Investigația care arată cât de mult s-a extins cancerul de prostată

După stabilirea diagnosticului de cancer de prostată, medicul poate recomanda, în unele cazuri, o investigație imagistică avansată, respectiv examenul PET-CT PSMA. Acesta poate oferi informații suplimentare despre extinderea bolii, contribuind astfel la stabilirea planului optim de tratament.

Examinarea poate fi indicată pentru stadializarea cancerului de prostată, în forme cu risc crescut, pentru identificarea de metastaze, dar și pentru restadializare, atunci când există suspiciunea unei persistențe sau recidive a bolii, pe baza evoluției nivelului PSA și a tratamentului efectuat anterior.

Investigația implică o scanare PET-CT realizată după administrarea intravenoasă a unui radiotrasor PSMA, care se leagă de celulele care exprimă antigen membranar specific prostatic (PSMA), o proteină care se găsește în cantitate crescută pe suprafața multor celule tumorale.

Acest radiotrasor circulă prin organism și permite obținerea unor imagini care arată unde există captare PSMA crescută. În acest fel, medicul poate identifica leziuni suspecte cu expresie PSMA la nivelul prostatei, precum și la nivel ganglionar, osos sau visceral.

PET-CT PSMA are un rol diferit față de biopsia prostatică de fuziune și de examenul RMN multiparametric de prostată și poate fi integrat în evaluarea pacientului, alături de celelalte investigații, în funcție de etapa bolii.

Indicațiapentru PET-CT PSMA este stabilită atunci când echipa medicală consideră că investigația poate contribui la un tratament personalizat sau la adaptarea planului terapeutic, în funcție de evoluția bolii.

Rezultatele sunt interpretate întotdeauna în context clinic și împreună cu întregul dosar medical al pacientului. Pe baza evaluării medicale complete, comisia oncologică multidisciplinară - Tumor Board stabilește strategia terapeutică pentru fiecare caz în parte.

Monitorizarea periodică prin măsurarea nivelului PSA este de asemenea importantă, iar investigațiile imagistice sunt recomandate atunci când situația clinică și evoluția bolii o impun.

La SANADOR, pacienții au acces la consultații de urologie și la investigații imagistice avansate pentru cancerul de prostată, inclusiv la PET-CT PSMA, disponibil în premieră pentru România la Centrul Oncologic SANADOR. Cazurile sunt evaluate în Tumor Board, pentru stabilirea tratamentului potrivit. Intervențiile de chirurgie urologică oncologică sunt efectuate la Spitalul Clinic SANADOR, iar la Centrul Oncologic SANADOR pacienții beneficiază de metode moderne de tratament, în funcție de indicația stabilită pentru fiecare în parte.