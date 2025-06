Impactul Librăriei „La Două Bufnițe” asupra scenei culturale

„Am ajuns în momentul în care nu mai e posibil ca librăria noastră să supravieţuiască din vânzarea de carte, am luat decizia de a o închide. Nu a fost o decizie uşoară, dar vă asigurăm că a fost luată după luni bune (chiar ani) de reflecţie”, au explicat fondatoarele proiectului, Oana Doboși și Raluca Selejan.

Închiderea acestei librării independente a stârnit reacții puternice în comunitatea culturală.

Potrivit News, artistul Dan Perjovschi a declarat: „Librăria brand al Timișoarei și a culturii naționale se închide. Dacă e de bani, donăm și îi strângem pronto. Dacă e de epuizare sau de capătu răbdării și nervilor n-am soluții…”.

La Două Bufnițe a fost mai mult decât o simplă librărie.

Fondatoarele au explicat: „Am vrut să facem din librăria Bufnițelor un loc al comunității, al dialogului, al diversității culturale, al libertății de expresie și al poveștilor, lucru pe care l-am reușit împreună cu voi, comunitatea de cititori îmbufnițați”.

În cei nouă ani de existență, librăria a devenit un reper cultural important.

Scriitorul Matei Vișniec a subliniat importanța acestui loc din Timișoara: „Ce veste tristă pentru toată viața culturală din România… Am trăit momente de mare frumusețe alături de echipa celor două bufnițe. Această muncă merită toate elogiile, iar dispariția librăriilor independente în România ar trebui să fie un grav semnal de alarmă”.

Ultimele zile ale librăriei din Timișoara

În ultimele două săptămâni de activitate, La Două Bufnițe oferă fanilor șansa de a achiziționa amintiri speciale.

„Povestea Bufnițelor se termină, dar finalul rămâne deschis: toate Bufnițele zboară mai departe! Începând de azi, vă veți putea cumpăra de la noi o amintire care nu vă va lăsa să uitați că în librăria noastră bufnițele au fost întotdeauna ceea ce au părut”, au spus fondatoarele.

Bufnițele decorative din librărie, primite de-a lungul anilor, sunt puse în vânzare la prețul de 100 de lei bucata.

Pe 28 iunie, cu o zi înainte de închiderea oficială, va fi organizată o petrecere de adio. Fondatoarele, Oana Doboși și Raluca Selejan, au declarat: „Noi credem că din cea mai mare tristețe putem face împreună cu voi cea mai reușită petrecere, nu-i așa?”.

Cauze și consecințe ale închiderii librăriei

Decizia de a închide librăria a venit în urma dificultăților financiare.

Fondatoarele au explicat că peste 90% din cifra de afaceri provenea din vânzarea de carte, însă acest model de afaceri nu mai era sustenabil.

„Încă de la început pariul nostru a fost să fim o librărie independentă, care să se susţină din vânzarea de cărţi (şi nu orice fel de cărţi), idee la care nu am renunţat – peste 90% din cifra noastră de afaceri a fost realizată din vânzarea de carte. Asta am crezut noi întotdeauna că înseamnă o librărie: un loc care nu are doar un scop comercial, ci şi unul formator”, au spus fondatoarele librăriei.

Închiderea La Două Bufnițe ridică întrebări despre viitorul librăriilor independente în România.

Profesorul Carmen Mușat a comentat: „Din păcate, în România, e nevoie ca statul să se implice activ în susținerea inițiativei private în domeniul culturii. De 35 de ani, statul român disprețuiește educația, cultura și sănătatea, domenii nu doar prioritare, ci chiar de siguranță națională”.

Speranțe pentru viitor

Producătoarea Ada Solomon și-a exprimat speranța că decizia ar putea fi încă schimbată: „Încă sper că se mai poate face ceva să nu se întâmple asta. Suntem, cum știți prea bine, o întreagă comunitate s-a lipit în suflet de Două Bufnițe. Ce putem face să schimbăm această decizie?”.

Ioana Bâldea Constantinescu a adăugat: „Sunteți legendă, deja. Eu refuz să cred că poveștile ca a voastră se termină. Țin pumnii să continue într-o formulă care să vi se potrivească. Vă îmbrățișez strâns și vă mulțumesc! Ce ați construit voi nu e cuantificabil”.