În perioada 2020 – 2025, parcurile acvatice Magic Place Aqua Park (Șos. Virtuții nr. 55) și Magic Summer Waves (Drumul Taberei nr. 115) au trecut printr-un amplu proces de modernizare, ca urmare a unor investiții strategice în valoare totală de 3 milioane de euro.

Demersul a vizat nu doar renovarea completă a facilităților existente, ci și reconceptualizarea experienței oferite clienților, aliniind cele două locații la standarde de top în ceea ce privește modernizarea completă a sistemelor de tratare a apei, tehnologia de plată și facilitățile din interiorul locațiilor.

Magic Place Aqua Park – cel mai mare parc acvatic din Capitală, complet modernizat

Cu o suprafață de 7 hectare, Magic Place Aqua Park rămâne principala atracție acvatică din București. În ultimii ani, investițiile s-au concentrat pe creșterea nivelului de siguranță și confort:

modernizarea completă a sistemelor de tratare a apei, astfel apa recirculă permanent şi este tratată în timp real;

modernizarea completă a tuturor bazinelor cu gresie premium importantă din Spania

amenajarea unor zone de baldachine din stuf şi umbrele din stuf

amenajarea bazinului olimpic cu zone de jacuzzi si cascade pentru masaj cervical

amenajarea şi dedicarea unui bazin cu lungimea de 50 m cu culoare de înot special pentru iubitorii de înot

implementarea sistemului de plată cu brățări și extinderea programelor de divertisment pentru toate vârstele.

modernizarea aleilor pietonale dintre bazine.

Parcul dispune de singura piscină cu valuri din Capitală, bazine de înot pentru toate vârstele, tobogane spectaculoase atât pentru cei mici cât şi pentru cei mari, plajă cu nisip, umbrele şi baldachine de stuf, restaurante tematice, baruri, precum și ample zone de relaxare: hamace, puff-uri şi terenuri de volei pe nisip.

„Modernizarea parcurilor acvatice Magic Summer Waves și Magic Place Aqua Park a fost mai mult decât un proces de renovare – a fost un angajament pe termen lung față de comunitatea din București. Am investit în fiecare detaliu, de la tehnologia bazinelor pentru tratarea apei în timp real și sistemele de plată, până la zonele tematice și programele de divertisment, pentru ca fiecare vizită să însemne o experiență completă. Am transformat două locații iubite în adevărate destinații de vacanță urbane si asta se vede în numarul tot mai mare de clienți care ne trec pragul de la an la an, a declarat George Florea, Director General Magic Place.

Magic Summer Waves – un concept tematic unic în București

Transformările din cadrul parcului Magic Summer Waves au debutat în 2020, când a fost implementat un nou concept vizual și funcțional, centrat pe o lume fantastică, inspirată de pirați, vikingi și mitica insulă Tortuga.

Pe lângă decorul tematic, investițiile au inclus:

renovarea completă a tuturor piscinelor, folosind vitroceramică ca la piscinele de lux

sistem modern de plată pe bază de brățări

modernizarea toboganelor pentru copii și adulți

zone de well-being, cu 20 de scaune cu hidromasaj, cascade pentru masaj cervical şi culoare de înot direct în bazinul mare

jacuzzi nou cu apă încalzită şi zonă de baldachine moderne

modernizarea completă a restaurantelor și spațiilor interioare, dar și o pergolă retractabilă pentru zona de food-court.

,,Investiția de 3 milioane de euro realizată între 2020 și 2025 a vizat transformarea completă a ambelor parcuri acvatice– de la infrastructura de bază până la facilitățile de relaxare și divertisment. Am introdus zone de jacuzzi, baldachine, scaune cu hidromasaj, am modernizat sistemele de tratare a apei in timp real, am digitalizat accesul prin brățări inteligente și am creat programe de entertainment pentru toate vârstele. Fiecare îmbunătățire a fost gândită ca un pas înainte spre o experiență premium pentru toată familia, iar toate programele de divertisment sunt incluse în prețul biletului de acces, a mai spus George Florea.

Programe de divertisment adaptate publicului

În fiecare sezon, cele două locații au integrat activități menite să ofere o experiență completă de vacanță pentru toată familia. Programele de divertisment includ:

animație pentru copii in fiecare zi, ateliere de slime, spectacole de magie și face painting

Aqua Gym și Zumba Dance cu instructori specializați in fiecare zi

Dj si petreceri cu spumă in fiecare weekend

Concerte cu muzica live în fiecare weekend

Toate incluse în prețul biletului de acces.

O viziune integrată în cadrul grupului Magic Place

Cele două parcuri acvatice fac parte din grupul Magic Place, alături de concepte de notorietate din zona horeca și evenimente: Magic Place Events Grant – 4 săli de evenimente cu o capacitate maximă de 1000 de persoane, Vibere Events – 2 săli de evenimente cu o capacitate maxim de 200 persoane, dar și sală de fitness, loc de joacă, si două restaurante, unul dintre acestea fiind și singurul din interiorul parcului Drumul Taberei.

Împreună, aceste proiecte au beneficiat de investiții cumulate de peste 20 milioane de euro, dintre care 3 milioane au fost direcționați exclusiv către modernizarea Magic Place Aqua Park și Magic Summer Waves, în perioada 2020 – 2025.

Sursa foto: Magic Place