10% dintre cazurile de infertilitate au cauze necunoscute

Dr. Lucia Luchian a explicat că în 10% dintre cazurile de infertilitate, cauzele sunt necunoscute, iar răspunsurile exacte apar în timpul procedurii de fertilizare in vitro.

„În primul rând, procedurile de reproducere umană asistată sunt două: inseminarea intrauterină și procedura de fertilizare in vitro. Noi putem să apelăm la una dintre cele două, la recomandarea medicului specialist în infertilitate. Ne ducem la el dacă nu obținem sarcina pe cale naturală. Se consideră după un an de încercări.

Infertilitatea este feminină, masculină și mixtă și poate să fie și de cauză necunoscută. Cam 10% dintre cauze se consideră cauze necunoscute. Noi facem investigațiile cuplului, atât ale femeii, cât și ale bărbatului și practic, la prima vedere, nu descoperim lucruri în neregulă care să explice de ce nu s-a obținut sarcina pe cale naturală. Și atunci, dacă avem această infertilitate de cauză necunoscută, indicația este de procedură de fertilizare in vitro.

În urma procedurii de fertilizare in vitro aflăm mult mai multe lucruri. De multe ori, este o problemă a calității ovocitelor parteneri, iar noi nu avem un marker pe care să îl monitorizăm înainte. Noi facem procedura și observăm: fie pacienta nu răspunde corespunzător la tratament, fie numărul de ovocite recoltate este mai mic decât cel pe care l-am fi așteptat, fie ovocitele nu sunt mature, fie nu sunt de calitate, astfel încât, la finalul procedurii, cuplul să aibă foarte puțini embrioni sau chiar deloc și atunci avem o explicație pentru care nu s-a întâmplat pe cale naturală”, a declarat dr. Lucia Luchian.

Calitatea ovocitelor nu poate fi analizată

Totodată, dr. Luchian a dezvăluit că nu există o analiză care să stabilească dacă ovocitele sunt de calitate.

„Noi, femeile, ne naștem cu un număr de ovocite care se consumă de-a lungul vieții, iar când intrăm la menopauză, aceste ovocite nu mai sunt. La bărbați este diferit. Ei pot să producă spermatozoizi pe tot parcursul vieții. La femeie, ca să monitorizăm rezerva ovariană, noi avem metode cantitative. Adică, o ecografie transvaginală prin care numărăm foliculii antrali și analiza din sânge AMH, analiza pentru hormon anti-mullerian, care, la fel, ne spune rezerva ovariană, cam cât timp avem până la menopauză sau să procreem. Noi nu avem însă un marker prin care să determinăm calitatea acestor ovocite.

De multe ori, pacientele care nu obțin o sarcină naturală au o problemă cu calitatea ovocitelor. Mai știm totuși că după vârsta de 35 de ani, și este un prag aici, fertilitatea femeii scade. Scade, o dată pentru că scade rezerva ovariană și pentru că scade calitatea ovocitelor.

Există femei care se nasc cu o rezervă ovariană bogată și care se consumă pe o perioadă mai lungă și, din păcate, sunt multe situații în care femeile se nasc cu o rezervă ovariană redusă, astfel încât în jurul vârstei de 30 de ani se epuizează. Sunt femei care vin pentru consultații de infertilitate, care sunt tinere, de 28-29 de ani, și care au o rezervă ovariană comparabilă cu a unei femei de 45-46 de ani”, a mai explicat directorul Centrului FIV Sanador.

Termene învechite pentru fertilizare

Dr. Lucia Luchian, medic primar obstetrică-ginecologie, a explicat și care erau tratamentele, din trecut, pentru fertilizare.

„Este un termen mai vechi folosit că femeia face tratamente, dar și mai de mult, chiar dacă nu se făcea procedură de fertilizare in vitro, pacientele făceau tratamente injectabile, hormonale, care să le ajute să obțină o sarcină.

Mai erau, de asemenea, injecții care ajutau femeile să țină sarcina, mai ales injecții cu progesteron pentru că erau multe cazuri în care se obținea sarcina natural, dar se presupunea că se pierde prin avort spontan din cauza unei lipse de progesteron. Mai demult, acestea erau tratamentele pe care le făceau femeile pentru a obține sarcină”, a mai precizat dr. Lucia Luchian.

Spermograma, analiza pentru fertilitatea unui bărbat

Despre bărbați, dr. Lucia Luchian a explicat că spermograma este analiza care determină fertilitatea unui bărbat, dar și că, de multe ori, bărbații confundă fertilitatea cu potența.

„Aici este o problemă cu bărbatul ideal, pentru că sunt situații în care bărbații confundă fertilitatea cu potența și atunci bărbatul ideal poate să fie înalt, musculos, dar dacă face o analiză a spermogramei, aceasta să arate că spermatozoizii sunt ori într-un număr foarte mic, ori sunt mai leneși, ori au modificări de formă. Un număr mic înseamnă sub 15 milioane de spermatozoizi în ejaculat. De multe ori, dacă numărul este mic, mai sunt asociate și alte probleme, adică sunt și leneși și au și forme modificate, astfel încât spermatozoizii nu reușesc singuri să fecundeze ovocitul.

În ultima perioadă ne confruntăm frecvent cu patologie masculină, chiar severă. O spermogramă ideală trebuie să conțină o concentrație de spermatozoizi de peste 15 milioane, mobilitatea de tip rapidă A cu B să fie peste 32% și formele normale să fie peste 4%”, a explicat dr. Luchian.

Interviul integral poate fi urmărit în clipul video de la începutul articolului.

