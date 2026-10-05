Șeful serviciilor secrete germane avertizează: „Riscăm să ajungem într-un conflict violent cu Rusia”

Germania riscă să intre într-un conflict violent pe măsură ce Rusia va deveni mai agresivă în „războiul din umbră” pe care îl poartă împotriva ei și împotriva țărilor europene, a avertizat luni șeful Serviciului Federal de Informații (BND - responsabil de detectarea amenințărilor externe), Martin Jäger, potrivit Reuters.

„Conflictul cu care ne confruntăm cu Rusia a căpătat o dimensiune nouă, mai periculoasă”, a declarat Martin Jäger în cadrul Bundestag, cu prilejul audierii publice anuale a şefilor celor trei agenții de informații ale Germaniei.

„Germania riscă să fie implicată într-un conflict violent cu Rusia - tentativa de atac de la Leipzig este doar un exemplu”, a spus el, referindu-se la dronele descoperite în august lângă avioane de marfă - un incident atribuit oficial Rusiei.

Ameninţarea la adresa Germaniei în acest „război din umbră” purtat de Rusia este „reală şi iminentă”, a insistat Jäger.

Vladimir Putin îi crede naivi pe europeni

Autorităţile germane au semnalat în repetate rânduri că regimul de la Moscova se dedă unei campanii cu atacuri hibride cu drone, cibernetice, informaționale, sabotaje etc.

Liderul rus Vladimir Putin încearcă să adoarmă țările europene cu mesaje repetitive și insistente precum că nu le va ataca direct.

Rusia „nu are intenţia de a ataca pe nimeni, dar dacă vom fi supuşi unei agresiuni, nu vom avea altă opţiune decât să răspundem", a susținut el.

Retorica lui Putin și a acoliților lui de la Moscova este una simplă: negarea temerilor fondate, dar păstrarea amenințării sub pasarea responsabilității asupra adversarului desemnat pentru a masca propriile intenții agresive. Această retorică a fost folosită mulți ani împotriva Ucrainei și s-a dovedit a fi falsă în cele din urmă.

Rusia testează Germania

Jäger avertizează că regimul de la Moscova este pregătit să recurgă la forţă împotriva țărilor care sprijină Ucraina şi că operaţiunile serviciilor secrete ruseşti sunt „din ce în ce mai agresive” împotriva Germaniei.

„Rusia ne pune la încercare şi urmăreşte cu atenţie modul în care gestionăm această situaţie. Din perspectiva conducerii de la Kremlin, orice semn de ezitare îi încurajează să intensifice şi mai mult presiunea asupra Germaniei”, a subliniat șeful BND.

Şeful serviciului german de informații externe a precizat însă că nu există indicii privind lansarea unui atac rusesc la scară largă asupra teritoriului NATO. „Rusia ar putea desfăşura activităţi militare de intensitate redusă, în special în statele baltice”, a estimat el.

Kremlinul vrea ca Europa să fie slabă

Germania trebuie să se pregătească pentru mai multe ingerinţe şi tentative de intimidare, inclusiv ameninţări cu atacuri nucleare. „Moscova mizează pe slăbiciunea noastră. Trebuie să îi ţinem piept”, a semnalat Martin Jäger.

Șeful BND a explicat că Moscova încearcă să oblige Germania să-şi retragă sprijinul pentru Ucraina și să lase această țară pradă agresiunii sale militare, iar Europa mai vulnerabilă.