Marina Sorescu a fost considerat unul dintre cei mai importanți poeți români contemporani. Dramaturg, prozator, traducător și eseist, Sorescu a fost membru al Academiei Române și a fost nominalizat pentru Premiul Nobel pentru literatură. Iată câteva dintre cele mai frumoase versuri. Marin Sorescu poezii.

Marin Sorescu poezii

Acea picătură

Atât a plouat, atât a plouat,

Dar n-a picat acea picătură,

Ca un cuvânt binecuvântat

Frecat pe o ursuză gură.

Şi bobul stă în pământ amânat,

Parcă s-ar duce în cer să se roage:

Peste câmpii şi viroage

Prea multă apă a curs şi-i păcat!

Căci el nu rodeşte numai cu apă,

Din rădăcini nu va ţâşni scânteia…

Pământul a-ngenuncheat în seminţele arse:

Dă, Doamne, picătura aceea!

Am închis citatul

De câte ori închid citatul,

Simt în mine

Nu ştiu ce secretă jubilaţie

De poliţist:

L-am închis şi pe-ăsta,

Mama lui de porc!

Ardealul, starea mea de suflet

Ardealul, starea mea de spirit

Cu care mă gândesc la ţară,

De parc-aş respira lumină

Şi existenţă milenară.

La orice pas îţi râde-o floare,

Sub orice pas e un mormânt,

Ardealul întregind o roată

Sub care Horia s-a frânt.

Aud un clopot sus pe-o cruce,

Bătând cu limba-n ideal,

Ca-ntr-o Duminică a ţării

Vin la biserică-n Ardeal.

Ardealul, starea mea de spirit

Atunci

-Atunci de ce tacerea asta

Atat de densa, de ingrozitoare?

-Ba comunicam cu cei de dincolo

Tot timpul

Dar nu mai avem ce sa ne spunem.

Boala

Doctore, simt ceva mortal

Aici, in regiunea fiintei mele

Ma dor toate organele,

Ziua ma doare soarele

Iar noaptea luna si stelele.

Mi s-a pus un junghi in norul de pe cer

Pe care pana atunci nici nu-l observasem

Si ma trezesc in fiecare dimineata

Cu o senzatie de iarna.

Degeaba am luat tot felul de medicamente

Am urat si am iubit, am invatat sa citesc

Si chiar am citit niste carti

Am vorbit cu oamenii si m-am gandit,

Am fost bun si-am fost frumos…

Toate acestera n-au avut nici un efect, doctore

Si-am cheltuit pe ele o groaza de ani.

Cred ca m-am imbolnavit de moarte

Intr-o zi

Cand m-am nascut.

Marin Sorescu poezii – Câini

Părăsiți pe gânduri, câini dezmoșteniți,

Scrutează cerul și așteaptă-n van.

Stăpânii i-au uitat, proptind grăbiți,

Pe ușa-nchisă câte-un bolovan.

Ei nu au lotci și delta e ocean.

Înoată printre sloiuri, istoviți.

Adulmecă mirosuri vechi de-un an,

De foame și de valuri hăituiți.

Ei înșiși parcă-s plaiuri care latră.

Până când limba li se face piatră

Și Dunărea-i depune, lin, în mare.

Dar câte unul biruie-n vâltoare:

Ajunge-acasă istovit – și moare

Cu ochii la stăpân, întins pe vatră.

Ce mă doare cel mai tare

Ce mă doare cel mai tare

E că nu voi mai putea fi

În contact cu cărţile,

Să stau dimineaţa în faţa bibliotecii

Ca la ţărmul mării

Mângâiat de briza tainică adiind

De pe rafturi.

Dacă tot voi fi atât de aproape de ele,

Sper să nu mi se refuze, Doamne,

Plăcerea de a citi în stele

Măcar o dată pe săptămână

După orarul afişat pe un nor.

Copacul

In ploaie, rezemat de un copac.

El are legatura cu pamantul.

Si simt sub coaja-i, palma batucita,

Cum freamata, cu ceru-n el, Cuvantul.

Din cand in cand trazneste manios

Si se razbuna norii in furtuna.

Un fulger de-o veni, ratacitor,

Deodata amandoi l-om frange-n mana.

Cuprins de lasitate, fug pe camp

Si picurii ma-ndoaie de mijloc.

El isi asuma riscul verticalei,

Dispus in orice clipa sa-si dea foc.

Singuratatea asta care fuge…

Singuratatea lui infipta-n lut…

Ma-ntorc plangand si il cuprind in brate.

Furtuna grea ne tine de urat.

Fără punctuație

Care apropie oamenii, ai spus?

Nu stiu – parca-as vrea să-ti ghicesc în talpa.

Poate în palma.

Eu nu ghicesc decât în talpa.

Ce semn de punctuatie?

Nimic, adica pune un numar.

Ce numar porti la pantofi?

36.

Foarte bine, 36 mă inspira.

Oricum, e un numar cistigator –

Imi place cum inchizi tu ochii.

Atunci când inchid ochii, plutesc.

Copacul de Marin Sorescu

Poezii scrise de Marin Sorescu

Iluziile

cred în valoarea de schimb a iluziilor

ele se scarpină în ureche cu piciorul

ele funcţionează mereu pe dos

iluziile sunt arma cu care împuşcăm râsul

iluziile sunt foarte amuzante

la orele de audienţă

îndrugă verzi şi uscate

şi nici nu-ţi vine să crezi ochilor

câtă credinţă pun ele în ele însele

Lecția de anatomie

Nu numai că m-am spălat

dar m-am şi parfumat

când mă vor desface

să nu le fie silă de mirosul meu.

Mi-am pus cămaşa cea mai curată

şi haina cea mai călcată

când mă vor desface

să nu trebuiască

să împrumute cârpe murdare

şi nici de mâncat n-am mâncat

cum o să mănânc

ar fi o ruşine, nu-i aşa

când mă vor desface

să-mi găsească mâncare în burtă.

Eu aş fi plecat mai demult

dar ei ar fi putut să-mi desfacă în lipsă

cuvintele

de aceea stau şi mă spăl

şi mă parfumez

şi mă îmbrac curat

şi nu mănânc, şi nu plec.

Ne cunoaștem

Ne cunoaștem,

Ne-am întîlnit într-o zi

Pe pămînt,

Eu mergeam pe o parte a lui

Tu pe cealaltă.

Tu erai așa și pe dincolo,

O, erai că toate femeile,

Uite că ți-am reținut

Chipul.

Eu m-am emoționat

Și ți-am spus ceva cu mînă pe inima,

Dar n-ai avut cum să m-auzi.

Pentru că între noi treceau întruna mașini

Și ape și mai ales munți,

Și tot globul.

M-ai privit în ochi

Dar ce să vezi?

În emisfera mea

Tocmai se făcuse noapte.

Ai întins mînă: ai dat de un nor.

Eu am cuprins de umeri o frunză.

Năpasta

Şi, Doamne, mi-a căzut la loterie

Lozul ghinionist să fiu român

Şi inventându-mi vina-n puşcărie,

S-o ispăşesc amarnic, mâncând fân.

Se face, înţeleg, economie

De spaţiu locativ şi de-un tacâm.

Şi de-un poet ce-ar consuma hârtie,

Cu nişte versuri care nu rămân.

Căci cărţile-mi cu roaba sunt cărate

La marginea oraşului, tocate,

Ca-ngrăşământ zvârlite pe ogor.

Legat mă simt de limba ta, popor,

Destinele ne sunt îngemănate,

Cât va ţipa, în zboru-i, un cocor.

O să plouă

O să plouă

Își zice Dumnezeu, căscând,

Și privind la cerul fără pic de nor,

Mă cam încearcă reumatismul

De vreo patruzeci de zile și patruzeci de nopți.

Ehe, se strică vremea!

Noe, mă Noe,

Ia vino până la gard să-ți spun o vorbă.

Oprește

Opreşte!

A răcnit sufletul,

Opreşte să mă dau jos!

Sunt sătul de-atâtea corvezi,

De-atâtea determinări, obligaţii şi legi,

Eu am fost făcut să fiu liber.

Nu pot să mă opresc,

I-a răspuns pământul,

(Pământul din mine),

Dă-te jos din mers,

Dacă-ţi dă mâna

Şi fă-o chiar acum,

Când eu o să virez

Spre scârbă şi tină.

Dă-te jos în cer,

Prietene de-o viaţă,

Te iau când revin.

Peisaj

Au început să mişune, poznaşe,

Pentru şoferi grăbiţi, mineri sau clerici,

Indicatoare noi, în vechi oraşe:

«Atenţie sporită! Trec biserici!»

Cu lanţ încinse, trase c-o tânjală,

Alunecă, melci paşnici, pe butuci

Şi sfinţii nevrozaţi, pe tencuială,

Îşi fac cu limba nevăzute cruci.

În faţa lor, se cască o distanţă

Imensă, presărată cu nevoi,

Când secole-am trăit în transhumanţă

Acum plimbăm biserici: n-avem oi!

Şi ca un miel, care-a rămas de turmă,

Clopotniţa dispare fără urmă.

Ce mă doare cel mai tare – Marin Sorescu

Pleacă trenul

Când stai în tren şi pleacă trenul vecin,

De ce ai impresia că ai plecat

Tu?

Primăvara şi toamna

Te tot uiţi pe cer, pierdut în gânduri,

Stoluri de păsări vin,

Stoluri de păsări pleacă,

De ce ai impresia că mergi tu?

Toată viaţa m-am uitat pe fereastră,

Pironit într-un colţ

De autobuz, de tren, de vapor

Hurducat de căruţă

M-am uitat cum fug de mine copacii,

Oameni, oraşe, continente

De ce sunt copleşit de atâtea emoţii,

De ce am impresia

Că am cunoscut lumea?

Marin Sorescu poezii celebre

Povară

O carte mică,

N-am luat cu mine

Decât o carte subţire,

Aşa, ca o frunză.

Aşa, ca o viată de om.

M-am gândit c-o să mă doară spinarea.

C-o să mă doară numele

Care-o va căra.

Precauție

M-am îmbrăcat c-o armură

Făcută din pietrele ce-au rămas

După ce a trecut apa.

Mi-am pus o pereche de ochelari

In ceafă,

Ca să pot vedea numai

Cu mintea de pe urmă.

Mi-am protejat

Mâinile, picioarele, gândurile,

Nelăsînd nici un loc liber

Care să poată fi atins de mîngîieri,

Ori de alte otrăvuri.

Chiar inima din piept

Mi-am acoperit-o cu o carcasă

De broască țestoasă

Ce-a trăit 800 de ani.

Când totul a fost gata

I-am răspuns tandru:

Te iubesc.

O rugăciune a inimii – poezii scrise de Marin Sorescu

Somn

Pluteam pe-un râu, parcă legat de mâini,

Ţinut deasupra de o forţă tandră,

Cătând pe cer rotundul unei pâini

Şi logodit pe mal c-o salamandră.

Spălăm sub pleoapă firul de nisip

Şi scoica-ntreagă prefăcută-ntr-însul.

Alunecam ca lacrima pe-un chip,

Încurajând şi curgerea şi plânsul.

Plângând cu faţa-n sus pe-un râu eşti tot

Un fel de râu, cu albia-n mişcare…,

Dezleagă-mi mâinile, să pot să-not

În plânsu-acesta ce se varsă-n mare.

Zidirea în dragostea

Vino,-nsetaţi de curgerea eternă,

Să ne-adăpăm din jgheab de stalagmită

Şi peştera, sorbind, să ne înghită

Pecetluind intrarea în cavernă.

Un rege-ndrăgostit de-o Sulamită,

Din muntele de marmură, o pernă

Cioplind, pentru o dragoste eternă,

Când lumea toata-i numai dinamită.

Afară este viscol şi e ură –

Îmbrăţişati cresc ţurţurii în plete

Timpul s-a-ntors cu faţa la perete

Şi pân’ la viitoarea picătură –

Un secol e şi tu îmi dai o gură

Ce ţine şi de moarte şi de sete.

O rugăciune a inimii

Doamne,

Ajută-mă cât mai pot

S-o duc.

Pune ordine-n mine

Împaca-mă cu lumea

și cu minunea vieții.

Scoate-mi din cap

Ideea fixă

Care m-a țintuit.

Fă din subconștientul meu

Un torent de speranța.

Presimt – poezii de Marin Sorescu

Presimt că o să am o zi cam proastă.

Din cât greu fost-a, este cel mai greu.

De altfel, zarea va rămâne-albastră

Şi ştreangul mâine fi-va curcubeu.

Spre mine mă deschid ca o fereastră

În care stă pe gânduri Dumnezeu,

Şi iată vine pasărea măiastră

Şi pasărea aceasta sunt tot eu.

Fragilă-alcătuire şi capcană,

Las corpu-acesta unei alte flori.

O voi privi, cu lacrima-mi, din nori,

Deşi, vii prea devreme, tu, dojană…

Şi cui să-ncredinţez această pană?

Cum să te iau, durere, să nu dori?

Povară de Marin Sorescu

Țintă mișcătoare

Şi iată-mă şi ţintă mişcătoare,

În rând cu lupul, dropia, sitarul.

Se varsă iarăşi marea în izvoare,

La ochi mă ia şi gotul şi avarul.

Înghesuit cu sângele-mi şi harul

La rubrica „poet-vieţuitoare”,

Gonacii spun că sufletu-mi, amarul,

Nu iese încă la numărătoare.

Întinsă-i palma vieţii ca o coală.

Ce loc de vânătoare ideală!

Fraternizez cu lumea animală.

Dau versurile iar să se ridice,

Vii ciocârlii, în carne cu alice,

Ce-n loc să moară, se preschimbă-n spice.

