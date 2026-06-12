Celebră pentru friptura la grătar

Chen Xiufeng, poreclită „mătușa cu pulpe de gâscă”, și celebră pentru tarabele sale cu grătar, face obiectul unei anchete pentru „suspiciune de inducere în eroare a consumatorilor”, au indicat joi autoritățile locale de reglementare, relatează Le Figaro.

O vânzătoare stradală din Beijing, celebră datorită pulpelor sale de gâscă la grătar, se află în centrul unui scandal național și este vizată de o anchetă pentru că a vândut, în realitate, rață, a cărei carne este de două ori mai ieftină.

Comercianta a recunoscut marți, pe rețelele de socializare, că folosește carne de rață și nu de gâscă, după ce un client s-a plâns de gustul cărnii. „De acum înainte, voi specifica acest lucru în mod clar pentru toată lumea”, a scris Chen Xiufeng.

Ea a atras un val imens de indignare. Milioane de persoane au reacționat cu furie pe rețeaua de socializare Weibo. „Publicitate mincinoasă și profituri uriașe”, s-a revoltat un utilizator, sugerând că bucătăreasa ar trebui să meargă la închisoare. „N-am mai văzut pe cineva atât de nerușinat”, a reacționat un altul.

A păcălit clienții cu bună-știință

Cea care a început ca o simplă vânzătoare stradală în Beijing, în urmă cu mai bine de 15 ani, a devenit celebră în 2023 datorită cozilor lungi de la tarabele sale, amplasate în fața prestigioaselor universități Tsinghua și din Beijing.

De atunci, Chen Xiufeng, în vârstă de aproximativ 50 de ani, a fost chiar invitată să ia cuvântul în cadrul Forumului pentru Dezvoltarea Femeilor de la Universitatea din Beijing, în 2024.

Deoarece pulpele de gâscă pot costa mai mult decât dublul celor de rață, mulți internauți o acuză că a indus în eroare consumatorii cu bună-știință pentru a face profit, în timp ce își cultiva imaginea de muncitoare modestă.

Frigea 500 de pulpe pe zi

Potrivit jurnaliștilor locali, ea conduce o bucătărie industrială în Beijing, unde echipa sa frige până la 500 de pulpe pe zi. Chen Xiufeng a explicat presei locale că folosește rață de ani de zile din cauza problemelor de aprovizionare cu carne de gâscă.

„Să-mi spună mătușa cu pulpe de rață nu suna prea bine, așa că voi rămâne mătușa cu pulpe de gâscă”, a declarat ea pentru publicația de stat China Newsweek. „Nu i-am înșelat intenționat”, dă ea asigurări. Chen Xiufeng a menționat pe WeChat că și-a oprit vânzările și că cooperează cu autoritățile. Până și postul public de televiziune CCTV a luat atitudine împotriva acestei înșelăciuni „sinistre” și „tulburătoare”.”

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE