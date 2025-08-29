Citește Horoscop săptămânal Vărsător. Previziuni pentru perioada 30 august – 5 septembrie 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Vărsător.

Horoscop săptămânal Vărsător – 30 august – 5 septembrie 2025

În ziua de 30 august, activitățile socioprofesionale se vor complica cu tot felul de detalii neprevăzute și deranjante care nu vor putea fi ignorate sau amânate. Griji și emoții pentru parcursul unei activități presărate cu piedici și desolidarizări.

Între 30 august, după ora 17:05′, și începutul zilei de 2 septembrie, activitățile comune cu prietenii și apropiații îi vor introduce pe nativi în medii diferite; Vărsătorii își vor putea lărgi cercul de cunoștințe, pot participa la acțiuni care le vor spori experiența de viață și le vor permite să se exprime în contextul unor activități publice; agitație, vervă, dialoguri, veselie.

Pe 1 septembrie, Saturn va reveni în zodia Peștilor, pe care o va traversa în mișcare aparent retrogradă până pe 29 noiembrie și apoi, în mișcare directă, până pe 14 februarie 2026, când o va părăsi definitiv, reluând temele majore de viață cu care nativii s-au confruntat, pentru prima dată, între aprilie și mai 2025, referitoare la bani, mai ales în ipostaza salarizării sau a valorificării unor abilități, competențe și talente care vor fi răsplătite în bani, bunuri, beneficii sau avantaje.

Probabil că unele dintre ele vor fi supuse revizuirii, amânării sau abandonării. Între 2 septembrie, după ora 4:45′, și 4 septembrie la prânz, oboseală mai pronunțată, metabolism lent, apatie, nevoie de somn prelungit.

În ziua de 2 septembrie, Mercur va intra în zodia Fecioarei și, până pe 18 septembrie, va introduce influențe astrale utile abordărilor pragmatice ori de câte ori va fi vorba de bani, bunuri patrimoniale, strategii de pus în aplicare în cazul unui partaj mai complicat sau al unor dezbateri succesorale. Între 4 septembrie, după ora 13:32′, și 5 septembrie, Luna va tranzita casa I a personalității Vărsătorilor și le va insufla sau le va amplifica tendința de a se purta teatral, vanitos, orgolios și autoritar în relațiile parteneriale.

