Considerată favorită în Grupa E, din care mai fac parte Costa de Fildeș, Ecuador și Curaçao, Germania nu a dezamăgit până acum la turneul final: a învins cu 7-1 naționala din Curaçao, iar meciul împotriva celor din Coasta de Fildeș l-a câștigat cu 2-1.

Meciul Ecuador – Germania se joacă pe 25 iunie 2026, de la ora 23.00, fiind transmis în direct de Antena 1, post TV care difuzează aproape toate partidele de la Campionatul Mondial de fotbal din acest an.

În aceeași zi și la aceeași oră se joacă și cealaltă partidă din Grupa E: Curaçao – Costa de Fildeș.

Toate fazele importante de la Campionatul Mondial de Fotbal din 2026 pot fi urmărite pe site-ul oficial al celor de la FIFA, care poate fi accesat AICI!

Programul meciurilor de la Campionatul Mondial de Fotbal 2026 pentru următoarele zile

25 iunie 2026

Grupa E, ora 23:00 » Ecuador – Germania » Antena 1

Grupa E, ora 23:00 » Curacao – Coasta de Fildeș » Antena 3

26 iunie 2026

Grupa F, ora 2:00 » Japonia – Suedia » Antena 1

Grupa F, ora 2:00 » Tunisia – Olanda » Antena 3

Grupa D, ora 5:00 » Turcia – SUA » Antena 1

Grupa D, ora 5:00 » Paraguay – Australia » Antena 3

Grupa I, ora 22:00 » Norvegia – Franța » Antena 1

Grupa I, ora 22:00 » Senegal – Irak » Antena 3

27 iunie 2026

Grupa H, ora 3:00 » Capul Verde – Arabia Saudită » Antena 3

Grupa H, ora 3:00 » Uruguay – Spania » Antena 1

Grupa G, ora 6:00 » Egipt – Iran » Antena 3

Grupa G, ora 6:00 » Noua Zeelandă – Belgia » Antena 1

28 iunie 2026

Grupa L, ora 00:00 » Panama – Anglia » Antena 1

Grupa L, ora 00:00 » Croația – Ghana » Antena 3

Grupa K, ora 2:30 » Columbia – Portugalia » Antena 1

Grupa K, ora 2:30 » RD Congo – Uzbekistan » Antena 3

Grupa J, ora 5:00 » Algeria – Austria » Antena 3

Grupa J, ora 5:00 » Iordania – Argentina » Antena 1

16-imi de finală 1 și 2 – Duminică, 28 iunie 2026

Africa de Sud – Canada (Meciul 73)

Germania – Cel mai bun loc 3 (Grupele A/B/C/D/F) (Meciul 74)

16-imi de finală 3 și 4 – Luni, 29 iunie 2026

Locul 1 din Grupa F – Maroc (Meciul 75)

Brazilia – Locul 2 din Grupa F (Meciul 76)

16-imi de finală 5, 6 și 7 – Marți, 30 iunie 2026

Locul 1 din Grupa I – Cel mai bun loc 3 (Grupele C/D/F/G/H) (Meciul 77)

Locul 2 din Grupa E – Locul 2 din Grupa I (Meciul 78)

Mexic – Cel mai bun loc 3 (Grupele C/E/F/H/I) (Meciul 79)

16-imi de finală 8, 9 și 10 – Miercuri, 1 iulie 2026

Locul 1 din Grupa L – Cel mai bun loc 3 (Grupele E/H/I/J/K) (Meciul 80)

SUA – Cel mai bun loc 3 (Grupele B/E/F/I/J) (Meciul 81)

Locul 1 din Grupa G – Cel mai bun loc 3 (Grupele A/E/H/I/J) (Meciul 82)

16-imi de finală 11, 12 și 13 – Joi, 2 iulie 2026

Locul 2 din Grupa K – Locul 2 din Grupa L (Meciul 83)

Locul 1 din Grupa H – Locul 2 din Grupa J (Meciul 84)

Elveția – Cel mai bun loc 3 (Grupele E/F/G/I/J) (Meciul 85)

16-imi de finală 14, 15 și 16 – Vineri, 3 iulie 2026

Argentina – Locul 2 din Grupa H (Meciul 86)

Locul 1 din Grupa K – Cel mai bun loc 3 (Grupele D/E/I/J/L) (Meciul 87)

Locul 2 din Grupa D – Locul 2 din Grupa G (Meciul 88)

Optimi de finală 1 și 2 – Sâmbătă, 4 iulie 2026

Câștigătorul Meciului 74 – Câștigătorul Meciului 77 (Meciul 89)

Câștigătorul Meciului 73 – Câștigătorul Meciului 75 (Meciul 90)

Optimi de finală 3 și 4 – Duminică, 5 iulie 2026

Câștigătorul Meciului 76 – Câștigătorul Meciului 78 (Meciul 91)

Câștigătorul Meciului 79 – Câștigătorul Meciului 80 (Meciul 92)

Optimi de finală 5 și 6 – Luni, 6 iulie 2026

Câștigătorul Meciului 83 – Câștigătorul Meciului 84 (Meciul 93)

Câștigătorul Meciului 81 – Câștigătorul Meciului 82 (Meciul 94)

Optimi de finală 7 și 8 – Marți, 7 iulie 2026

Câștigătorul Meciului 86 – Câștigătorul Meciului 88 (Meciul 95)

Câștigătorul Meciului 85 – Câștigătorul Meciului 87 (Meciul 96)

Sfert de finală 1 – Joi, 9 iulie 2026

Câștigătorul Meciului 89 – Câștigătorul Meciului 90 (Meciul 97)

Sfert de finală 2 – Vineri, 10 iulie 2026

Câștigătorul Meciului 93 – Câștigătorul Meciului 94 (Meciul 98)

Sfert de finală 3 și 4 – Sâmbătă, 11 iulie 2026

Câștigătorul Meciului 91 – Câștigătorul Meciului 92 (Meciul 99)

Câștigătorul Meciului 95 – Câștigătorul Meciului 96 (Meciul 100)

Semifinala 1 – Marți, 14 iulie 2026

Câștigătorul Meciului 97 – Câștigătorul Meciului 98 (Meciul 101)

Semifinala 2 – Miercuri, 15 iulie 2026

Câștigătorul Meciului 99 – Câștigătorul Meciului 100 (Meciul 102)

Finala mică – Sâmbătă, 18 iulie 2026

Pierzătoarea din Meciul 101 – Pierzătoarea din Meciul 102 (Meciul 103)

Finala mare – Duminică, 19 iulie 2026

Câștigătorul Meciului 101 – Câștigătorul Meciului 102 (Meciul 104)

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