Ce înseamnă, mai exact, limbajul corpului

Limbajul corpului sau comunicarea nonverbală se referă la transmiterea de informații, sentimente, atitudini și intenții prin mișcările, gesturile, expresiile faciale, postura și alte semnale ale corpului, în afara cuvintelor verbale.

Este o formă importantă de comunicare umană, care poate completa și chiar înlocui comunicarea verbală în anumite situații. Acest tip de comunicare este subconștientă în mare măsură, și oamenii transmit și interpretează semnale nonverbale fără a fi conștienți în mod activ de acest lucru.

Limbajul corpului este extrem de divers și poate varia în funcție de cultură, mediu social, context și personalitate. De exemplu, un gest sau o expresie facială poate avea înțelesuri diferite în diferite culturi sau poate fi interpretat diferit în funcție de situație. Studiul limbajului corpului se ocupă cu analizarea acestor semnale nonverbale pentru a înțelege și interpreta mai bine comunicarea umană.

Studiul limbajului corpului

Interesul pentru acest domeniu a existat de-a lungul istoriei umane, dar a devenit mai evident în ultimele secole, odată cu dezvoltarea psihologiei și a cercetării în comunicare. În secolul al XIX-lea, Charles Darwin a publicat lucrarea „The Expression of the Emotions in Man and Animals”, în care a abordat modul în care expresiile faciale și gesturile sunt legate de emoții și trăiri.

De-a lungul secolului XX, cercetători precum Paul Ekman au contribuit semnificativ la înțelegerea expresiilor faciale și a legăturii acestora cu emoțiile. Studiile sale asupra expresiilor faciale au dus la dezvoltarea teoriei universale a emoțiilor, conform căreia anumite expresii sunt recunoscute și asociate cu anumite emoții în întreaga lume.

În prezent, limbajul corpului este un subiect de cercetare și interes în diverse domenii, inclusiv psihologie, sociologie, comunicare, antropologie și chiar în contexte precum negocierile comerciale sau dezvoltarea personală. Cunoașterea limbajului corpului poate ajuta oamenii să își îmbunătățească abilitățile de comunicare, să interpreteze mai bine intențiile și emoțiile altor persoane și să se adapteze mai eficient la diferite situații sociale.

Limbajul corpului în funcție de cultură

Limbajul corpului poate varia semnificativ de la cultură la cultură din cauza diferențelor în normele sociale, tradiții, valori și înțelesuri atribuite diferitelor gesturi și expresii. Ceea ce este considerat adecvat sau înțeles într-un anumit context cultural poate fi interpretat în mod diferit în altă cultură.

Este important să fim conștienți de aceste diferențe când interacționăm cu persoane din culturi diferite pentru a evita confuziile și interpretările greșite.

Salutul

În multe țări occidentale, un salut comun este strângerea mâinilor. Cu toate acestea, în țări precum Japonia, un salut tradițional constă în înclinarea capului, iar atingerea mâinilor nu este întotdeauna folosită.

În Orientul Mijlociu și în alte culturi, strângerea mâinilor poate fi însoțită de atingerea inimii sau a pieptului pentru a arăta că salutul vine din inimă.

Contactul vizual

În multe culturi occidentale, contactul vizual direct este considerat semn de încredere și respect. Totuși, în anumite culturi asiatice, prea mult contact vizual poate fi interpretat ca lipsă de respect sau ca o provocare la autoritate.

Spațiul personal

Distanța considerată potrivită între două persoane în timpul conversației poate varia. În culturile occidentale, o anumită distanță personală este considerată normală, în timp ce în unele culturi sud-americane sau mediteraneene, oamenii se pot apropia mult mai mult unii de alții în timpul conversațiilor.

Gesturi cu mâinile

Gestul „V” cu degetele arătător și mijlociu întinse poate avea diferite înțelesuri în funcție de cultura. În multe țări occidentale, acest gest este asociat cu pacea sau cu semnul de victorie. Totuși, în anumite culturi, cum ar fi în Marea Britanie, acest gest poate fi considerat vulgar dacă este făcut cu dosul mâinii îndreptat spre interlocutor.

Un gest comun în multe culturi este arătarea cu degetul arătător. În unele culturi, acest gest poate fi considerat nepoliticos sau ofensator, în timp ce în altele este un gest obișnuit de a indica ceva sau de a atrage atenția.

Expresiile faciale

Modul în care sunt interpretate expresiile faciale poate varia. De exemplu, zâmbetul este asociat în general cu fericirea, dar în anumite culturi poate fi folosit în situații de stres sau disconfort pentru a ascunde adevăratele sentimente.

Ce rol are limbajul corpului

Limbajul corpului joacă multe roluri în interacțiunile sociale. Poate ajuta astfel:

Câștigarea încrederii: implicarea în contact vizual, înclinarea din cap în timp ce ascultați și chiar oglindirea inconștientă a limbajului corpului altei persoane sunt toate semnale că tu și acea persoană creați o legătură.

Tonul vocii pe care îl folosiți și felul în care implicați ascultătorii cu gesturile mâinilor și ale brațelor sau prin modul în care ocupați spațiu, sunt toate modalități care afectează modul în care apare mesajul dvs.

Dezvăluirea adevărurilor: atunci când limbajul trupului cuiva nu se potrivește cu ceea ce spune, s-ar putea să recunoaștem în mod intuitiv faptul că reține informații sau poate că nu suntem sinceri cu privire la felul în care se simte.

Postura – Postura poate transmite o mulțime de informații despre cum se simte o persoană, precum și indicii despre caracteristicile personalității, cum ar fi dacă o persoană este încrezătoare, deschisă sau supusă. Postura dreaptă, privind înainte, de exemplu, poate indica faptul că o persoană este concentrată și este atentă la ceea ce se întâmplă. Pe de altă parte, a sta cu corpul aplecat în față poate implica că persoana este plictisită sau indiferentă.

Propriul nostru limbaj corporal poate dezvălui multe despre cum ne simțim. De exemplu, ești într-o postură chircită, strângând maxilarul și/sau strângând buzele? Acesta poate fi un semnal că mediul în care vă aflați în prezent vă deranjează într-un fel. Corpul tău s-ar putea să-ți spună că te simți nesigur, stresat sau învăluit de emoții, arată verywellmind.com

Limbajul corpului – ce spun buzele și mâinile

Expresiile și mișcările gurii pot fi, de asemenea, esențiale în citirea limbajului corpului. Acoperirea gurii poate fi un efort de a fi politicos dacă persoana căscă sau tusește, dar poate fi și o încercare de a acoperi o dezaprobare.

Buze încrețite – Strângerea buzelor poate fi un indicator al dezaprobării sau neîncrederii.

Muşcarea buzelor. Oamenii își mușcă uneori buzele atunci când sunt îngrijorați, anxioși sau stresați.

Acoperirea gurii. Când oamenii doresc să ascundă o reacție emoțională, s-ar putea să-și acopere gura pentru a evita să arate zâmbete sau alte reacții.

Ușoare modificări ale buzelor pot fi, de asemenea, indicatori subtili ai ceea ce simte o persoană. Când gura este ușor în sus, ar putea însemna că persoana se simte fericită sau optimistă. Pe de altă parte, o gură ușor întoarsă în jos poate fi un indicator de tristețe, dezaprobare sau chiar o grimasă totală.

De asemenea, brațele și picioarele pot fi utile în transmiterea informațiilor nonverbale. Încrucișarea brațelor poate indica starea defensivă. Încrucișarea picioarelor departe de o altă persoană poate indica antipatie sau disconfort față de acea persoană.

Brațele încrucișate ar putea indica faptul că o persoană se simte în nesiguranță, în defensivă sau închisă la comunicare.

A sta în picioare cu mâinile așezate pe șolduri poate fi un indiciu că o persoană este pregătită pentru ceva anume sau poate fi, de asemenea, un semn de agresivitate.

Strângerea mâinilor la spate poate indica faptul că o persoană se simte plictisită, anxioasă sau chiar furioasă.

Atingerea rapidă a degetelor sau agitația poate fi un semn că o persoană este plictisită, nerăbdătoare sau frustrată.

Picioarele încrucișate pot indica faptul că o persoană se simte închisă sau are nevoie de intimitate.

Semne că un om te minte

Limbajul corpului poate să difere de la persoană la persoană, în funcție de emoțiile pe care aceasta le simte și starea în care se află, așadar, nu putem spune cu exactitate că în anumite circumstanțe, anumite gesturi sau expresii pot fi cu siguranță un semn al minciunii.

Este foatrte important de știut că interpretarea limbajului corpului în ceea ce privește minciuna sau sinceritatea trebuie făcută cu prudență, deoarece semnalele nonverbale pot varia în funcție de persoană și context. Nu există un o certutudine în ceea ce privește gesturile sau expresiile care să arate că cineva minte sau nu este sincer.

Cu toate acestea, există anumite semne ale limbajului corpului care pot sugera că o persoană ar putea ascunde ceva sau nu este deschisă și sinceră.

Contact vizual excesiv sau insuficient

O persoană care minte ar putea evita contactul vizual pentru a evita să ofere informații false, sau dimpotrivă, ar putea încerca prea mult să mențină contactul vizual pentru a părea mai sinceră. În același timp, lipsa contactului vizual poate însemna și că persoana respectivă simte rușine, iar asta nu are legătură cu cât de sinceră este sau nu.

Atingeri ale nasului sau a feței

Gesturi ca atingerea nasului, frecarea ochilor sau atingerea gurii pot fi semne subconștiente că persoana nu este complet sinceră sau că nu poate spune tot ce simte.

Atingerea sau mângâierea gâtului

Aceste gesturi pot indica anxietate sau disconfort, care pot fi, uneori, asociate cu minciuna.

Încruntarea sau ridicarea sprâncenelor

Expresiile faciale care nu se potrivesc cu ceea ce spune cineva pot indica că persoana ascunde ceva sau nu este sinceră.

Gesticularea excesivă

Persoanele care mint ar putea începe să gesticeleze în mod excesiv, încercând să atragă atenția asupra altor lucruri în încercarea de a distragere interlocutorul. Totuși, gesticularea excesivă poate fi și un semn că acea persoană simte multă anxietate în acel context specific.

Mișcările nervoase

De exemplu, mușcarea buzelor, lovirea degetelor, mișcările picioarelor sau schimbările frecvente ale poziției corpului ar putea sugera o anxietate crescută, care poate fi asociată cu minciuna sau nu.

Încrucișarea brațelor sau a picioarelor

Persoanele care ascund ceva pot adopta o poziție închisă, cum ar fi încrucișarea brațelor sau picioarelor, pentru a crea o barieră între ei și interlocutor. Aceleași gesturi pot însemna însă și că persoana respectivă nu se simte în siguranță și simte să se protejeze.

Schimbări ale tonului vocii

Tonul vocii poate deveni mai înalt sau mai scăzut, tremurător sau neliniștit în timpul minciunii.

Respirație agitată

Respirația grea sau neregulată poate indica anxietate sau stresul asociat cu minciuna. Dar nu întotdeauna aceste emoții au legătură cu minciuna.

Lipsa de coerență între limbajul verbal și cel nonverbal

Dacă cuvintele și semnalele nonverbale nu se potrivesc, ar putea fi un indiciu că persoana nu spune întreaga poveste.

Inconsecvențe în poveste

Dacă povestea pe care o spune o persoană conține inconsecvențe sau schimbări repetate, aceasta ar putea fi un indiciu că nu spune adevărul.

