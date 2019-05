Marele Tur al Chinei la tariful imbatabil de 699 euro! (PUBLICITATE)

Pornește în aventura anului, alături de Europa Travel, și explorează China în Marele Tur de 9 zile ce beneficiază acum de cel mai mic tarif de pe piața de turism, 699 euro/persoană – redus de la 1299 euro, valabil pentru plecarea din 28 mai!

Obiective de top

Circuitul debutează cu Beijing, metropola cu 17 milioane de locuitori, unde se află controversatul Oraș Interzis, Templul Cerului – cel mai important loc de venerație al împăraților Ming și Qing și Piata Tian’anmen, cea mai mare din lume. Palatul Imperial este un complex fabulos compus din 9.000 de camere, unde pentru muritorilor de rând a fost interzis pentru câteva secole. Pavilioane aurite, porți sculptate, săli din marmură și statui cu dragoni, sunt doar câteva dintre elementele definitorii ale Orașului Interzis.

O vorbă din popor spune că trebuie să privești China ca pe un dragon, iar Marele Zid Chinezesc se aseamănă probabil cel mai bine cu această ființă mitologică. Considerat una dintre cele 7 noi minuni ale lumii, zidul poate se fi observat chiar și din spațiu. Dacă nu ai condiție fizică foarte bună să urci atât de multe trepte, există și varianta de a ajunge la Marele Zid cu telecabina.

Recreează Drumul Sacru pornind spre Mormintele Ming – unul dintre cele mai valoroase situri, unde se află 13 dintre cele 14 morminte ale Împăraților Ming, fiecare decorat într-un mod unic, cu sculpturi și inscripții chinezești, și păzit de statuete din marmură ce înfățișează cele 12 semne zodiacale.

Punctul culminant al circuitului de la Europa Travel este vizita la Palatul de Vară, o capodoperă arhitecturală în stil chinezesc ce face parte din UNESCO, fiind înconjurat de cele mai mari grădini imperiale amenajate pe marginea Lacului Kunming, pe care poți face o croazieră opțional.

Între cultură și modernitate

China este țara cu una dintre cele mai vechi civilizații din lume, iar printre orașele cu o mare valoare istorică se numără și X`ian, care nu putea fi ratat în Marele Tur al Chinei. Aici a fost descoperită cea mai mare Armată de Teracotă din lume, compusă din 8000 de soldați și numeroși cai în mărime naturală, realizată la comanda Împăratului Qin Shi Huang care se temea teribil de moarte.

Pentru vederi panoramice de excepție poți urca în Turnul Bell, iar dacă ești pasionat de arhitectura locală nu rata Pagoda Gâștii Sălbatice, unde sunt expuse peste 2000 de relicve din timpul Dinastiei Tang.

Ultima parte a circuitului îți arată și fața futuristă a Chinei. Explorează marea metropolă Shanghai unde zgârie norii futuriști și turnurile cu fațade de sticlă îți dau impresia că ai călătorit cumva în viitor.

Chiar dacă Shanghai este considerat cel mai modern dintre orașele Chinei vei fi plăcut surprins să găsești aici și elemente tradiționale și aoaze de liniște foarte aproape de centrul orașului. Plimbă-te în Grădină Yuyuan, decorată cu 30 de pavilioane aurite și iazuri liniștite, și meditează la Templul de Jad Buddha. Pătrunde în atmosfera chinezească în orașul vechi care este împărțit în alei șerpuitoare pline de tarabe ale comercianților locali.

de Mădălina Isar

Sursa foto: pixabay.com

