În imaginile postate, Kim Kardashian, în vârstă de 45 de ani, poate fi văzută pe locul din dreapta, zâmbind larg, în timp ce Lewis Hamilton, 41 de ani, conduce un Ferrari roșu pe străzile din Japonia, la viteze impresionante.

Clipul, realizat pe fundalul piesei „Victory Lap” de Skepta, PlaqueboyMax și FredAgain, a fost însoțit de mesajul: „Here we go again. Tokyo Drift Vol. III.” Momentul în care Kim apare în cadru, vizibil încântată de demonstrațiile de condus ale lui Hamilton, a fost cel care a confirmat oficial relația.

@dailymail Lewis Hamilton and Kim Kardashian have made their relationship Instagram official, with the pair appearing in a high-speed video posted by the F1 star 🚗💨 The clip shows Kardashian riding shotgun as Hamilton tears through Tokyo in a Ferrari, fueling weeks of romance speculation. Kardashian and Hamilton were first rumored to be dating in early February when they were seen on what appeared to be a romantic weekend trip in Europe. That same month, they made a public appearance together and were spotted sitting together in the same VIP booth at the Super Bowl. 🎥 Credit via Instagram/lewishamilton #lewishamilton #kimkardashian #formula1 #ferrari ♬ original sound - Daily Mail

O poveste care a început cu zvonuri și apariții discrete

Cei doi au fost pentru prima dată asociați romantic în februarie, când au fost surprinși într-o escapadă în Europa. Au fost văzuți în regiunea Cotswolds, iar ulterior au ajuns la Paris. În aceeași perioadă, au apărut împreună și la Super Bowl, unde au stat în același VIP booth, alimentând și mai mult speculațiile.

În martie, relația lor a devenit tot mai evidentă: au petrecut timp împreună într-o vacanță luxoasă în Utah, iar la finalul lunii au fost surprinși plimbându-se în Tokyo, alături de copiii lui Kim.

Vacanță în familie și relație tot mai serioasă

Kim Kardashian a fost însoțită în călătoria din Japonia de trei dintre copiii săi: Saint, Chicago și Psalm. Vedeta mai are o fiică, North, rezultată din relația cu fostul soț, Kanye West. În vacanță li s-a alăturat și sora vedetei, Khloe Kardashian, împreună cu cei doi copii ai săi.

Surse apropiate susțin că relația dintre Kim și Lewis este una „intensă”, iar familia Kardashian îl apreciază foarte mult pe pilot. Mai ales Kris Jenner, mama vedetei, care ar fi încântată de noul partener al fiicei sale.

O prietenie veche, transformată în iubire

Deși relația pare recentă, Kim Kardashian și Lewis Hamilton se cunosc de ani buni. Cei doi au fost fotografiați încă din 2014, la un eveniment din Londra, alături de foștii lor parteneri, iar în 2015 Hamilton a petrecut chiar Paștele în casa familiei Kardashian.

De această dată însă, relația lor pare să fi trecut la un alt nivel. Apropierea tot mai vizibilă și aparițiile publice confirmă faptul că nu mai este vorba doar despre o simplă prietenie.

