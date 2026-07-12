„Între 10 și 11 proiectile inamice au lovit Insula Qeshm duminică după-amiază”, a declarat guvernatorul Hossein Amir Teymouri pentru agenția de știri Irna, adăugând că „toate țintele au fost militare” și că atacurile nu s-au soldat cu victime.

Un oficial american citat de Axios a spus mai devreme că forțele SUA din Orientul Mijlociu au lansat atacuri asupra unor sisteme iraniene de apărare antirachetă, precum și asupra unor bărci cu motor ale Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran (IRGC) în mai multe locuri din jurul Strâmtorii Ormuz.

Insula Qeshm, situată la 22 de kilometri sud de orașul-port Bandar Abbas, servește drept platformă principală forțele navale ale Iranului și găzduiește un „oraș subteran de rachete”. Unii o consideră un portavion imposibil de scufundat.

Orașul-port Bandar Abbas a fost de asemenea, duminică seara, o țintă a unor „atacuri ostile”. Irna relatează că explozii succesive au avut loc în mai multe zone ale orașului. O sursă citată de agenția iraniană de presă a declarat că zonele vizate de explozii găzduiesc instalații militare.

Pe Insula Farur, situată în Golful Persic, un angajat în telecomunicații a fost ucis și alți doi au fost răniți, duminică, în urma unor atacuri inamice, susține Iran.

Kuweitul denunță un „atac laș” asupra a trei puncte de trecere a frontierei

Pe de altă parte, Ministerul Apărării din Kuweit a anunțat că trei puncte de trecere a frontierei și o platforma petrolieră offshore au fost atacate în timpul unui nou schimb de lovituri între Iran și Statele Unite.

„Trei puncte de trecere a frontierei din nordul țării au fost ținta unui atac laș, care a provocat pagube materiale”, a transmis Ministerul Apărării din Kuweit.

„O platformă petrolieră offshore aparținând Kuwait Oil Company (…) a fost vizată de o dronă ostilă, rănind un angajat și provocând pagube materiale”, se mai arată în comunicat.

CENCTOM dă asigurări că vrea să împiedice Iranul să amenințe traficul maritim

Noile atacuri reciproce survin după ce Comandamentul Central al Armatei SUA, responsabil de Orientul Mijlociu, a declarat duminică dimineaţă că a lovit sâmbătă seara aproximativ 140 de ţinte iraniene, inclusiv baze de lansare a rachetelor şi a dronelor, depozite de muniţie, echipamente de comunicaţii şi alte obiective.

Potrivit CENTCOM, aceste atacuri, mai intense decât în ultimele zile, vor slăbi capacitatea Iranului de a ameninţa traficul maritim.

„Ieri (sâmbătă – n.r.) aveam un acord cu ei. Cedau în toate privințele, iar apoi, brusc, două ore mai târziu, au lovit o navă cu o dronă”, a declarat Donald Trump. În replică, „i-am lovit foarte puternic aseară”, a adăugat președintele american.

Strâmtoarea Ormuz, un punct de blocaj

Strâmtoarea, o rută cheie pentru aprovizionarea globală cu petrol şi gaze naturale şi considerată de mult timp o cale navigabilă internaţională, a devenit un punct de blocaj în negocierile dintre SUA și Iran.

SUA au efectuat trei runde de atacuri aeriene împotriva Iranului în ultima săptămână, ca răspuns la atacurile lansate de iranieni asupra unor nave care traversau Strâmtoarea Ormuz ocolind apele teritoriale ale Republicii Islamice. Iranul susține că a închis Strâmtoarea Ormuz, dar anunțul a fost dezmințit de armata americană.

Secretarul general al ONU face apel la reluarea negocierilor de pace

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a cerut duminică SUA și Iranului să dea dovadă de „maximă reținere” și să înceapă urgent negocierile de pace.

„Secretarul general este profund îngrijorat de escaladarea semnificativă și reluarea confruntărilor militare din Golf, face apel la toate părțile să dea dovadă de maximă reținere și să reia urgent negocierile”, a declarat purtătorul său de cuvânt, Stephane Dujarric.

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