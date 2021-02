Mazărea conține numeroase vitamine și minerale, dar și fibre, fiind valoroasă din punct de vedere nutrițional. În plus, este ușor de cultivat și recoltat, fără a necesita îngrijiri speciale.

Despre planta de mazăre

Mazărea, a cărei denumire științifică este Pisum sativum, e o plantă ierboasă, cultivată. Face parte din familia leguminoaselor, fiind dicotiledonată.

Chiar dacă este considerată o legumă, din punct de vedere botanic, mazărea este un fruct, deoarece toate plantele care înfloresc și conțin semințe aparțin clasei de fructe.

Rădăcina la mazăre este pivotantă, cu nodozități. Tulpina este aeriană, ierboasă și volubilă. Frunzele sunt compuse și se termină cu cârcei. Florile sunt pe tipul 5 pedunculi, 5 sepale verzi, 5 petale inegale, 9 stamine unite și un pistil. Fructul se numește păstaie.

Boabe și păstăi de mazăre

Mazărea are o istorie îndelungată, fiind cultivata încă din vremuri străvechi în Asia, iar mai apoi și în Europa de către greci și romani. Pe teritoriul României, ea a ajuns abia în secolul al XVII-lea.

Tipuri de mazăre

Fina verde – este un soi semitimpuriu, boabele sunt fine și extrafine.

Alaska – este, de asemenea, un soi de mazăre timpuriu, boabele sunt fine și extrafine.

Prima – este la fel ca și primele două, un soi de mazăre timpuriu, boabele sunt fine și extrafine.

Mingomark, – este un soi de mazăre timpuriu, rezistent la secetă.

Vidra 187,- este un soi semitârziu, cu boabe fine și foarte fine.

Gotinga, – este un soi târziu, boabele de mazăre sunt mijlociu de fine.

Cum și când se plantează mazărea

Mazărea se poate planta în lunile martie și aprilie.

Mazărea are nevoie de multă umiditate în sol, mai ales în perioada de înflorire, seceta scade mult procentul de legare al păstăilor. De asemenea, mazărea este o planta iubitoare de lumina, așa că evita să o plantezi în locuri umbroase. Temperatura optimă de creștere se află intre 10 și 24 grade C. O temperatură mai mare de 30 C poate opri înflorirea plantelor. Mazărea se udă de două ori pe săptămână.

Plantare mazăre

Mazărea se seamănă la o adâncime de circa 5 centimetri. Distanţa între rânduri pentru mazărea pitică este de 40-60 de centimetri, pentru cea de talie medie 70 de centimetri, iar pentru cea de talie înaltă de un metru.

Mazărea se culege cel mai bine dimineața, după ce a căzut roua.

Recoltare mazăre

Valori nutriționale mazăre

Mazărea este o sursă excelentă de acid folic, 100 g asigurând 16% din doza zilnică recomandată de folat, este o sursă de acid ascorbic (67% din necesarul zilnic), B-sitosterol, vitamina K, vitamina A, calciu, cupru și zinc, fiind în același timp un aliment cu puține calorii. Este o leguminoasă bazată pe proteine și numeroase fibre. Potrivit USDA, mazărea are următoarele valori nutriționale:

100 g de mazăre proaspătă fiartă conține 77% apă și aduce un aport de 81 kcal

5,4 g proteine;

0,4 g lipide;

14,45 g carbohidrați;

5,7 g fibre;

5,9 g zaharuri;

25 mg calciu;

1,47 mg fier;

33 mg magneziu;

117 mg fosfor;

271 mg potasiu;

3 mg sodiu;

1,2 mg zinc;

40 mg vitamina C;

0.16 µg Vitamina B6

63 µg acid folic;

801 UI vitamina A;

0,14 mg vitamina E;

26 µg vitamina K.

Beneficii mazăre

Studiile arată că mazărea are numeroase beneficii pentru sănătate.

Efect cardioprotector



Un conținut de minerale ca magneziu și potasiu ajută la menținerea sănătății inimii. Fibrele din mazăre pot reduce colesterolul total și LDL-colesterolul sau colesterolul „rău”, reducând astfel riscul de boli cardiovasculare. Flavonolii, carotenoizii și vitamina C sunt antoxidanți ce pot reduce incidența bolilor de inimă datorită abilității de a preveni afectarea celulară.

Prevenirea constipației

Conținutul ridicat de fibre din mazăre îmbunătățește sănătatea intestinului. Fibrele hrănesc bacteriile benefice din intestine, ceea ce ajută la menținerea sănătății lor și prevenirea populării de către bacteriile dăunătoare. Acest lucru poate reduce riscul de dezvoltare a afecțiunilor gastrointestinale.

Menținerea sănătății oaselor

Doar o ceașcă de mazăre conține 44% din necesarul zilnic de vitamina K, vitamină ce ajută la ancorarea calciului în interiorul oaselor. De asemenea și vitaminele B ajută la prevenirea osteoporozei.

Reglarea zahărului din sânge

Conținutul ridicat de fibre și de proteine încetinește procesul de digerare al zaharurilor.

De ajutor în dietă

Mazărea are un conținut mic de grăsime și calorii -o ceașcă de mazăre având mai putin de 100 de calorii, dar o mulțime de proteine, fibre și substanțe hrănitoare.

Mazărea contraindicații

Ca și în cazul altor leguminoase, consumul de mazăre este asociat cu riscul de balonare, gaze și flatulență. Elemente precum oligo-, di- monozaharide fermentabile și polioli favorizează balonarea. Aceștia sunt un grup de carbohidrați greu digerabili ce sunt fermentați de bacteriile din intestin, ceea ce duce la producția de gaze.

Cum se păstrează și cum se gătește mazărea

Mazărea poate fi consumată ca atare, fiartă sau preparată la abur. Mazărea se poate păstra congelată, conservată, uscată.

Mazărea congelată reține culoarea, textura și conținutul nutritiv mai bine decât mazărea conservată sau uscată. De obicei se consumă boabele, dar se pot consuma și păstăile, înainte de a se forma boabele în totalitate și când păstaia este crudă.

Rețete cu mazăre

Mazărea face parte din familia leguminoaselor și este un ingredient de bază în multe mâncăruri: de la tocănițe și piureuri la salate și ciorbe.

Supă cremă de mazăre

Rețete cu mazăre- supă cremă de mazăre

Ingrediente: un borcan de mazăre, o ceapă mică, un căţel de usturoi, o lingură de unt, 700 ml supă de legume, o lingură de apă, sare şi piper.

Mod de preparare: se înăbuşă ceapa, usturoiul şi restul de mazăre în unt, apoi se adaugă supa de legume şi se fierbe la foc mic aproximativ 10 minute. Se ia supa de pe foc şi se pune în blender, amestecându-se până se obţine un piure fin. Se condimentează cu sare şi piper, se adaugă cele patru linguri de mazăre rămase şi se mai dă o dată în clocot.

Orez cu mazăre

Rețetă orez cu mazăre

Ingrediente:

150 g orez

un morcov

100 g mazăre congelată

o ceapă medie

doi căţei de usturoi

50 ml sos soia

patru linguri ulei măsline

sare.

Mod de preparare –Orezul se fierbe cu sare, se strecoară şi se lasă să se răcească. Se pune apoi la frigider până a doua zi. Se înfoaie un pic cu o furculiţă. Se taie morcovul cubuleţe. Se taie ceapa şi usturoiul felii nu foarte subţiri. Se încinge uleiul într-o tigaie şi se adaugă legumele, inclusiv mazărea. Se prăjesc la foc mare pentru aproximativ trei minute. Se pune orezul şi se amestecă rapid, până se încălzeşte. După ce s-a stins focul se stropeşte cu sos de soia şi se amestecă bine.

Mâncare de mazăre cu pui

Mâncare de mazăre cu pui

Ingrediente:

800 g mazăre verde la conservă sau congelată

2 cepe mici

300 ml pulpă de roșii

500 g piept de pui

200 ml apă

50 ml ulei

sare și piper după gust

2 frunze de dafin

Mod de preparare

Tăiem pieptul în cubulețe mici și îl condimentăm cu sare și piper după gust.

Într-o tigaie punem uleiul la încins și punem puiul în tigaie. După câteva minute, adăugăm apa și acoperim tigaia cu un capac. Când puiul este gata îl scoatem din tigaie. Punem în locul său ceapa, pe care o călim până devine translucidă. Punem și pulpa de roșii și amestecăm bine, condimentând cu sare și piper. În sosul de roșii și ceapă se adaugă puiul împreună cu mazărea bine scursă din conservă. Lăsăm cinci minute mâncarea pe foc, acoperind cu un capac. După ce trec cele cinci minute, mâncarea de mazăre cu pui este gata să fie servită!

Cum preparăm cartofii și ce beneficii au

Curiozități despre mazăre

Mazărea ce a devenit o delicatesă în bucătăriile din Franţa încă din timpul lui Ludovic al XIV-lea, Regele Soare. Fără să ştie ce se va urma, grădinarul său a început să cultive mazăre în grădina de la Versailles, iar regele devenise obsedat de mazăre pe care o cerea tot mai des în diferite felurile de mâncare.

Cel mai mare producător de mazăre este Marea Britanie, iar primele pungi cu mazăre congelată s-au vândut în anii 1920.

Frunzele de mazăre, acestea sunt considerate delicatesă în China.

Citeşte şi:

Cartof mov – cum se gătește și ce beneficii are pentru sănătate

Cartof dulce – cum îl gătim și ce beneficii are pentru sănătate

Spanac – beneficii și proprietăți. Cum se mănâncă spanacul: crud sau gătit?

PARTENERI - GSP.RO S-a retras Serena Williams? Moment ULUITOR la Australian Open! A izbucnit în plâns și a plecat

Playtech.ro Botezatu o face praf pe Bianca Drăgușanu. Ce a îndrăznit să spună despre ea, după ce s-au iubit

Observatornews.ro Bărbat acuzat că a sechestrat şi batjocorit opt luni o adolescentă lăsat liber de o judecătoare din Brăila. Faptele nu ar fi atât de grave

HOROSCOP Horoscop 18 februarie 2021. Racilor le vine și lor apa la moară, după o perioadă de secetă adevărată

Știrileprotv.ro Un bărbat și-a făcut un selfie cu soția sa și apoi a împins-o în prăpastie. Explicația pentru gestul șocant al bărbatului

Telekomsport Sinuciderea care a şocat ţara! Iubita celebrului bărbat şi-a pus capăt zilelor după despărţire. Ultimul mesaj a anunţat tragedia

PUBLICITATE Ariul. Cosmetice coreene premiate, inspirate de natură (Publicitate)