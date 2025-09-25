Ce rol are umezeala – de ce este important procentul de umiditate

Nivelul de umezeală dintr-o casă poate influența starea de sănătate. Un nivel optim de umiditate, cuprins, de regulă, între 40% și 60%, ajută organismul să respire corect și previne uscarea excesivă a mucoaselor.

Dacă aerul este prea uscat, sub 30-35%, pot să apară probleme precum iritațiile oculare, uscăciunea pielii, disconfortul la nivelul gâtului și al căilor respiratorii, iar persoanele sensibile pot dezvolta sau agrava alergii și astm.

De asemenea, aerul uscat favorizează circulația prafului și a microorganismelor, crescând riscul de infecții respiratorii.

Pe de altă parte, un nivel prea ridicat al umidității, peste 65-70%, creează condiții ideale pentru dezvoltarea mucegaiurilor, acarienilor și bacteriilor. Sporii de mucegai pot declanșa alergii, iritații respiratorii și pot afecta grav sănătatea persoanelor cu imunitate scăzută sau afecțiuni cronice.

Umezeala din casă și nivelul ei afectează însă și confortul.

Aerul uscat face ca încăperile să pară mai reci decât sunt în realitate, ceea ce duce la creșterea consumului de energie pentru încălzire. În schimb, umiditatea excesivă face ca aerul să fie greu de suportat, mai ales în sezonul cald, amplificând senzația de căldură și oboseala. Astfel, reglarea corectă a nivelului de umezeală contribuie la menținerea unei atmosfere plăcute și la reducerea costurilor energetice.

Recomandări Boris Golovin, fost colonel GRU, omul care a infiltrat în economia românească „investitori” din Rusia. Cu ce politicieni din România s-a combinat în afaceri

Și, deloc în ultimul rând, umiditatea are un impact major asupra locuinței în sine și a bunurilor din interior.

Umezeala excesivă favorizează apariția condensului pe ferestre și pereți, ceea ce duce în timp la deteriorarea finisajelor, exfolierea vopselei și apariția petelor de mucegai. Aceste probleme nu doar că afectează aspectul locuinței, dar pot reduce valoarea imobilului și pot implica reparații costisitoare.

Metode prin care să reduci umezeala din casă

Controlul nivelului de umezeală nu este un detaliu minor, ci o condiție de bază pentru un trai sănătos și confortabil. Soluțiile moderne, precum utilizarea dezumidificatoarelor, umidificatoarelor sau a sistemelor de ventilație cu recuperare de căldură, ajută la menținerea unei umidități echilibrate. La fel de importante sunt aerisirea regulată, izolarea corectă a locuinței și evitarea surselor excesive de aburi în interior.

Metode de a reduce umezeala din casă:

Instalați garnituri de etanșare

Atunci când umiditatea ridicată este o problemă recurentă pentru locuință, există șanse mari ca aerul din exterior să intre prin spațiile din jurul ușilor și ferestrelor. Puteți achiziționa un kit de garnituri de etanșare sau puteți lua niște spumă adezivă. Folosiți aceste produse pentru a instala garnituri de etanșare în jurul ușilor și ferestrelor și a preveni pătrunderea aerului umed din exterior în casă.

Aparatul de aer condiționat

Pe măsură ce temperaturile cresc, mulți oameni închid ferestrele și pornesc aparatul de aer condiționat pentru a elimina căldura din casă. Fără să-și dea seama, ei reduc de fapt umiditatea din interior, răcind în același timp casa. Dacă vă confruntați cu probleme de umiditate ridicată, porniți aparatul de aer condiționat și lăsați-l să funcționeze pentru o perioadă lungă de timp pentru a elimina umiditatea din casă.

Acoperiți oalele în timp ce gătiți

Nivelurile de umiditate dintr-o casă pot fi afectate de o varietate de surse, una dintre ele putând fi chiar gătitul. Apa clocotită din oale și umiditatea eliberată în aer la gătirea alimentelor pot contribui la nivelul de umiditate din interior. Pentru a ajuta la reducerea cantității de umiditate creată de gătit, pur și simplu acoperiți oalele și tigăile pentru a preveni scăparea umidității ridicate în aer. Sigur că și o hotă este foarte eficientă, mai ales dacă are o capacitate mare de absorbție a aburului.

Umpleți un bol cu ​​bicarbonat de sodiu

Umpleți un bol mic cu bicarbonat de sodiu, apoi așezați bolul în zona casei unde doriți să reduceți umiditatea. Bicarbonatul de sodiu va absorbi umezeala din aer, devenind treptat mai dur. Când bicarbonatul de sodiu se întărește prea mult, aruncați bicarbonatul vechi și umpleți bolul cu bicarbonat de sodiu nou.

Recomandări Nicușor Dan versus ceilalți președinți ai României. Echipele de consilieri numite la foc automat de foștii șefi de stat

Brichetele de cărbune

Puneți brichetele de cărbune într-un coș, o cutie sau un recipient pentru a elimina umiditatea din aer. Așezați recipientele în jurul casei unde umiditatea pare a fi cea mai ridicată. Cărbunele va extrage umezeala din aer, reducând treptat problema umidității din zonă. Această metodă funcționează cel mai bine în spațiile mici.

Sigilați crăpăturile și golurile

Crăpăturile și golurile din pereți, acoperiș, ferestre și uși pot permite pătrunderea aerului cald și umed din exterior. În mod similar, crăpăturile și golurile din fundație pot duce la pătrunderea umezelii în subsol sau în spațiul de sub casă din solul exterior. Puteți sigila golurile din tocul ușii sau al ferestrei cu silicon, dar cel mai bine este să contactați un profesionist pentru a evalua casa și a face reparații pentru problemele nevăzute.

Instalați o frânghie de rufe în exterior

Dacă aveți posibilitatea, luați în considerare montarea unei frânghii de rufe exterioară, măcar în lunile mai calde ale anului. Aceasta va permite rufelor să se usuce afară, eliberând orice umiditate în aer în loc să crească nivelul de umiditate din interior. Dacă nu aveți spațiu pentru o frânghie de rufe, puteți instala un suport de uscare exterior.

Reduceți temperatura apei de la duș

Dușurile lungi și fierbinți pot fi o senzație plăcută după o zi lungă, dar temperatura apei poate afecta cantitatea de umiditate eliberată în aer. Dacă locuința dvs. are o umiditate prea ridicată, este o idee bună să reduceți temperatura dușului. Poate că nu este la fel de relaxant, dar apa cu o temperature mai scăzută poate fi răcoritoare și revigorantă.

Creșteți circulația aerului

Fluxul de aer în întreaga casă ajută la uscarea suprafețelor umede sau ude și la distribuirea uniformă a umidității. Cu toate acestea, dacă există puțin sau deloc flux de aer, aerul poate deveni greu și stagnant, contribuind la niveluri ridicate de umiditate și la apariția mucegaiului. Crește circulația aerului prin deschiderea mai multor ferestre simultan când aerisești și mută mobilierul departe de colțurile pereților pentru a evita blocarea aerului în aceste zone înguste.

În plus, un ventitalor care să circule aerul poate fi și el foarte util.

De asemenea, deschizând ușile către camere și dulapuri, puteți ajuta la uniformizarea nivelului de temperatură și umiditate în întreaga casă. Cu ușile deschise, aerul poate circula liber, îmbunătățind circulația aerului în casă.

Descoperă și Cum scăpăm de mirosul de mucegai al dulapului și de umiditate

Ventilatoare de evacuare

Ventilatoarele de evacuare sunt adesea instalate în bucătării și băi. Aceste ventilatoare pot elimina fumul, căldura și mirosurile, dar sunt utile și pentru evacuarea excesului de umezeală în exterior.

Când faceți duș sau gătiți, este o idee bună să porniți ventilatoarele de evacuare astfel încât excesul de apă din aer să fie tras afară.

Repararea scurgerilor

Țevile, instalațiile sanitare, conductele de scurgere și electrocasnicele care au scurgeri pot contribui la niveluri ridicate de umiditate interioară. Ar trebui să reparați scurgerile cât mai curând posibil pentru a reduce umiditatea și a proteja casa de daune suplimentare, cum ar fi vopseaua exfoliată, plăcile de pardoseală slăbite, putregaiul lemnului, creșterea mucegaiului și daunele structurale, arată thespruce.com. Dacă nu sunteți sigur unde este scurgerea sau cum să o reparați, nu ezitați să apelați la profesioniști.

Dezumidificatoarele

Dezumidificatoarele sunt aparate concepute pentru a reduce excesul de umiditate din aer și pentru a menține un climat interior sănătos și confortabil.

Ele devin deosebit de utile și chiar indispensabile în locuințele unde se acumulează des aburi și condens, cum ar fi în bucătării, băi sau subsoluri, dar și în apartamente sau case cu probleme de izolație ori ventilație.

Principiul de funcționare este unul simplu. Aparatul absoarbe aerul din încăpere, îl trece printr-un sistem de răcire sau printr-un material absorbant, separă apa sub formă de condens, care este colectată într-un rezervor, iar apoi eliberează aerul uscat înapoi în cameră.

Rolul principal al dezumidificatorului este acela de a preveni apariția și dezvoltarea mucegaiului, a igrasiei și a bacteriilor care se înmulțesc rapid în medii umede.

Puteți achiziționa dezumidificatoare portabile pentru probleme izolate sau puteți instala un dezumidificator pentru întreaga casă pentru a gestiona umiditatea ridicată în întreaga casă.

Dacă nu știți ce să alegeți, puteți analiza ofertele de pe piață și le puteți compara sau puteți consulta un profesionist pentru a vă asigura că dezumidificatorul este suficient de mare pentru dimensiunea casei.

Sursă foto – Shutterstock.com

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE