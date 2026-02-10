„Dacă beneficiezi în țara noastră de o pregătire medicală pe toată durata parcursului, studii făcute la buget, rezidențiat plătit de statul român, ai o obligație față de țara asta și cel puțin câțiva ani de zile, doi, trei, patru, cinci ani de zile trebuie să lucrezi undeva în România”, a declarat Ilie Bolojan, la întâlnirea cu primarii de comune, potrivit News.

Premierul a explicat că distribuirea medicilor în zonele rurale și urbane mici este esențială pentru a combate dezechilibrele din sistemul sanitar.

„Trebuie să avem curajul să luăm niște decizii care uneori nu sună bine și să distribuim o parte din medicii noștri acolo unde este nevoie, în ruralul mai îndepărtat, în urbanul mic”, a adăugat el.

Ilie Bolojan a atras atenția asupra unui dezechilibru major: din cei aproximativ 7.000 de absolvenți anuali ai facultăților de medicină, doar o mie ajung să lucreze în sectorul public din România.

„Hai să punem asta în practică şi atunci cu siguranţă nu vom avea şapte mii de absolvenţi la facultăţilor de medicină din România, vreo patru mii la rezidenţiat şi după nu ştiu câţi ani de zile, cam o mie de angajaţi în sectorul public.”

„Ceilalți, din păcate, sunt pierduți și suntem pe locurile 1, 2 și 3 în multe țări europene ca număr de medici”, a precizat premierul.

El a subliniat nevoia unor decizii care să prioritizeze interesele sistemului medical național.

