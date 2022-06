Bucătăria Germaniei a fost modelată nu doar de tradițiile țării, ci și de numeroșii imigranți care au făcut din această țară propria casă de-a lungul secolelor. Bucătăria din Germania este cu siguranță mai mult decât un simplu amestec de bere, varză murată și cârnați, deși acestea sunt cele mai cunoscute.

Mâncăruri pe care să le încerci când ești în Germania

Germania este cunoscută pentru diversele sale atracții. Fie că este vorba despre castele uimitoare, Pădurea Neagră sau mâncarea delicioasă, întotdeauna merită să vizitezi Germania.

Există multe tipuri diferite de mâncare germană disponibile. Acestea variază de la rețete super populare, cum ar fi cârnații germani, până la unele mai specifice, cum ar fi mâncărurile de Crăciun.

Astăzi, germanii apreciază mâncărurile bine pregătite și bine servite. Germania e o țară cu piețe alimentare bogate, grădini publice cu bere, festivaluri de vin, muzee alimentare și restaurante de ultimă generație.

Vezi cele mai frumoase locuri de vizitat în Germania

Konigsberger Klopse

Konigsberger Klopse

Acestea sunt mâncăruri gustoase cu chiftele într-un sos alb cremos, cu capere. În mod tradițional, chiftelele sunt făcute cu carne de vițel tocată, ouă, ceapă, piper, hamsii și alte condimente. Sosul cu capere împreună cu sucul de lămâie conferă acestui preparat un finisaj perfect.

Bratwurst

Bratwurst – mâncare tradițională germană

Aceasta este una dintre cele mai faimoase mâncăruri stradale din Germania. Făcut de obicei cu carne de vițel și porc, bratwurst este un cârnați proaspăt condimentat cu nucșoară, ghimbir, coriandru și chimen.

Cârnații sunt de obicei prăjiți pe grătarul ce sfârâie pe străzile germane, mai ales vara. Acesti cârnați la grătar au de obicei o crustă ușor crocantă. Se servește cu mustar și ketchup, muștar si varză murată, sau într-o chiflă.

Flammkuchen

Mâncăruri pe care să le încerci în Germania – Flammkuchen

Revendicat atât de Franța, cât și de Germania, flammkuchen-ul provine din regiunea Alsacia, care în trecut a fost una disputată între cele două țări. Un fel de pizza germană, flammkuchen este un aluat de pâine subțire, în formă dreptunghiulară, acoperit în mod tradițional cu crème fraîche, ceapă feliată subțire și lardon. Coaptă într-un cuptor cu lemne, această delicatesă încântătoare vă va încânta pupilele.

Maultaschen

Maultaschen – mâncare tradițională germană

În esență, o versiune mai mare de ravioli, maultaschen sunt de obicei pătrate de aluat de mărimea unei palme, care variază în umplutură de la dulce la sărat, de la carne la vegetarian. Originar din Suabia, cea mai comună umplutură a acestui fel de mâncare este o combinație de carne tocată, pesmet, ceapă și spanac, toate învelite într-un aluat delicios de pufos. În sudul Germaniei, aceste găluște delicioase au devenit atât de importante încât, în 2009, Uniunea Europeană a recunoscut maultaschen ca specialitate regională și a marcat felul de mâncare ca fiind semnificativ pentru moștenirea culturală a statului Baden-Württemberg.

Currywurst

Currywurst – mâncăruri pe care să le încerci în Germania

Una dintre cele mai populare mâncăruri pe care să le încerci în Gerania, currywurst-ul datează încă din 1949. Se crede că Herta Heuwer – o locuitoare a Berlinului – a preparat felul de mâncare după ce a procurat ketchup și pudră de curry de la soldații britanici, pe care apoi le-a servit peste cârnați la grătar. Astfel a dat naștere unui clasic german street food. Astăzi, currywurst este una dintre cele mai faimoase gustări din Germania pe bază de cârnați și are chiar și un întreg muzeu dedicat acesteia. Este servit de obicei cu chipsuri și ketchup sau maioneză sau o chiflă.

Şniţel

Mulți credem că șnițelul este mai degrabă austriac decât german, dar ceea ce s-ar putea să nu știi este că acest fel de mâncare din carne pane este, de fapt, originar din Italia. În timp ce „Wiener Schnitzel” austriac este, prin lege, făcut doar cu carne de vițel, versiunea germană este făcută cu carne de porc sau curcan și este o mâncare de bază pentru majoritatea restaurantelor tradiționale germane. În Germania, șnițelul tradițional vine adesea acoperit în sos. Opțiunile variază de la Jägerschnitzel (șnițel în sos de ciuperci) la Zigeunerschnitzel, cu sos de ardei gras.

Descoperă lucruri mai puțin știute despre renumitul șnițel vienez.

Spatzle

Spatzle – mâncare tradițională germană

Versiunea germană a pastelor, spätzle este făcută dintr-o combinație simplă, dar rafinată de ouă, făină, sare și un strop de apă minerală. Originar din Baden-Württemberg, acest fel de mâncare gustos este servit în mod tradițional cu carne sau folosit la supe. Această garnitură simplă poate fi transformată în ceva puternic prin adăugarea simplă de Emmental sau brânză elvețiană. Deseori amestecate brânză germană, spätzle sunt stratificate alternativ și completate cu ceapă prăjită pentru a crea cel mai popular preprat pentru grădinile de bere din Germania.

Sauerkraut

Renumitul gust sărat și acru al verzei murate este celebru, fiind un preparat de bază în Germania.

Înainte ca alimentele congelate, refrigerarea și opțiunile de transport ieftine din zone cu climă mai caldă să devină disponibile în toată Europa, alimentele conservate reprezentau o sursă de nutrienți în timpul lunilor de iarnă. Astăzi, varza murată este savurată ca garnitură la feluri de mâncare din carne și are avantajul suplimentar de a fi excelentă pentru sănătatea intestinului.

Rouladen

Mâncăruri pe care să le încerci în Germania- Rouladen

Popular în vestul Germaniei și în regiunea Rinului, rouladen este un amestec delicios de slănină, ceapă, muștar și murături învelite împreună în felii de carne de vită sau vițel. Opțiunile vegetariene și cu alt fel de carne sunt acum disponibile pe scară largă, dar adevărata mâncare este rinderrouladen, soiul cu carne de vită. Servite de obicei cu găluște de cartofi, piure de cartofi și varză roșie murată, aceste rulade impresionante constituie în mod normal piesa centrală a cinelor de familie și a ocaziilor speciale.

Berea

Berea germană

Chiar dacă nu este în sine o mâncare, berea este și ea considerată aliment, nu-i așa? Ei bine, nu poți merge în Germania fără a te bucura de berea germană. În Germania, berea are chiar și propriul festival – Oktoberfest, care are loc în fiecare an și sărbătorește toate lucrurile legate de bere timp de aproximativ două săptămâni. Majoritatea berilor germane sunt controlate de Reinheitsgebot (Legea germană a purității berii), care a apărut în secolul al XVI-lea.

Descoperă și destinații de vacanță în Bavaria.

