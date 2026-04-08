Nadia Comăneci, mesaj emoționant după moartea lui Mircea Lucescu: „Ai fost mai mult decât o legendă”

Mesajul transmis de Nadia Comăneci după moartea lui Mircea Lucescu

„Drum lin, dragă Mircea Lucescu, prieten drag. Ai fost mai mult decât o legendă – ai fost o inspiraţie pentru noi toţi”, a scris Nadia, într-un story.

Elisabeta Lipă: „Mircea Lucescu a plecat la Ceruri, lăsând în urmă o moștenire uriașă”

Mircea Lucescu a lăsat în urmă o moştenire uriaşă, a transmis campioana olimpică la canotaj Elisabeta Lipă, după moartea legendarului antrenor.

„Astăzi, sportul românesc a pierdut un simbol… iar noi, toți, am pierdut un om care a însemnat mai mult decât performanță – a însemnat caracter, demnitate și iubire autentică pentru ceea ce a făcut.

Mircea Lucescu a plecat la Ceruri, lăsând în urmă o moștenire uriașă, clădită prin muncă, sacrificiu și o pasiune desăvârșită pentru sport.

A fost, înainte de toate, un fotbalist de excepție, căpitan al echipei naționale, un lider în teren care a scris istorie în tricoul României. Ulterior, a devenit un antrenor fabulos, un lider respectat în întreaga lume.

Dar, dincolo de toate acestea, a fost un om care și-a iubit rădăcinile. Un „câine” adevărat, format și crescut în spiritul echipei Dinamo București, spirit purtat cu mândrie în suflet întreaga viață.

A inspirat generații, a modelat destine și a arătat, prin tot ceea ce a făcut, ce înseamnă excelența dusă până la capăt.

Astăzi nu vorbim doar despre un nume uriaș al sportului, ci despre un reper. Despre un om care a unit, care a construit și care a creat, prin numele său, respect, admirație și recunoștință.

Drum lin spre lumină, Sir Mircea Lucescu. România nu te va uita niciodată!”, a transmis Elisabeta Lipă.

Mircea Lucescu a murit la 80 de ani

Mircea Lucescu, unul dintre cei mai mari antrenori din istoria României, a murit la vârsta de 80 de ani, după mai multe probleme grave de sănătate care s-au agravat în ultimele luni. Fostul selecționer era internat la Spitalul Universitar din București, unde medicii au încercat în ultimele zile să îi salveze viața. Mircea Lucescu va fi înmormântat la Cimitirul Bellu din București.



