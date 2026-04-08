Printre cei care au scris pe internet câteva cuvinte despre Mircea Lucescu se regăsește și Dan Negru, supranumit „Regele Audiențelor”.

„E fake news știrea că a murit Mircea Lucescu. Nu mori când continui să trăiești în ceilalți”, a fost prima reacție pe care a avut-o Dan Negru în mediul online.

Apoi, el a revenit cu un mesaj postat în dreptul unui clip video în care prezentatorul vorbea cu Mircea Lucescu despre pasiune.

„Țineți minte cum, în minutul ’90, Mircea Lucescu era un «boșorog depășit», iar în minutul ’94, când România a înscris cu Austria, devenise un «strateg desăvârșit». Ăștia suntem! Lucescu ne-a pus față în față cu noi… Poate ați uitat, dar Lucescu nici măcar nu era pe lista antrenorilor doriți la națională. Erau alții… Lecția lui arată că suntem o societate contra-selectivă în orice domeniu.

Am văzut, în orele astea, imagini cu «golurile de aur» ale fotbalului românesc, comentate de Cristian Țopescu. Adevărul e rușinos: eram la TVR, prin anii ’90, când pe Țopescu toată televiziunea îl susținea pentru funcția de director general. Nu doar că nu l-au numit, dar l-au și dat afară! Pentru că noi ne pricepem cel mai bine să săpăm gropi… unii altora. Știm cel mai bine să-i spunem lui Mircea Lucescu că e «boșorog» în minutul ’90 și să-l aplaudăm peste doar patru minute!

L-am întrebat pe domnul Lucescu ce îl mână în luptă. Răspunsul lui m-a convins că una e să trăiești mult și alta e să trăiești cu adevărat”, a scris Dan Negru în dreptul clipului video.

Iar Mircea Lucescu afirma: „Pasiunea. Când totul dispare, rămâne pasiunea! Când speranțele dispar, când îți propui și nu reușești, ce te împinge să mergi mai departe? Pasiunea”.

