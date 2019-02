Marmaris, destinația perfectă pentru tinerii în căutare de distracție (PUBLICITATE)

Marmaris, considerat cel mai verde oraș turcesc de la Marea Egee, este ideal dacă vrei să îmbini relaxarea cu vizitele istorice sau sporturile nautice, mai ales că este și gazda a numeroase evenimente culturale, dintre care festivaluri de muzică și dans sau concursuri sportive, pe toată perioada anului. Profită de reducerile Early Booking pregătite de turoperatorul Europa Travel și rezervă acum un sejur în Marmaris la tarife accesibile, de la 250 euro/persoana, valabil în limita locurilor disponibile.

Marmaris Marina este cea mai cosmopolită parte a orașului. Întregul port este înconjurat de restaurante pescărești, baruri și magazine de suveniruri iar pe timpul serii zona capătă o atmosferă romantică datorită luminilor ce se reflectă în apă de la iahturile și bărcile acostate aici.

Petreceri în spumă, pe catamaran sau la plajă

În sezonul estival, care începe destul de devreme și se încheie abia în octombrie, în fiecare seară, în centrul Marmarisului au loc show-uri colorate la Fântâna Dansatoare, unde luminile dănțuiesc pe ritmurile unor piese celebre. Fântâna cu Sirenă este un loc frecventat și pe timpul zilei de turiști. Se spune că odată ce ai ajuns aici este bine să arunci un bănuț în apă, pentru noroc.

Dacă mergi pe Strada Barurilor, una dintre cele mai aglomerate zone, unde găsești bar lângă bar și club-uri moderne, poți să iei parte la cele mai tari petreceri, unele dintre ele organizate după diverse tematici.

Marmaris este gazda a numeroase plaje premiate cu 'Blue Flag', așa că un sejur aici înseamnă, mai întâi de toate, relaxare pe nisipuri fine, scăldate de ape ca smaraldul. Plajele întrețin și petreceri sub clar de lună, dar sunt și excelente puncte de îmbarcare pe iahturi private și catamarane, unde au loc popularele petreceri pe mare. Long Beach este cea mai mare și cea mai căutată plajă a orașului, așa că nu ai cum să o ratezi mai ales dacă vrei să îmbini relaxarea pe timp de zi cu distracția de noapte.

Pentru că se laudă cu cel mai mare port natural din Turcia, Marmaris adună un număr tot mai mare, de la an la an, de sportivi. În fiecare sezon estival, aici are loc Festivalul Iahturilor, când sunt așteptate sute de nave de agrement și ambarcațiuni de mici dimensiuni care acostează aici iar vizitatorii se pot opri pentru a le admira, vizita sau chiar închiria.

Locuri de văzut în excursii opționale

Europa Travel îți propune să descoperi opțional și Insula Cleopatrei – acolo unde nisipurile fine și aurii se pierd în apele clare ale Mării Egee, spre Pamukkale – castelul de bumbac scăldat de ape termale sau perla grecească Rhodos – Insula Soarelui.

Dacă îți plac sporturile nautice, în Marmaris poți îmblânzi valuri în sesiuni interesante de windsurfing și surfing, să faci rafting în Delta Dalyan ori să te scufunzi în apele clare ce mângâie frumoasa plajă Icmeler.

De Mădălina Isar

Sursa foto: pixabay.com

Early Booking Sejur Marmaris

