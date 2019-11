De Camelia Diaconu,

Poezii de dragoste celebre

Dragostea este sentimentul care i-a inspirat pe mulți dintre poeții români deja celebri. Un sentiment complex și extrem de frumos, care este cel mai bine evidențiat prin versuri. Iată care sunt cele mai frumoase poezii de dragoste scrise de sute de ani de poeți români, dar poezii celebre și astăzi.

Ce poezii de dragoste vei găsi în acest articol:

De dragoste – Nichita Stănescu

Ea stă plictisită și foarte frumoasă

părul ei negru este supărat

mâna ei luminoasă

demult m-a uitat,

demult s-a uitat și pe sine

cum atârnă pe ceafă scaunului.

Eu mă înec în lumine

și scrișnesc în crugul anului.

Îi arăt dintîi din gură,

dar ea știe că eu nu râd,

dulcea luminii făptură

mie, pe mine mă înfățișează pe când

ea stă plictisită și foarte frumoasă

și eu numai pentru ea trăiesc

în lumea fioroasă

de sub ceresc.

Poezii de dragoste – Poem – Nichita Stănescu

Spune-mi, dacă te-aș prinde-ntr-o zi

și ți-aș săruta talpa piciorului,

nu-i așa că ai șchiopăta puțin, după aceea,

de teamă să nu-mi strivești sărutul?…

Iubire – Lucian Blaga

Iubești – când ulciorul de-aramă

se umple pe rând, de la sine

aproape, de flori și de toamnă,

de foc, de anotimpul din vine.

Iubești – când suavă icoana

ce-ti faci în durere prin veac

o tii înrămată ca-n rana

străvechiului verde copac.

Iubești – când sub timpuri prin sumbre

vâltori, unde nu ajung sorii,

te-avânți să culegi printre umbre

bălaiul surâs al comorii.

Iubești – când simțiri se deșteaptă

că-n lume doar inima este,

că-n drumuri la capăt te-așteaptă

nu moartea, ci altă poveste.

Iubești – când întreaga făptură,

cu schimbul, odihnă, furtună

îți este-n aceeași măsură

și lavă pătrunsă de lună.

Poezii de dragoste – Poem – de Nichita Stănescu

Cântec în doi – Lucian Blaga

Și vine toamna iar’

ca dup-un psalm aminul.

Doi suntem gata să gustăm

cu miere-amestecat veninul.

Doi suntem gata s-ajutam

brândușele ardorii

să înflorească iar’ în noi

și-n toamna aceasta de apoi.

Doi suntem, când cu umbra lor

ne împresoară-n lume norii.

Ce gânduri are soarele cu noi —

nu știm, dar suntem doi.

De-ai şti… – Veronica Micle

De-ai şti, iubite, cât de mult

Mi-i dor ca glasul tău s-ascult,

Ai veni pe-aripi de vânt

Şi mi-ai spune un cuvânt.

Vorba fie rea sau bună,

Am vorbi-o împreună,

M-ai vedea, eu te-aş privi,

Vorbele s-ar înmulţi.

Tu mi-ai spune una mie,

Eu ţi-aş spune multe ţie

Făr-de rost şi chibzuire,

Însă toate de iubire.

Vino dar pe-aripi de vânt,

Vin de-mi spune un cuvânt,

Că mi-i dor atât de mult

Glasul tău să-l mai ascult.

Definiția iubirii – Romeo Morari

Tu eșți asemeni cupei din străvezii cristaluri

Cu încrustații pure și unduiri ușoare

Din ține pot să soarbă, în sacre ritualuri

Și gurile păgâne și cele-ncepatoare.

Tu știi s-ascunzi în ține, că într-un tabernacol

Extazul și durerea – împreunare gravă,

Când sarutarea-ți dărui se-ntâmpla un miracol:

Veninul pare dulce, și-ambrozia otravă!

Cântec de dor – Nichita Stănescu

Mă culcasem lângă glasul tău.

Era tare bine acolo şi sânii tăi calzi îmi păstrau

tâmplele.

Nici nu-mi mai amintesc ce cântai.

Poate ceva despre crengile şi apele care ţi-au cutreierat

nopţile.

Sau poate copilăria ta care a murit

undeva, sub cuvinte.

Nici nu-mi mai amintesc ce cântai.

Mă jucam cu palmile în zulufii tăi.

Erau tare îndărătnici

şi tu nu mă mai băgai de seamă.

Nici nu-mi mai amintesc de ce plângeai.

Poate doar aşa, de tristeţea amurgurilor.

Ori poate de drag

şi de blândeţe.

Nu-mi mai amintesc de ce plângeai.

Mă culcasem lângă glasul tău şi te iubeam.

Poezii de dragoste – Ce e amorul? – Mihai Eminescu

Ce e amorul?

E un lung prilej pentru durere,

Căci mii de lacrimi nu-i ajung

Și tot mai multe cere.

De-un semn în treacăt de la ea

El sufletul ți-l leagă,

Încît să n-o mai poți uită

Viață ta întreagă.

Dar încă de te-așteaptă-n prag

În umbră de unghere,

De se-ntilneste drag cu drag

Cum inima ta cere:

Dispar și cerul și pământ

Și pieptul tău se bate,

Și totu-atîrnă de-un cuvînt

Șoptit pe jumătate.

Te urmărește săptămîni

Un pas făcut alene,

O dulce stringere de mini,

Un tremurat de gene.

Te urmăresc luminatori

Că soarele și luna,

Și peste zi de-atîtea ori

Și noaptea totdeauna.

Căci scris a fost că viață ta

De doru-i să nu-ncapă,

Căci te-a cuprins asemenea

Lianelor din apă.

De ce nu-mi vii – Mihai Eminescu

Vezi, rândunelele se duc,

Se scutur frunzele de nuc,

S-așează brumă peste vii –

De ce nu-mi vii, de ce nu-mi vii ?

O, vino iar în al meu braț,

Să te privesc cu mult nesaț,

Să razim dulce capul meu,

De sînul tău, de sînul tău !

Ți-aduci aminte cum pe-atunci

Când ne primblăm prin vai și lunci,

Te ridicăm de subsuori

De-atîtea ori, de-atîtea ori ?

În lumea asta sunt femei

Cu ochi ce izvorăsc scântei …

Dar, oricît ele sunt de sus,

Că ține nu-s, că ține nu-s !

Căci tu înseninezi mereu

Viață sufletului meu,

Mai mîndră decât orice stea,

Iubita mea, iubita mea !

Tîrzie toamna e acum,

Se scutur frunzele pe drum,

Și lanurile sunt pustii …

De ce nu-mi vii, de ce nu-mi vii ?

De câte ori, iubito – Mihai Eminescu

De câte ori, iubito, de noi mi-aduc aminte,

Oceanul cel de gheață mi-apare înainte:

Pe boltă alburie o stea nu se arată,

Departe doară luna cea galbenă – o pată;

Iar peste mii de sloiuri de valuri repezite

O pasăre plutește cu aripi ostenite,

Pe când a ei pereche nainte tot s-a dus

C-un pîlc întreg de păsări, pierzîndu-se-n apus.

Aruncă pe-a ei urmă priviri suferitoare,

Nici rău nu-i pare-acuma, nici bine nu… ea moare,

Visindu-se-ntr-o clipă cu anii înapoi.

Suntem tot mai departe deolalta amândoi,

Din ce în ce mai sigur mă-ntunec și îngheț,

Când nu te pierzi în zarea eternei dimineți.

Cele mai frumoase poezii de dragoste

Dorința – Mihai Eminescu

Vino-n codru la izvorul

Care tremură pe prund,

Unde prispă cea de brazde

Crengi plecate o ascund.

Și în brațele-mi întinse

Să alergi, pe piept să-mi cazi,

Să-ți desprind din creștet valul,

Să-l ridic de pe obraz.

Pe genunchii mei ședea-vei,

Vom fi singuri-singurei,

Iar în par înfiorate

Or să-ți cadă flori de tei.

Fruntea albă-n părul galben

Pe-al meu braț încet s-o culci,

Lăsînd pradă gurii mele

Ale tale buze dulci…

Vom visa un vis ferice,

Îngîna-ne-vor c-un cânt

Singuratice izvoare,

Blîndă batere de vînt;

Adormind de armonia

Codrului bătut de gînduri,

Flori de tei deasupra noastră

Or să cadă rînduri-rînduri.

Departe sunt de tine – Mihai Eminescu

Departe sunt de ține și singur lângă foc,

Petrec în minte viață-mi lipsită de noroc,

Optzeci de ani îmi pare în lume c-am trăit,

Că sunt batrân că iarnă, că tu vei fi murit.

Aducerile-aminte pe suflet cad în picuri,

Redesteptind în față-mi trecutele nimicuri;

Cu degetele-i vîntul lovește în ferești,

Se-toarce-n gîndu-mi firul duioaselor povești,

S-atuncea dinainte-mi prin ceață parcă treci,

Cu ochii mari în lacrimi, cu mini subțiri și reci;

Cu brațele-amîndouă de gîtul meu te-anini

Și parcă-ai vrea a-mi spune ceva… apoi suspini…

Eu te strîng la piept averea-mi de-amor și frumuseți,

În sărutări unim noi sărmanele vieți…

O! glasul amintirii ramâie pururi mut,

Să uit pe veci norocul ce-o clipă l-am avut,

Să uit cum dup-o clipă din brațele-mi te-ai smuls…

Voi fi batrân și singur, vei fi murit de mult!

Iubind în taină – de Mihai Eminescu

Iubind în tainã am pãstrat tăcere,

Gãsind cã astfel o sã-ți placã ție,

Cãci în priviri citeam o vecinicie

De-ucigãtoare visuri de plãcere.

Dar nu mai pot. A dorului tãrie

Cuvinte dã duioaselor mistere;

Vreau sã mã-nec de dulcea-nvãpãiere

A celui suflet ce pe al meu știe.

Nu vezi cã gura-mi arsã e de sete

Și-n ochii mei se vede-n friguri chinu-mi,

Copila mea cu lungi și blonde plete?

Cu o suflare răcorești suspinu-mi,

C-un zâmbet faci gândirea sã se-mbete.

Fã un sfârșit durerii – vin la sânu-mi.

De-ai ști – Veronica Micle

Izvorul nopții – Lucian Blaga

Frumoaso,

Ți-s ochii așa de negri încât seara

Când stau culcat cu capu-n poala ta

Îmi pare că ochii tăi, adâncii, sunt izvorul

Din care tainic curge noaptea peste văi,

Și peste munți și peste șesuri

Acoperind pământul

C-o mare de intuneric.

Așa-s de negri ochii tai,

lumina mea.

Poezii de dragoste – În fericire- George Bacovia

Sunt clipe când toate le am…

Tăcute, duioase psihoze-

Frumoase poveşti ca visuri de roze…

Momente când toate le am.

Iată, sunt clipe când toate le am…

Viaţa se duce-n şir de cuvinte-

Un cântec de mult… înainte…

Momente când toate le am…

