Andreea Marin, Nadia Comăneci și Kira Hagi au participat împreună la ritualul nunții sașilor din Transilvania, iar cele trei au profitat din plin de experiența pe care au trăit-o. Mai mult, Andreea Marin a promis că va mai publica fotografii dragi de la eveniment.

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„La biserica din Criț, ritualul nunții sașilor din Transilvania de odinioară ne-a fost împărtășit ca o poveste la Săptămâna Haferland. Nadia Comăneci a fost oaspetele de onoare ce a adus bucurie, energie pozitivă și înțelepciunea omului valoros, pentru noi toți. Kira Hagi ne-a împărtășit, prin expoziția ei de pictură, istoria de suflet a bunicilor săi, prezenți alături de ea.

Iar evenimentul de încheiere a festivalului, la care au participat invitați din corpul diplomatic, oficialități, oameni veniți din toate colțurile țării și de peste hotare, a fost un nou prilej să îmi amintesc cât de mult iubesc să fiu gazda evenimentelor făcute cu sufletul de către cei ce chiar simt ceea ce fac și dăruiesc mai departe. De fapt, iubesc oamenii.

Mulțumesc, Dragos Asaftei, fotografiile tale sunt minunate! Mâine dimineață revin si cu imagini ce îmi sunt dragi, surprinse cu telefonul meu. Nu sunt la fel de luminoase, dar au suflet”, a fost mesajul transmis de Andreea Marin, pe contul de socializare.