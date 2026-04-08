Grecia, noua țară din Europa care interzice accesul copiilor sub 15 ani pe rețelele de socializare

Grecia va deveni una dintre primele țări din lume care interzic accesul minorilor sub 15 ani la rețelele sociale, începând cu 1 ianuarie 2027. Decizia a fost anunțată de premierul Kyriakos Mitsotakis într-un videoclip publicat pe TikTok, relatează AFP.

Premierul grec a explicat că măsura va fi adoptată printr-o legislație care urmează să fie votată în vara anului 2026.

„Am decis să mergem mai departe cu o măsură dificilă, dar necesară: interzicerea accesului la rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani”, a declarat Mitsotakis.

Potrivit acestuia, scopul principal este combaterea efectelor negative ale rețelelor sociale asupra sănătății mintale și libertății adolescenților.

„Grecia este una dintre primele țări din lume care adoptă o astfel de măsură”, a subliniat premierul, adăugând că face presiuni ca și Uniunea Europeană să urmeze inițiativa.

Autoritățile din Grecia le cer părinților să fie responsabili

Adresându-se părinților, Kyriakos Mitsotakis a subliniat că noua măsură nu va înlocui rolul lor în viața copiilor.

„Aceasta este doar o unealtă care nu va putea niciodată să înlocuiască prezența dumneavoastră”, a spus el.

Premierul a punctat și efectele negative ale expunerii îndelungate la ecrane: „Știința este clară: când un copil petrece ore în șir în fața ecranelor, creierul său nu se odihnește”.

Decizia Greciei a stârnit deja dezbateri intense în rândul experților și al publicului, pe tema protejării minorilor în era digitală.

Care sunt țările din Europa care au luat măsuri privind accesul copiilor la rețelele de socializare

Măsuri similare au fost deja luate în alte părți ale lumii. Australia a introdus o legislație în vigoare din 2025 care obligă platformele să verifice vârsta utilizatorilor și să șteargă conturile celor care nu au cel puțin 16 ani.

Companii precum Facebook, Instagram, TikTok și Twitch s-au conformat noilor reguli, pentru a evita amenzi de până la 28 de milioane de euro.

În Europa, Franța, Danemarca și Spania analizează introducerea unor reglementări similare privind rețelele de socializare, pentru a proteja adolescenții de algoritmii considerați adesea dăunători.

„Știu că unii dintre voi veți fi supărați. Scopul nostru nu este să vă ținem departe de tehnologie, ci să combatem dependența de anumite aplicații care vă afectează inocența și libertatea”, le-a transmis premierul tinerilor greci.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE