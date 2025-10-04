Cum te ajută AI la planificarea călătoriilor

AI poate răspunde la întrebări complexe mai precis decât o simplă căutare pe Google. De exemplu, dacă întrebi despre activități pentru copii într-un oraș, cu un buget specific, AI poate oferi răspunsuri detaliate, incluzând informații despre programul de funcționare, accesibilitate sau meniuri. Totuși, răspunsurile sunt bazate pe informațiile disponibile online.

„ChatGPT nu a vizitat niciodată New York, Veneția sau alte locuri”, se menționează în articol.

Astfel, răspunsurile sunt mai detaliate pentru destinații populare și mai puțin pentru locații mai puțin cunoscute. AI este util și pentru inspirație. Poți întreba despre cele mai bune perioade pentru a vizita o destinație, locuri similare cu altele pe care le-ai vizitat sau atracții mai puțin aglomerate. Chatboții pot sugera destinații noi sau locații în apropierea ta, având o bază vastă de informații din care să se inspire.

„Aceste interfețe AI sunt utile dacă nu știi de unde să începi planificarea”, menționează autorul articolului.

Limitele inteligenței artificiale

Modelele de limbaj mari (LLM) folosite de chatboți nu copiază informații, ci generează text nou, ceea ce poate duce la erori, cunoscute drept „halucinații”. Acestea pot apărea și în recomandările de călătorie.

„Mi s-a spus că unul dintre cele mai insalubre baruri din orașul meu are o atmosferă caldă și primitoare”, exemplifică autorul.

De asemenea, AI poate folosi descrieri generice, cum ar fi „cozy” sau „tradițional”, care nu reflectă realitatea. Un alt exemplu de eroare a fost afișarea unei fotografii a unui atelier de tâmplărie în locul muzeului solicitat.

Aceste greșeli sunt rare, dar posibile, motiv pentru care trebuie să verifici informațiile înainte de a le folosi.

Sfaturi pentru utilizarea AI în călătorii

Articolul recomandă utilizarea AI doar ca unul dintre instrumentele de planificare. Este esențial să verifici informațiile pe platforme precum Google Maps sau TripAdvisor și să contactezi direct locațiile.

„În planificarea mea locală, mi s-a spus că un parc avea un loc de joacă și terenuri de tenis, când de fapt nu avea niciunul dintre acestea”, avertizează autorul.

Astfel de verificări rapide pot preveni dezamăgirile. De asemenea, prețurile hotelurilor și zborurilor ar trebui considerate orientative. AI poate oferi sugestii utile, dar nu ar trebui să fie sursa ta principală de informații.

„Au fost momente când AI a avut dreptate, cum ar fi zilele de deschidere ale unui târg local, dar verificarea este întotdeauna necesară”, se menționează în articol.

În acest context vă prezentăm mai multe aplicații utile pentru călătorii.

