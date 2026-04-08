Italia este țara din Europa în care zeci de mii de români au primit cetățenie

În 2024, Italia a fost țara care a acordat cetățenie unui număr record de români. Aproximativ 14.800 de persoane au cerut cetățenia în Italia, reprezentând 37% din totalul românilor care au obținut cetățenie într-un alt stat membru.

În urmă cu doi ani, Italia a acordat în total peste 217.000 de cetățenii, fiind unul dintre statele cu cele mai multe naturalizări din Uniunea Europeană.

Care sunt țările în care românii cer cetățenie

Germania a urmat cu 8.668 de cetățenii acordate românilor (21,7%), iar Spania a completat podiumul cu 7.560 de cetățenii (19%). Aceste trei țări au fost principalele destinații pentru românii care au decis să-și construiască un viitor în afara granițelor, conform datelor Eurostat. În total, 40.000 de români au devenit cetățeni ai altor state membre UE.

Pe de altă parte, România a înregistrat o scădere abruptă de aproape 70% a cetățeniilor acordate, coborând de la 12.600 în 2023 la doar 4.000 în 2024.

Dintre acestea, majoritatea au fost acordate cetățenilor din Republica Moldova (3.000), urmați de cei din Ucraina (400) și câteva sute de persoane din alte state non-UE precum Siria, Turcia și Rusia. Această scădere semnificativă a fost influențată de descoperirea unor cazuri de fraudă în eliberarea actelor de identitate românești către cetățeni ruși în anii anteriori.

În total, țările Uniunii Europene au acordat cetățenie unui număr de 1,2 milioane de persoane anul trecut, marcând o creștere de 12% față de 2023. Românii s-au clasat pe locul cinci în topul naționalităților care au primit cetățenie, după sirieni, marocani, albanezi și turci.

Germania a fost liderul absolut în ceea ce privește numărul total de cetățenii acordate, cu 288.700 de noi cetățeni (24,5% din totalul UE), urmată de Spania (252.000) și Italia (217.400). Suedia, cu o rată de naturalizare de 7,5%, a înregistrat cea mai mare proporție de cetățenii raportată la numărul de rezidenți străini, în timp ce Lituania, Bulgaria și Estonia au avut cele mai mici rate.

