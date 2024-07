De curând s-a aflat că Adriana Bahmuțeanu și George Restivan s-au despărțit. După un an și trei luni, cei doi au pus punct poveștii lor de iubire despre care mulți spuneau că avea să țină până la adânci bătrâneți. În timp ce vedeta e preocupată de aparițiile sale în mediul online, el a avut un plan mai măreț.

George Restivan a plecat din România după despărțirea de Adriana Bahmuțeanu. Acesta se află în Statele Unite ale Americii, acolo unde locuia înainte să o cunoască pe vedetă. Acolo are și majoritatea afacerilor, acolo George Restivan își desfășoară activitatea. Nu e singur, fiul lui dintr-o altă relație e cu el.

Pe Facebook, el a postat recent câteva imagini, se relaxează la piscină alături de prieteni apropiați. El a pregătit și un grătar pentru cei dragi, îi servește cu preparate alese.

De ce Adriana Bahmuțeanu și George Restivan s-au despărțit

Pe rețelele de socializare, Adriana Bahmuțeanu a vorbit despre despărțirea de George Restivan. „A fost frumos, autentic, am trăit o adevărată poveste intensă de iubire! Din păcate, distanța ucide dragostea și uneori planurile și valorile comune se mai schimbă!!!

Așadar, am decis să mergem fiecare pe drumul său și să punem punct aici relației noastre!Ne-am decis să păstrăm pentru noi intimitatea și să nu facem din viața noastră privată un subiect de presă. Vă rugăm pe toți cei care ne-ați apreciat relația să ne respectați punctul de vedere și să înțelegeți că nu vom da detalii despre motivele care ne-au condus la această decizie!

Vom rămâne în continuare prieteni buni și ne vom susține ori de câte ori va fi nevoie! Viața merge înainte!”, este mesajul Adrianei Bahmuțeanu care apare pe pagina de Facebook.

George Restivan a fost nevoit să plece în America și la începutul acestui an, iar vedeta a explicat atunci de ce era nevoită să stea departe de partenerul ei, pentru o perioadă. Adriana Bahmuțeanu a precizat că soțul ei a plecat pentru o lună și jumătate, în interes de afaceri.

„Este în America, are niște afaceri. E bine, vorbim de 100 de ori pe zi la telefon. E ok. Ar fi vrut și el să prindă frigul ăsta, îi pare rău că a plecat. Se întoarce peste o lună, o lună și jumate. Am mai stat așa”, a precizat în luna ianuarie Adriana Bahmuțeanu, conform Wowbiz.

Cine e George Restivan

George Restivan e stabilit în America din anul 1999 și are afaceri în imobiliare. George Restivan are un băiat dintr-o relație anterioară. Din păcate, potrivit declarațiilor lui pentru Antena Stars, mama copilului său a murit a trei luni după nașterea fiului lor.

Cu Adriana Bahmuțeanu s-a cunoscut-o prin intermediul lui Carmen Harra. „Am decis amândoi să nu lăsăm pe nimeni să intre în relația noastră și să ne trăim viața cu bune și cu rele. Până acum, au fost mai mult bune, asta pentru că și George își dorea enorm o relație de cuplu și o familie frumoasă.

Am stabilit de la început ce vrem amândoi de la relație și cum ne dorim să fie, ne­-am făcut planul, am stabilit regulile: o relație monogamă, fără înșelat, să ne spunem deschis ce nu ne place, ce ne deranjează, să nu se bage neamurile, prietenii, să nu ne plângem la alte persoane, ci doar să ne rezolvăm noi problemele, să ne respectăm intimitatea, profesiile, să avem fiecare timp liber separat, să ne ocupăm împreună de copii, să ne respectăm alegerile, chiar dacă nu ne plac neapărat, să facem mici compromisuri, să existe iubire și respect.

Am stabilit inclusiv faptul că, dacă nu ne vom mai iubi, să ne spunem și asta deschis în față. Îmi doream o relație de cuplu frumoasă și o familie mare, iar George m-­a convins fiindcă este un tip deschis la minte, respectă partenera de viață, are multe calități și puține vicii: nu bea, nu consumă substanțe, nu joacă la cazino, nu e afemeiat”, spunea vedeta pentru VIVA despre George Restivan înainte de despărțire.

