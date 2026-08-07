Cum funcționează schema escrocilor

Când șoferul pornește vehiculul, sticla, care este pusă de obicei pe partea pasagerului, produce un zgomot puternic, similar celui cauzat de o defecțiune mecanică sau o pană.

Reacția instinctivă este ca șoferul să oprească imediat mașina și să coboare pentru a verifica problema, conform publicației menționate.

Acesta este momentul pe care hoții îl exploatează. Dacă mașina rămâne pornită sau neîncuiată, un complice poate sustrage rapid obiecte de valoare, precum geanta, telefonul mobil sau portofelul, sau chiar vehiculul în sine. Astfel de cazuri sunt semnalate cel mai frecvent în parcările supermarketurilor, centrelor comerciale și în alte locuri aglomerate.

Cum să preveniți astfel de situații

Pentru a evita astfel de incidente, este esențial să rămâneți vigilent și să urmați câteva măsuri de precauție:

Inspecția vizuală : Verificați împrejurimile mașinii înainte de a urca, mai ales dacă aceasta a fost parcată într-un loc izolat sau slab iluminat.

: Verificați împrejurimile mașinii înainte de a urca, mai ales dacă aceasta a fost parcată într-un loc izolat sau slab iluminat. Atenție la zgomote neobișnuite: Dacă observați sunete ciudate în timpul condusului, opriți vehiculul într-un loc sigur, opriți motorul, luați cheia sau telecomanda cu voi și încuiați mașina înainte de a verifica problema.

Dacă observați sunete ciudate în timpul condusului, opriți vehiculul într-un loc sigur, opriți motorul, luați cheia sau telecomanda cu voi și încuiați mașina înainte de a verifica problema. Nu lăsați obiecte la vedere: Hoții caută oportunități pentru furturi rapide, iar obiectele de valoare lăsate la vedere sunt o invitație deschisă, avertizează Blic.

O altă metodă folosită de hoți este metoda „Biletul”. Hoții folosesc o foaie de hârtie plasată sub ștergătorul lunetei pentru a distrage atenția șoferilor, care opresc să vadă despre ce e vorba, și a sustrage vehiculul sau obiectele din interior.



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