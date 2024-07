Laura Cosoi joacă în filmul „Retreat Vama Veche”, care în luna octombrie va fi lansat în cinematografe. În trailerul comediei, actrița joacă o scenă neașteptată cu cântărețul Jorge, pe care îl și sărută pătimaș. Despre această scenă, ea a vorbit într-un interviu pentru Ciao.

„Am povestit cu el despre ce se întâmplă în film”

„Un sărut? Am plin de secvențe. Unul montat, că vrea doar să vă atragă să veniți să vedeți cum se întâmplă. Eu sunt cu mai mulți pretendenți, dar în special joc cu Toto Dumitrescu, mai mult cu Daniel Nuță. Am chiar și cu Jorge o secvență”, a spus ea.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

Întrebată ce reacție are soțul ei, Cosmin Curticăpean, când ea apare în astfel de ipostaze, Laura Cosoi a dat de înțeles că acesta are mare încredere în ea, că e vorba doar despre cariera ei. „El nici nu-și pune problema. În general, comediile sunt abordate ca niște comedii, nici scenele nu sunt luate în serios și sunt super nostime. Nici nu știu dacă am discutat despre asta, nu s-a discutat înainte”.

Recomandări Un sejur all-inclusive în Bulgaria prin comparație cu România. „Am dat 2.500 de lei pe șase nopți. Tot e mult mai ieftin decât la noi”

Ea a și recunoscut că a vorbit despre film cu soțul ei, însă nu i-a dat foarte multe detalii. „Mi s-a părut că e mult mai important personajul meu. Adică am povestit cu el despre ce se întâmplă în film, dar nu detaliat: am scena aia și aia, și cu cealaltă, și cu ăla, și cu celălalt”.

„În general, mie îmi place critica după o perioadă. Asta știe și Cosmin despre mine că nu accept. După ce o să vadă filmul, trebuie să spună că e foarte bine și după aceea să mă critice sau să critice ceva, dacă are de criticat”, a mai declarat Laura Cosoi.

Laura Cosoi, Adela Popescu și Ada Condeescu, declarații despre „Retreat Vama Veche”

Eva, personajul principal al filmului, interpretat de actrița Ada Condeescu, are parte de o experiență amuzantă, dar și revelatoare, în timpul petrecerii burlăcițelor, pe care i-o organizează prietenele ei bune, Corina și Dana, jucate de Adela Popescu și Laura Cosoi, în Vama Veche, în urma unei promisiuni din adolescență.

Evadarea celor 3 femei de carieră, cu vieți aparent în control, într-un retreat de yoga din Vama Veche le aduce multe întâlniri și situații haioase, dar le pune în față și o oglindă simbolică în care ajung să-și vadă problemele, defectele, neputințele și secretele și să-și regleze cu sinceritate, dar și cu simț al umorului și al realității viitorul. „Pentru noi, acest proiect a fost mai ceva ca un retreat.

Recomandări Caz unic la alegerile locale din România: a câștigat primăria la un vot diferență. Pierzătorul: „M-au lucrat cum nu credeam în viața mea”

A fost o bucurie de reîntâlnire cu noi de azi în care am descoperit cât de importante ne-am fost una alteia în trecut. A avut multă însemnătate totul, fiecare zi de filmare, fiecare noapte de repetiții, fiecare dimineață rece, cu miros de mare, de prietenie și de bine. A fost un mix de personal și profesional, o compatibilitate generală, cu energie bună și întâlniri valoroase cu oameni incredibil de buni și dragi.

„Chiar dacă filmările s-au terminat de anul trecut, noi le continuăm în viețile noastre, în prietenia noastră”

O terapie pentru fiecare dintre noi. Și chiar dacă filmările s-au terminat de anul trecut, noi le continuăm în viețile noastre, în prietenia noastră, în întâlnirile firești și cu mult râs pe care le avem. Nu ne iese mereu să ne vedem, că totuși, avem împreună 8 spre 9 copii de lăsat în grija cuiva, dar trebuie. Ne ținem de terapie, că așa spun specialiștii că trebuie, ca să ne meargă bine.

Și să avem și încălzirea făcută pentru vizionările și turneul național de lansare a filmului, din toamnă. O să tot fim în Retreat, unde vă așteptăm și pe voi toți, ca să simțiți binele pe care l-am simțit și noi”, au declarat cu entuziasm Ada, Adela și Laura.

Urmărește-ne pe Google News