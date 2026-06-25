Două cutremure devastatoare de 7,2 și 7,5 au avut loc în Venezuela

Este stare de criză după cele două cutremure devastatoare, cu magnitudini de 7,2 și 7,5, au zguduit Venezuela miercuri seară, la ora locală 18.04. Epicentrul primului seism a fost localizat în apropierea orașului San Felipe, din statul Yaracuy, la 280 km vest de Caracas, conform portalului de știri naționale din Venezuela, Elnacional.com.

Replica, mai puternică, s-a produs în proximitatea municipiului Yumare, la nord de epicentrul inițial, potrivit Serviciului Geologic al Statelor Unite (USGS).

Mărturiile localnicilor descriu momente de groază în primele minute după cutremure

O femeie mărturisește că este cel mai puternic cutremur pe care l-a simțit vreodată în cei 37 de ani de viață.

„Este cel mai puternic cutremur pe care l-am simțit vreodată în viața mea”, a declarat Nicole Kolster, jurnalistă și colaboratoare BBC Mundo.

Locuind la etajul șapte al unui imobil din centrul orașului Caracas, aceasta a resimțit din plin magnitudinea seismului și a replicii care a urmat imediat.

„A început să se cutremure, am văzut cum se mișcau geamurile. Am fugit și m-am așezat între ușa de la intrare și un perete de piatră, care mi s-a părut destul de solid, pentru a mă proteja”, a relatat Kolster.

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Locuitorii unui bloc din Caracas și-au găsit vecinii blocați printre dărâmături când au ieșit în stradă

Ea a rămas acolo o perioadă îndelungată, până când a auzit vecinii strigând să iasă în stradă.

„Este prima dată în 37 de ani când simt un cutremur de o asemenea magnitudine. A fost atât de puternic încât am crezut că blocul se va prăbuși peste mine”, a adăugat jurnalista.

Printre dărâmăturile unui imobil prăbușit, se aud strigăte disperate de ajutor: „Cereți ajutor. Suntem aici”, a povestit aceasta pentru sursele citate mai sus.

Primele imagini cu dezastrul din Caracas: oameni desculți pe străzi, refuză să se întoarcă în case, de frică

Primele imagini cu efectele tragediei din Venezuela fac deja înconjurul lumii. Imaginile din Caracas, arată clădiri prăbușite și structuri grav avariate. Un locuitor din Venezuela a povestit cum a fost surprins de cele două cutremure, chiar în timp ce mergea pe jos pe stradă.

Oamenii, unii desculți, alții în lacrimi sau îmbrățișându-se, s-au adunat pe străzi, temându-se de alte replici.

„O oră după cutremur, toți sunt afară, așteptând să se asigure că este sigur să se întoarcă”, a continuat jurnalist, în interviul acordat pentru sursa citată mai sus.

Este video se va poniendo peor mientras avanza. #TerremotoenVenezuela pic.twitter.com/4LqCoL84kc — Yisus 💾 (@SoyJesusTarre) June 25, 2026

Locuitorii fac dezvăluiri emoționante după cutremurele din Venezuela

Maria Elise, o altă locuitoare din centrul capitalei, a declarat că apartamentul său a suferit crăpături în pereți, iar orașul a rămas fără curent electric și semnal. Multe dintre clădirile din capitală au fost avariate, iar localnicii nu se mai simt în siguranță și refuză să se întoarcă în case.

Pentru unele cartiere, autoritățile au emis avertizări, iar recomandarea este ca locuitorii să nu revină în case și apartamente.

„Sunt stâlpi căzuți și nu mai avem lumină. Recomandarea este să nu ne întoarcem în clădiri, pentru moment”, a explicat aceasta.

La aproximativ 10 km distanță, în Altamira, o altă zonă centrală a capitalei, Anais López a rămas și ea în stradă.

„Așteptăm să ni se spună că este sigur să ne întoarcem”, a precizat ea. López a povestit că i-a fost dificil să deschidă ușa apartamentului său de la etajul opt, din cauza molozului căzut în interior, și a coborât în grabă, fără să aibă timp să-și ia ochelarii.

Autoritățile au luat măsuri de urgență și fac apel la calm

USGS a avertizat asupra posibilității ca dezastrul să aibă un impact extins, cu riscuri semnificative de alunecări de teren și lichefacție a solului.

„Este probabil ca acest dezastru să aibă un impact major”, a transmis agenția.

Ministrul de interne al Venezuelei, Diosdado Cabello, a confirmat că seismele au fost resimțite în mai multe state, inclusiv Trujillo, Carabobo, Miranda și La Guaira.

El a anunțat la televiziunea de stat că mai multe case și clădiri s-au prăbușit și că toate forțele de securitate și salvare, inclusiv poliția și pompierii, au fost mobilizate pentru a interveni.

„Toți cetățenii din zonele afectate trebuie să evacueze clădirile pentru a se pune la adăpost în caz de alte replici. Facem apel la calm”, a declarat Cabello.

Alertele de tsunami au fost emise imediat după cutremur

Imediat după cutremure, au fost emise alerte de tsunami pentru Venezuela, Aruba și Bonaire, precum și avertismente preventive pentru Puerto Rico și Insulele Virgine Britanice.



Totuși, Sistemul de Alarme Tsunami din SUA a anunțat ulterior că pericolul a trecut.



„Potrivit tuturor datelor disponibile, pericolul de tsunami a trecut și nu mai există nicio amenințare”, a declarat instituția.

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Cel puțin 32 de oameni au murit în urma cutremurelor din Venezuela

Bilanțul provizoriu al cutremurelor produse miercuri seară în Venezuela a ajuns la cel puțin 32 de persoane decedate și aproximativ 700 de răniți. Informația a fost anunțată de președintele interimar Delcy Rodríguez, citată de Associated Press.

Autoritățile au avertizat că numărul victimelor ar putea crește în orele următoare, pe măsură ce echipele de intervenție continuă verificările în zonele afectate de cele două seisme puternice.

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