Jules Verne a descris în detaliu invenții ce aveau să ia naștere cu zeci de ani mai târziu. Cărțile scrise de Jules Vernes sunt în continuare considerate de mulți un mister. A scris despre viitor, spaţiu, călătoria în adâncurile mării și nu numai. Jules Verne este omul care a creat aventuri ce depășeau imaginația, dar și cel care și-a transformat propria viață într-o aventură.

Jules Verne se visa, de mic, cronicar al viitorului

Jules Gabriel Verne s-a născut pe 8 februarie 1828, la Nantes, în Franța, pe o mică insulă de pe Loara. Încă de mic adora să asculte poveștile extraordinare ale marinarilor și exploratorilor. Iar mama sa era cea care îl încuraja mereu. Adesea Jules Verne spunea că mama sa avea o imaginație și mai bogată decât a lui.

La vârsta de numai 12 ani, Jules Verne s-a îmbarcat clandestin pe o navă care pleca spre India. Prins de tatăl său, a fost aspru pedepsit, moment în care a făcut celebra afirmaţie: “De acum voi călători doar în imaginaţia mea”.

Fascinat de geografie și matematică, Jules Verne visa să fie cronicar al viitorului. Într-o epocă în care savanții abia făceau experimente cu motoare, elice și electricitate, el schița deja mașinăriile ce vor apărea abia peste zeci de ani.

Cărțile lui Jules Verne, devenite istorie, au început să vadă lumina tiparului în 1863, când Pierre-Jules Hetzel, unul dintre cei mai importanţi editori francezi de la acea vreme, i-a publicat primul roman, “Cinci săptămâni în balon”. Succesul incredibil al cărții a dus la semnarea unui contract de 20 de ani, pentru o serie de “Călătorii extraordinare”.

Romanele sale cu aventuri erau tot mai apreciate, iar succesul pe care l-a cunoscut pare să-i fi adus lui Jules Verne nu doar o situație fianciară bună, dar și liniște în viața de familie. Asta pentru că soția sa a devenit mândră de el. Acela a fost momentul în care scriitorul a putut să își cumpere o ambarcațiune cu care deseori evada în larg, unde își hrănea imaginația.

Ultimii ani din viața vizionarului scriitor Jules Verne nu au fost însă deloc ușori, ba dimpotrivă. Boala i-a adus destul de multă suferință spre finalul vieții. În 1900 suferea deja de trei afecțiuni: cataractă, diabet și un picior șchiop. Pe 24 martie 1905 a trecut la cele veșnice, la 77 de ani.



Jules Verne, geniul vizionar

Cărțile scrise de Jules Verne au rămas, pentru foartă multă lume, chiar și astăzi un mister. Viziunea pe care acesta o avea asupra viitorului a ridicat un mare de semn de întrebare pentru foarte mulți oameni. Asta pentru că Jules Verne a surprins acum aproape 200 de ani tehnologii ce aveau să apară în viitor.

Jules Verne, sciitor vizionar

Călătoria pe Lună

În timpul vieții lui Jules Verne, călătoriile pe Lună erau de domeniul fantasticului. Cu toate acestea, scriitorul francez a surprins prin acuratețea cu care a descris o astfel de călătorie. În cartea sa, “De la Pământ la Lună”, scrisă în 1865, Jules Verne utilizează calcule de o precizie care uimește și astăzi. Peste ani, comandantul primei nave care a făcut ocolul Lunii, Frank Borman, i-ar fi scris nepotului lui Jules Verne:

“Nu poate fi o coincidență. Capsula noastră avea 9.000 kg și era din aluminiu. Avea 4 metri înălțime și am decolat la doar 100 de mile de locul din care personajele lui Verne și-au luat și ele zborul. Am aterizat la doar două mile și jumătate de zona unde «actorii» lui Verne au revenit pe Pământ, în Oceanul Pacific”.

Greutatea navei nu putea fi măcar închipuită pe vremea când Jules Verne trăia, asta pentru că încă nu existau materialele care să facă o navă atât de ușoară. Materialul din care este construită capsula care-i transportă pe oameni spre Lună este aluminiul, un material extrem de comun astăzi, dar extrem de rar la acea vreme. Mai mult, procedeul modern de fabricare a aluminiului a fost pus la punct la 20 de ani după apariția romanului lui Jules Verne.

În același roman, Jules Verne vorbește despre “proiectile” care erau folosite pentru a transporta oamenii pe Lună. Aceste proiectile erau ataşate la “tunuri uriaşe” care când erau trase ajutau “proiectilul” să învingă forţa gravitaţiei, scriitorul folosind de obicei descrieri destul de detaliate ale tehnologiei imaginate în cărţile sale. Mult mai târziu, au luat naștere modulele lunare, cu care NASA a reuşit să ajungă pe Lună. Acestea sunt niște capsule în care stau membrii echipajului și care sunt ataşate la rachetele care le propulsează şi le transportă la destinaţie. Așadar, în imaginația sa, Jules Verne, acum aproape două sute de ani, văzuse din nou tehnologia viitorului.

Submarinul

În celebra sa carte “20.000 de leghe sub mări”, scrisă în 1869, Jules Verne îl prezintă pe Căpitanul Nemo străbătând oceanele lumii la bordul unui submarin electric gigant, Nautillus.

Jules Verne- Nautilius

Submarinul din descrierea sciitorului francez avea săli luxoase şi era alimentat cu energie electrică. La aproape o sută de ani mai târziu, în 1964 a fost construit submarinul Alvin, care era mult mai mic. Alvin putea găzdui doar 3 persoane, dar funcţiona pe un principiu similar, fiind alimentat cu baterii.

Emisiunile de ştiri

Într-o lucrate intitulată “În anul 2889”, pe care Jules Verne a scris-o în anul 1889, erau descrise emisiunile de știri. El spunea în articolul său că, în locul clasicelor ziare, abonaţii vizionau un program în care reporterii discută cu oamenii de ştiinţă şi cu politicienii despre cele mai importante evenimente ale zilei. În 1920, după 30 de ani de la momentul în care scriitorul a descris această formă de de mass media, a fost difuzat primul program de ştiri televizate.



Cărți scrise de Jules Verne

Cărțile scrise de Jules Verne au avut un succes răsunător. Unele dintre ele sunt foarte cunoscute, în lumea întreagă. Sunt însă și cărți care nu s-au bucurat de o asemenea recunoaștere.

A doua patrie

Agenția Thompson and Co.

Arhipelagul în flăcări

Burse de călătorie

Castelul din Carpați

Călătorie spre centrul Pământului

Călătorie în Anglia și în Scoția

Căpitanul Hatteras

Cele 500 de milioane ale Begumei

Cesar Cascabel

5 săptămâni în balon

Claudius Bombarnac

Contele de Chanteleine

Copiii căpitanului Grant

De la Pământ la Lună

Doamna Branican

Doi ani de vacanță

20.000 de leghe sub mări

Epava “Cynthiei”

Familia fără nume

Farul de la capătul lumii

Frații Kip

Hector Servadac

Insula misterioasă

Invazia mării

În jurul Lunii

Întâmplări neobișnuite

Kéraban Încăpățânatul

Mathias Sandorf

Minunatul Orinoco

Naufragiații de pe Jonathan

Nord contra Sud

O tragedie în Livonia

Ocolul Pământului în 80 de zile

Parisul în secolul XX

Prichindel

Raza verde

Satul aerian

Secretul lui Wilhelm Storitz

Sfinxul ghețarilor

Steaua Sudului

Testamentul unui excentric

Uimitoarea aventură a misiunii Barsac

Uimitoarele peripeții ale jupânului Antifer

Un bilet de loterie

Unchiul Robinson

Vulcanul de aur

Filme inspirate din operele lui Jules Verne

Și pentru că aventurile din romanele lui Jules Verne sunt absolut captivante, de-a lungul timpului cărțile sale cele mai cunoscute au avut parte de numeroase ecranizări.

Le voyage dans la lune – 1902



Deși întregul film durează doar 14 minute, acțiunea se focusează pe unul dintre cele mai vechi visuri ale astronomilor: zborul pe Lună. Le voyage dans la lune, lansat în anul 1902, este un film mut realizat de pionierul cinematografiei Georges Melie. Scurtmetrajul Le voyage dans la lune este considerat și astăzi un clasic de mulți dintre pasionații de film.

20.000 Leagues Under the Sea

20.000 Leagues Under the Sea este un film SF american, lansat în 1954, prima ecranizare după cartea lui Jules Verne cu același nume. În rolurile principale joacă actorii Kirk Douglas, James Mason și Paul Lukas. Acțiunea are loc în 1868, când un monstru misterios scufundă corăbiile care navighează pe apele Oceanului Pacific. Alarmat, guvernul american trimite o fregată în căutarea misterioasei creaturi.

Cea de-a doua ecranizare a filmului a avut loc în 1997.

Around the World in 80 Days – 1989

Ocolul Pământului în 80 de zile, lansat în 1989, îl are pe Pierce Brosnan în rolul lui Philleas Fogg și pe Pețer Ustinov în rolul detectivului. Phileas Fogg, un gentleman din Anglia Victoriană, își pune în joc întreaga avere, afirmând că poate face ocolul Pământului în numai 80 de zile. Întâmplarea face ca, tocmai în momentul plecării sale în călătorie, să fie spartă Banca Angliei. Urmează o serie de întâmplări, unele comice, altele dramatice.

Castelul din Carpați – 1981

În 1981 a fost lansat filmul românesc Castelul din Carpați. Acesta spunea o poveste romantică și misterioasă în plină atmosferă revoluționară a anilor 1848, în Transilvania.

O cântăreață de operă care cântă la Scala din Milano va fi pasiunea atât a unui revoluționar ardelean, cât și a unui un conte ungur. Contele reușește cu mijloace tehnice misterioase să obțină imaginea frumoasei cântărețe și o învie în singurătatea castelului transilvănean. În mod bizar însă, cântăreața dispare. Tânărul revoluționar încearcă să afle adevărul și ajunge la castel, unde are loc marea înfruntare.

Journey to the Center of the Earth – 1999

Călătorie spre centrul Pământului prezintă fantasticele aventuri ale profesorului Theodore Lytton. Acesta era conducătorul unei expediții spre centrul Pământului, organizată pentru a găsi un explorator care a dispărut în timp ce căuta aur. Înaintând spre centrul pământului, membrii expediției fac descoperiri spectaculoase.

Au existat mai multe ecranizări și după această carte, ultima fiind în anul 1999. Mai mult, în 2007, a apărut și o adaptare numită 30.000 de leghe sub mări.

Mysterious Island

Cartea Insula Misterioasă a avut multe ecranizări, începând încă din anul 1961. Ultimele două au fost în 2005, respectiv în 2012.

În Journey 2: The Mysterious Island, Sean are parte de o adevărată aventură când pornește în căutarea bunicului său, eșuat pe legendara insulă misterioasă din romanele lui Jules Verne. Însoțit de prietenul mamei sale, Sean ajunge pe insulă. Acolo însă va descoperi secretele acesteia și creaturile imense care o locuiesc și care îi vor da multe bătăi de cap.

