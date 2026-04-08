„Arsenalul” digestiv: Ce medicamente se cumpără de Paște și cum se iau

Românii caută o gamă variată de medicamente fără rețetă (OTC) pentru a gestiona consumul ridicat de grăsimi și proteine (miel, ouă, drob). Un top al celor mai cerute medicamente în perioada sărbătorilor pascale arată astfel:

1. Enzime digestive și stimulente biliare Acestea sunt esențiale pentru a ajuta organismul să proceseze alimentele grele:

Triferment / Mezim: Conțin enzime pancreatice care ajută procesul de digestie. Se recomandă administrarea după masă.

Colebil: Ajută la starea de „preaplin" și se administrează de obicei după mesele principale (1-2 drajeuri de 2-3 ori pe zi).

Anghirol: Susține vezica biliară să funcționeze mai bine în cazul secrețiilor insuficiente.

Fiobilin: Este indicat pentru „fiere leneșă", ajutând la eliminarea bilei și stimularea digestiei.

Digenzim: Un complex de enzime digestive care ajută la digerarea mai multor clase de alimente, inclusiv lactate sau dulciuri.

2. Antiacide (pentru arsuri și reflux)

Dicarbocalm: Se administrează la nevoie, de regulă după masă. Este indicat pentru senzația de arsură gastrică și indigestie.

Gaviscon: Formează o peliculă protectoare care calmează arsurile. Se administrează după apariția simptomelor.

3. Combaterea balonării și a crampelor

Cărbune medicinal (Carbocit): Absoarbe gazele intestinale și se ia pentru senzația de balonare.

Kebene: O combinație utilizată tot pentru balonare, disponibilă sub diverse variante.

No-Spa: Un antispastic utilizat pentru calmarea crampelor abdominale.

„Sunt momentele de boom în care crește de Paște și de Crăciun cererea pentru tot ce înseamnă medicamente pentru digestie, antispastice, produse care să-i ajute upe români să treacă peste momentele de prea plin,”, a declarat farm. Anda Vija.

Prețurile medicamentelor au crescut: Românii cumpără la folie și la bucată

Contextul economic a influențat modul în care pacienții își fac proviziile. Deși prețul medicamentelor OTC a crescut moderat (5-7%), suplimentele alimentare au suferit scumpiri de peste 10-20% din cauza creșterii TVA-ului la 21%.

„O persoană lasă în farmacie între 50 și 100 de lei pentru o trusă de bază cu astfel de medicamente. Noi observăm că tot mai mulți oameni cer medicamente „la folie” sau chiar la bucată, nu-și mai permit să ia cutii întregi. De obicei, cer o folie de Triferment, o folie de Colebil, un antiacid, să aibă acolo în casă pentru aceste zile” a precizat farm. Alexandra Achiței.

Trifermentul și Colebilul costă în jur de 30-40 de lei cutia, în timp ce Dicarbocalmul este aproximativ 25 de lei. Ceaiurile de mentă, mușețel costă în jur de 5 lei cutia, iar cele digestive în jur de 9 lei.

Sfaturile farmaciștilor: Moderația de Paște, cel mai bun „medicament”

Alexandra Achiței recomandă ca pacienții să aibă aceste medicamente în casă preventiv, deoarece indigestia se manifestă brutal (greață, vărsături) și este mai greu de tratat după instalare. O alternativă ieftină și eficientă este ceaiul digestiv călduț (mentă, mușețel) consumat după masă.

Dincolo de pilulele care promit digestie ușoară, ambele farmaciste atrag atenția asupra unui aspect crucial: automedicația excesivă poate masca probleme mai grave, cum ar fi pancreatita acută sau crizele biliare.

„Ar fi bine să încercăm să ne adaptăm puțin dieta decât să combatem efectul secundar. […] Nu e bine să facem excese, e bine să ne oprim exact când avem senzații de sațietate, pentru că și medicamentele pe care le luăm pentru digestie pot la rândul lor să ne dea și alte probleme, de exemplu să ne constipe,” a atras atenția farm. Anda Vija de la Farmacia Granathalma.

Recomandări cheie:

Hidratarea: Apa ajută procesele digestive mult mai eficient decât băuturile carbogazoase.

Apa ajută procesele digestive mult mai eficient decât băuturile carbogazoase. Pauzele între felurile de mâncare: Lăsați timp sistemului digestiv să proceseze fiecare aliment.

Lăsați timp sistemului digestiv să proceseze fiecare aliment. Consultarea farmacistului: Nu luați medicamente „după ureche” doar pentru că au funcționat la vecini.



Masa de Paște este un simbol al belșugului, însă amestecul de preparate grele poate pune o presiune enormă pe sistemul digestiv.



