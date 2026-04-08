Fundația Ringier și Asociația Magic se unesc pentru a sprijini copiii din oncopediatrie prin programul MagiCARE

Programul MagiCARE oferă o gamă largă de servicii menite să răspundă nevoilor complexe ale micuților pacienți oncologici din România. Printre acestea se numără livrarea săptămânală de pachete în spitale, consiliere psihologică pentru copii și părinți în timpul tratamentului, terapii de recuperare post-externare, transport gratuit între casă și spital, precum și asigurarea medicamentelor esențiale.

„La Fundația Ringier credem că niciun copil nu trebuie să treacă singur printr-un diagnostic greu. Prin susținerea programului MagiCARE, ne alăturăm unei rețele care oferă sprijin concret și continuu copiilor din oncopediatrie și familiilor lor – de la transport sigur la suport psihologic și terapii de recuperare. Invităm publicul să fie parte din această solidaritate: un SMS lunar poate însemna o șansă în plus la normalitate”, a declarat Oana Dumitriu, președintele Fundației Ringier.

Publicul este invitat să sprijine această inițiativă prin trimiterea unui SMS cu textul „SUPORT” la numărul 8835. Acest gest activează o donație recurentă de 5 euro pe lună, contribuind direct la continuitatea serviciilor oferite de MagiCARE.

Datele din 2025 arată impactul considerabil al acestui program:

3.984 de copii și părinți au beneficiat de transport gratuit, în siguranță, între casă și spital, voluntarii Magic parcurgând un total de 529.552 de kilometri.

4.747 de pachete MagiCARE au fost distribuite în spitale, iar 2.148 de ședințe de consiliere psihologică au fost oferite copiilor și familiilor acestora.

După externare, 2.134 de ședințe de terapii diverse – kinetoterapie, logopedie, hipoterapie, psihoterapie, art-terapie – au sprijinit recuperarea copiilor.

„Impactul proiectului MagiCARE e în fiecare copil care ajunge la tratament la timp și în siguranță. În fiecare copil care se luminează când ne vede intrând pe ușa salonului de spital cu pachetele MagiCARE. În fiecare părinte mai încrezător după ședințele de psihoterapie sau răsuflând ușurat că nu mai trebuie să își facă griji că nu are bani pentru un medicament sau o terapie. În copiii care au învins boala și, când vârsta le permite, se întorc ca voluntari în Magic. În părinții care revin ca voluntari în Magic. În îmbrățișările și mesajele lor: «mulțumim că nu ne-ați lăsat singuri». Nimic din tot ce facem aici, la Magic, nu ar fi posibil fără ajutorul oamenilor (donatori, voluntari, parteneri, sponsori) care aleg să fie parte din această rețea a binelui. Împreună, formăm o plasă de siguranță pentru mii de copii grav bolnavi din România”, a declarat Andreea Nechita, președintele Asociației Magic.

Prin această campanie, Fundația Ringier continuă să își demonstreze angajamentul față de inițiativele care schimbă vieți și oferă sprijin real copiilor aflați în situații vulnerabile. Împreună, prin solidaritate, comunitatea poate transforma normalitatea într-o realitate accesibilă pentru toți.

