Morbiditatea și mortalitatea sunt doi termeni diferiți, folosiți în sănătatea publică. Află ce înseamnă fiecare dintre ei și care este utilitatea lor:

Morbiditate și mortalitate – ce înseamnă

Morbiditatea se referă la boală, în timp ce mortalitatea se referă la starea de a fi muritor. Ambele concepte pot fi aplicate la nivel individual sau la nivelul unei populații.

De exemplu, o rată de morbiditate analizează incidența unei boli în cadrul unei populații sau al unei locații geografice pe parcursul unui singur an.

Rata mortalității este rata decesului la o populație. Cele două sunt adesea folosite împreună pentru a calcula prevalența unei boli – de exemplu, rujeola – și cât de probabil este ca boala să fie mortală, în special pentru anumite categorii demografice.

Cum se calculează morbiditatea și mortalitatea unei populații

Scorurile de morbiditate sau morbiditatea prezisă sunt atribuite pacienților bolnavi cu ajutorul unor sisteme precum APACHE II, SAPS II și III, scala Glasgow Coma, PIM2 și SOFA.

Ratele de mortalitate sunt, în general, exprimate ca număr de decese la 1000 de persoane pe an.

Deosebirea dintre morbiditate și mortalitate

Morbiditatea

Cuvântul ”morbid” este legat de boală. Ca și concept, morbiditatea poate fi aplicată unui individ (de exemplu, cineva cu diabet zaharat) sau unei populații sub forma unei rate de morbiditate (de exemplu, incidența gripei sezoniere). Există, de asemenea, comorbiditatea, care se referă la două sau mai multe boli care afectează un individ în același timp. De exemplu, guta este adesea comorbidă cu diabetul.

Ratele de morbiditate variază în funcție de boala în cauză. Unele boli sunt foarte contagioase, în timp ce altele nu sunt. În mod similar, unele boli au mai multe șanse să afecteze demografic decât altele. Ratele de morbiditate ajută medicii, asistentele și oamenii de știință să calculeze riscurile și să facă recomandări pentru problemele personale și de sănătate publică în consecință.

Mortalitatea

Toți oamenii sunt muritori, supuși morții. O „rata brută a mortalității” – numărul total de decese într-un an, la 1.000 de persoane – poate fi folosită pentru a vedea câți oameni mor în lume. Această rată este adesea asociată cu cele utilizate pentru a calcula numărul de persoane care se nasc (de exemplu, rata brută a natalității), astfel încât să se estimeze populația umană totală vie de pe planetă.

Rata cu care mor oamenii variază enorm în funcție de locația geografică, starea financiară, incidența bolii (morbiditate), vârstă etc. Din acest motiv, există mai multe tipuri diferite de rate de mortalitate, cum ar fi rata mortalității materne (numărul de decese ale mamelor, din cauza nașterii), rata mortalității infantile (numărul de decese ale copiilor sub un an) sau rata mortalității specifice vârstei (numărul total de decese dintr-un anumit grup de vârstă). Folosirea tuturor acestor rate diferite de mortalitate dă o imagine mai precisă despre sănătatea și bunăstarea globală.

Statistici

Morbiditate și mortalitate sunt doi indici utilizați de numeroase organizații și pot fi consultați, adesea, gratuit.

Organizația Națiunilor Unite (ONU), Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) sunt doar câteva dintre organizațiile care adună frecvent date referitoare la boli, mortalitate, cauze de deces și rate de mortalitate. Majoritatea tuturor acestor date pot fi vizualizate, gratuit, online.

Există, de asemenea, publicații dedicate analizării schimbărilor în morbiditate și mortalitate, în special. De exemplu, CDC din S.U.A. publică un raport săptămânal de morbiditate și mortalitate (MMWR); Europa, împreună cu OMS, păstrează o bază de date europeană privind morbiditatea spitalelor (EMDB); iar datele de morbiditate pentru Australia pot fi găsite în baza de date națională privind morbiditatea spitalelor (NHMD).

De ce se măsoară morbiditatea și mortalitatea

Colectarea de date statistice fiabile pentru ratele de morbiditate și mortalitate se poate dovedi dificilă, în special în țările mai puțin dezvoltate, unde standardele de raportare pot fi slabe. Cu toate acestea, se colectează în continuare statistici legate de morbiditate și mortalitate, deoarece acest lucru poate duce la îmbunătățirea calității vieții pe tot globul.

În țările în curs de dezvoltare, mortalitatea este adesea legată de boli infecțioase și de sarcină/naștere. În locurile mai dezvoltate, cancerul și bolile cardiovasculare – boli care afectează în mare măsură populațiile mai în vârstă – sunt cauze mai frecvente de deces.

Este posibil ca o boală larg răspândită (cu rată mare de morbiditate) să aibă o rată scăzută a mortalității sau invers, iar aceste rate se pot schimba în timp, pe măsură ce apar schimbări de mediu sau progrese medicale.

De exemplu, HIV/SIDA s-a răspândit rapid în anii 1980 și 1990 și a avut o rată a mortalității foarte ridicată, dar, astăzi, în locurile în care sunt disponibile o bună educație pentru prevenirea HIV și îngrijire medicală, atât rata morbidității, cât și rata mortalității pentru infecția cu HIV au scăzut semnificativ.

