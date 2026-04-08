Tensiunile au atins cote maxime la Survivor, unde Gabi Tamaș și Aris Eram, doi dintre „Faimoși”, au fost implicați într-un scandal de proporții care ar fi dus la plecarea neașteptată a tânărului din competiție. Conflictul, izbucnit în Republica Dominicană, a atras rapid atenția publicului și a generat numeroase reacții.

Totul ar fi pornit după ce Aris Eram, fiul cunoscutei prezentatoare Andreea Esca, l-a acuzat pe Gabi Tamaș că ar fi încercat să influențeze voturile colegilor pentru a-l elimina din concurs. Schimbul de replici dintre cei doi a degenerat rapid, iar situația a scăpat de sub control.

Conflictul care ar fi dus la plecarea lui Aris Eram

Potrivit informațiilor apărute, disputa verbală s-ar fi transformat într-un incident fizic, în urma căruia Aris Eram ar fi fost lovit. La scurt timp după acest episod, tânărul ar fi decis să părăsească competiția, marcând una dintre cele mai tensionate situații din actualul sezon Survivor.

Plecarea sa ar fi venit la pachet cu controverse, iar fanii emisiunii au reacționat intens în mediul online, împărțindu-se între susținători și critici ai celor implicați.

Dan Alexa, reacție după scandal

Pentru a înțelege mai bine contextul, CANCAN.RO a discutat cu Dan Alexa, fost coechipier al lui Gabi Tamaș în cadrul emisiunii Asia Express. Cei doi au format o echipă apreciată pentru spiritul competitiv și energia lor, fără a avea conflicte majore pe parcursul competiției.

Dan Alexa susține că Tamaș este o persoană competitivă și strategică, dar nu crede că ar recurge la violență decât în situații extreme. În opinia sa, tensiunile din competiții precum Survivor pot escalada rapid, însă acestea nu definesc în totalitate caracterul unui om.

„Am citit și eu despre conflictul dintre Gabi și Aris. Eu cred că, dacă este adevărat, la cum îl cunosc eu pe Gabi, am înțeles că de la ceva strategii s-au luat. Eu îl cunosc foarte bine pe Gabi, el este foarte competitiv și sunt convins că nu tot timpul strategiile lui sunt pe placul tuturor. Gabi e un tip foarte deștept. Și în Asia Express ne mai sfătuiam asupra a ce strategie să mai folosim. Cred că a făcut-o cu un scop, decizia lui probabil că a nemulțumit anumite persoane, dar eu îl cunosc”, a spus Dan Alexa.

„Gabi e un tip violent doar în situații extreme. Dacă este adevărat, probabil că acolo s-a întâmplat ceva. Dacă a luat vreo decizie a făcut-o ca să-i fie bine lui și echipei lui”, a mai spus antrenorul.

Chiar dacă incidentul a stârnit numeroase reacții, Dan Alexa a ținut să sublinieze că Gabi Tamaș rămâne un coechipier loial și un om pe care te poți baza. Calitățile sale – determinarea, ambiția și spiritul de echipă – au fost evidente și în experiența lor comună din Asia Express.

„Sincer m-ar surprinde dacă s-ar fi întâmplat asta pentru că are anumite calități: Este un foarte bun coechipier, este foarte loial chiar dacă câteodată ideile nu-i sunt împărtășite se ceartă pentru asta, dar cu siguranță, asta este una dintre calitățile principale. Acesta este unul dintre motivele pentru care îl iubesc pe Gabi este că în prietenie, în echipă este coechipierul perfect”, a mai continuat el.

