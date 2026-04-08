Într-o lume a consumului rapid, transparența devine noul standard de aur. McDonald’s face un pas curajos și își transformă restaurantele în „scenă deschisă”. Timp de o lună, oricine dorește poate vedea cu ochii săi cum funcționează angrenajul complex din spatele fiecărui Big Mac. Înscrierea pentru aceste tururi ghidate este simplă: fie direct în restaurantele Drive-Thru și In-store, solicitând un tur la managerul de restaurant, fie prin intermediul aplicației mobile.

Dincolo de burgeri și cartofi prăjiți, McDonald’s este un pilon economic important. În prezent, rețeaua numără 114 restaurante în 34 de orașe, fiind susținută de o echipă de peste 7.000 de angajați. Compania este, de altfel, un angajator important i din industria alimentară locală, generând 11.400 de joburi anual, direct și indirect.

Impactul nu se oprește la numărul de salariați. Un studiu realizat împreună cu Oxford Economics pentru anul 2024 prezintă cifre semnificative: activitatea Premier Restaurants România, operatorul restaurantelor McDonald’s la nivel local, generează anual o contribuție totală de 1,79 miliarde de lei la PIB-ul României. Mai mult, compania generat către stat taxe în valoare de 481 de milioane de lei.

În 2024, McDonald’s a direcționat aproximativ 605 milioane de lei către parteneri din România. Din dorința de a se dezvolta pe termen lung, compania a investit 135 de milioane de lei (12% din totalul cheltuielilor cu furnizorii) exclusiv în modernizări și deschideri de restaurante noi. Strategia de expansiune continuă și în 2026, după un an 2025 în care s-au inaugurat 8 locații noi, iar focusul rămâne pe digitalizare și pe extinderea rețelei Drive-Thru.

Unul dintre cele mai importante aspecte dezvăluite în cadrul tururilor „Open Days” este proveniența ingredientelor. Puțini știu că 40% din tot ceea ce se găsește în meniul McDonald’s provine de la furnizori locali de top: puiul vine de la Transavia; salata și legumele proaspete sunt livrate de Eisberg; chiflele sunt coapte de Lantmännen; ouăle free-range pentru micul dejun provin de la Familia Toneli; sucul de mere este semnat de Râureni; lactatele sunt asigurate de Olympus și mierea de Apisrom.

Compania pune accent pe relații durabile și etice. Fiecare ingredient este selectat pentru a respecta nu doar calitatea gustului, ci și condițiile de muncă echitabile și responsabilitatea față de mediu.

În culise, rigoarea este cuvântul de ordine. McDonald’s nu face rabat de la siguranța alimentară. Toți furnizorii trebuie să dețină certificări în conformitate cu cerințele Asociației GFSI (Inițiativa globală a siguranței alimentelor) și sunt auditați anual atât pe partea de calitate, cât și pe cea de responsabilitate socială.

Produsele sunt gătite la fiecare comandă primită, asigurând astfel prospețimea. Iar controlul calității este permanent, fiind efectuate analize microbiologice periodice în toate locațiile din țară.

De asemenea, au loc verificări zilnice, care vizează monitorizarea strictă a punctelor critice de control în fiecare etapă a fluxului tehnologic.

În plus, se fac investiții semnificative în formarea angajaților pentru a asigura respectarea celor mai bune practici operaționale și utilizarea corectă a echipamentelor de ultimă generație.

Pentru 2026, McDonald’s pregătește noi surprize clienților săi. Strategia de expansiune susținută prevede nu doar noi deschideri, ci și remodelarea locațiilor actuale pentru a integra cele mai noi soluții digitale. Această digitalizare, susținută de rețeaua extinsă Drive-Thru, urmărește să crească accesibilitatea și viteza serviciilor, păstrând în același timp standardele riguroase care au consacrat brandul.

Așadar, dacă vreți să vedeți cum se obține acea prospețime constantă și să aflați mai multe despre rigoarea din spatele procesului, nu ratați campania „Open Days”. Este o ocazie rară de a vedea inima unuia dintre cei mai mari jucători ai industriei restaurantelor din România.

Sursă foto: McDonald’s România

