:18′, și începutul zilei de 28 august, neliniști interioare, agitație, efort de a contacta persoanele și instituțiile de care nativii vor avea nevoie pentru a rezolva o chestiune de ordin profesional sau personal.

Deocamdată, Vărsătorii se vor confrunta cu dificultăți în a se întâlni sau contacta reprezentații unor instituții care ar trebui să le dea informații, îndrumări, explicații, aprobări ori să le elibereze actele necesare efectuării unei deplasări în afara țării sau pentru a-și completa un dosar în vederea susținerii unui examen sau a acceptării lor în diferite forme de învățământ și perfecționare profesională. Între 28 august, după ora 4:27′, și 29 august, posibil necaz la locul de muncă; „mișcări” greșite în mediul socioprofesional; critici, acuzații, conflicte cu superiorii.

