Într-o lume a consumului rapid, transparența devine noul standard de aur. McDonald’s face un pas curajos și își transformă restaurantele în „scenă deschisă”. Timp de o lună, oricine dorește poate vedea cu ochii săi cum funcționează angrenajul complex din spatele fiecărui Big Mac. Înscrierea pentru aceste tururi ghidate este simplă: fie direct în restaurantele Drive-Thru și In-store, solicitând un tur  la managerul de restaurant, fie prin intermediul aplicației mobile.

Dincolo de burgeri și cartofi prăjiți, McDonald’s este un pilon economic important. În prezent, rețeaua numără 114 restaurante în 34 de orașe, fiind susținută de o echipă de peste 7.000 de angajați. Compania este, de altfel, un angajator important i din industria alimentară locală, generând 11.400 de joburi anual, direct și indirect.

Impactul nu se oprește la numărul de salariați. Un studiu realizat împreună cu Oxford Economics pentru anul 2024 prezintă cifre semnificative: activitatea Premier Restaurants România, operatorul restaurantelor McDonald’s la nivel local, generează anual o contribuție totală de 1,79 miliarde de lei la PIB-ul României. Mai mult, compania generat către stat taxe în valoare de 481 de milioane de lei.

În 2024, McDonald’s a direcționat aproximativ 605 milioane de lei către parteneri din România. Din dorința de a se dezvolta pe termen lung, compania a investit 135 de milioane de lei (12% din totalul cheltuielilor cu furnizorii) exclusiv în modernizări și deschideri de restaurante noi. Strategia de expansiune continuă și în 2026, după un an 2025 în care s-au inaugurat 8 locații noi, iar focusul rămâne pe digitalizare și pe extinderea rețelei Drive-Thru.

Unul dintre cele mai importante aspecte dezvăluite în cadrul tururilor „Open Days” este proveniența ingredientelor. Puțini știu că 40% din tot ceea ce se găsește în meniul McDonald’s provine de la furnizori locali de top: puiul vine de la Transavia; salata și legumele proaspete sunt livrate de Eisberg; chiflele sunt coapte de Lantmännen; ouăle free-range pentru micul dejun provin de la Familia Toneli; sucul de mere este semnat de Râureni; lactatele sunt asigurate de Olympus și mierea de Apisrom.

Compania pune accent pe relații durabile și etice. Fiecare ingredient este selectat pentru a respecta nu doar calitatea gustului, ci și condițiile de muncă echitabile și responsabilitatea față de mediu.

În culise, rigoarea este cuvântul de ordine. McDonald’s nu face rabat de la siguranța alimentară. Toți furnizorii trebuie să dețină certificări în conformitate cu cerințele Asociației GFSI (Inițiativa globală a siguranței alimentelor) și sunt auditați anual atât pe partea de calitate, cât și pe cea de responsabilitate socială.

Produsele sunt gătite la fiecare comandă primită, asigurând astfel prospețimea. Iar controlul calității este permanent, fiind efectuate analize microbiologice periodice în toate locațiile din țară.

De asemenea, au loc verificări zilnice, care vizează monitorizarea strictă a punctelor critice de control în fiecare etapă a fluxului tehnologic.

În plus, se fac investiții semnificative în formarea angajaților pentru a asigura respectarea celor mai bune practici operaționale și utilizarea corectă a echipamentelor de ultimă generație.

Pentru 2026, McDonald’s pregătește noi surprize clienților săi. Strategia de expansiune susținută prevede nu doar noi deschideri, ci și remodelarea locațiilor actuale pentru a integra cele mai noi soluții digitale. Această digitalizare, susținută de rețeaua extinsă Drive-Thru, urmărește să crească accesibilitatea și viteza serviciilor, păstrând în același timp standardele riguroase care au consacrat brandul.

Așadar, dacă vreți să vedeți cum se obține acea prospețime constantă și să aflați mai multe despre rigoarea din spatele procesului, nu ratați campania „Open Days”. Este o ocazie rară de a vedea inima unuia dintre cei mai mari jucători ai industriei restaurantelor din România.

Sursă foto: McDonald’s România

Florin Barbu și Alexandru Nazare se ceartă pe motorina ieftină pentru fermieri și proiectul este blocat în Guvernul Bolojan. Ce riscă România | DOCUMENT
Răpus de suferință, prima reacție a lui Răzvan Lucescu e mult, mult prea dureroasă! Gestul pe care l-a făcut la numai câteva ore de la moartea tatălui său e de-e dreptul sfâșietor! Au apărut și imaginile
Viva.ro
Ultima dorință a lui Mircea Lucescu sfâșie suflete. Cuvintele lui rămase în urmă sunt cutremurătoare și îi vor marca pe toți cei care l-au cunoscut
Unica.ro
Îl recunoști? Marele actor a fost surprins așa pe stradă, iar transformarea sa i-a șocat pe fani. Nimeni nu se aștepta să apară îmbrăcat așa în public
Elle.ro
Florin Prunea a dezvăluit un episod genial: „Era cu paharul de whisky în față. Mi-a dat 30.000 de dolari la pungă și m-a dat afară!”
GSP.RO
S-a stins victima accidentului provocat de Kader Keita » Ce riscă acum fotbalistul de la Rapid: concurs de infracțiuni
GSP.RO
Imagini rare de la cea mai recentă apariție a soților Lucescu! Unde s-au afișat atât de fericiți. Nimeni nu știa, atunci, că mai au atât de puțin timp împreună
Libertateapentrufemei.ro
Doamne, ce situație! Cum l-a găsit Codruța Filip pe Valentin Sanfira când a revenit de la Desafio. A fost șocul vieții ei. A confirmat ce toată lumea bănuia
Avantaje.ro
Așa arată luxul în Pipera! Vila de 400.000 € a lui Pepe are tavan de sticlă. Artistul și-a deschis ușile casei: „Când ninge, atmosfera e deosebită”. Vezi imaginile spectaculoase din dormitor și bucătărie
Tvmania.ro
Cinci avioane Boeing KC-135 Stratotanker au decolat din București înainte de armistițiul anunțat de Donald Trump
Știri România 12:15
400.000 de români au devenit cetățeni ai altor state din UE. Care sunt țările de „adopție” preferate 
Știri România 12:00
Viktor Orban ar fi primit bani de la mafia rusă. Dezvăluirile unui șef de organizație criminală din Budapesta
Adevarul.ro
Testamentul fotbalistic pe care îl lasă Mircea Lucescu: „Lipsurile mele vor fi suplinite de Răzvan”
Fanatik.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Theo Rose, declarații triste despre viața ei. Ce a mărturisit artista, care este căsătorită cu Anghel Damian și au un băiețel: „Relații care se încheie, relații care se schimbă..."
Elle.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Viva.ro
Ce ar face Radu Vâlcan non-stop. Adela Popescu l-a dat de gol: „Pe mine mă și amuză”
Stiri Mondene 11:54
Cum le-au spus Andreea Popescu și Rareș Cojoc copiilor despre divorț. Reacția fiului cel mare a fost neașteptată
Stiri Mondene 11:30
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
TVMania.ro
Urmează 3 zile de frig, ploi, lapoviţă sau ninsoare în aproape toată ţara. Alertă de vreme rea în Capitală
ObservatorNews.ro
Breaking! Informația momentului despre crima care a șocat România! A recunoscut! Medicul Cristian Staicu ar fi fost ucis de…
Libertateapentrufemei.ro
I-a spus „Nu” lui Adi Mutu: „Mi-a plăcut că l-am refuzat. Dar acum regret”
GSP.ro
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
GSP.ro
Consumul la pompă a scăzut, estimează industria. Stadiul demersurilor Ministerului Energiei pentru creșterea capacității de rafinare, prin redeschiderea Petrotel
Mediafax.ro
Mojtaba Khamenei, "în stare de inconștiență, incapabil să conducă țara". Locația noului ayatollah, dezvăluită de serviciile secrete
StirileKanalD.ro
Ultimul mesaj transmis de Mircea Lucescu înainte să moară! Ce mărturisire cutremurătoare a făcut „Il Luce”: „Gata, s-a terminat…”
Wowbiz.ro
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Răzvan Lucescu, prima reacție după ce l-a vizitat pe Mircea Lucescu. Antrenorul s-a întors în România de urgență
Wowbiz.ro
Mircea Lucescu va fi înmormântat în Vinerea Mare. Ce nu fac preoții în ziua în care a fost răstignit Iisus Hristos
Redactia.ro
„De ce n-ai avut grijă de el?” Ce a ieșit la iveală în cazul copilului de 12 ani care și-a pierdut viața după ce a căzut de la etajul unui bloc. Fratele mai mare ar fi fost martor
KanalD.ro
Florin Barbu și Alexandru Nazare se ceartă pe motorina ieftină pentru fermieri și proiectul este blocat în Guvernul Bolojan. Ce riscă România | DOCUMENT
Politică 09:00
CNA a explicat când se oprește emisia Realitatea Plus, după ce s-a retras licența. Valentin Jucan și Monica Gubernat: „Interdicția este și în online”
Politică 07 apr.
Viața ca la țară pe mai multe străzi din Iași: așa a decis Poliția Rutieră. Bani de asfaltare sunt de doi ani, licitațiile sunt atribuite din 2024, ieșenii de pe acestea se chinuie în continuare prin noroaie sau praf
ZiaruldeIasi.ro
Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Mircea Lucescu în ultimele ore de viață. Detalii terifiante dezvăluite de medici: „Deşi pacientul părea viu, funcții vitale erau profund afectate”
Fanatik.ro
Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit
Spotmedia.ro
