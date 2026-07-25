Kazahstanul este un aliat al Rusiei, dar nu și-a exprimat niciodată sprijinul pentru invazia la scară largă din Ucraina, care a început pe 24 februarie 2022 și i-a zdruncinat pe partenerii Kremlinului din Asia Centrală.

„Cum ieșim din această situație? Nimeni nu știe, pentru că există poziții de ambele părți. Dar, pe de altă parte, există în prezent această posibilitate de a îngheța totul”, i-a spus președintele kazah lui Vladimir Putin.

„Este păcat că mor tineri. Toate acestea trebuie să se oprească”, a adăugat el în fața camerelor de filmat.

❕ Tokayev unexpectedly urged Putin to stop the war in Ukraine



Kazakh President Kassym-Jomart Tokayev called on Vladimir Putin to freeze the fighting and return to negotiations under an updated "Istanbul Formula 2.0" backed by guarantees from major world powers.



"It's… pic.twitter.com/E4d0cU5CpE — NEXTA (@nexta_tv) July 25, 2026

Aceste cuvinte, rostite în deschiderea summitului de cooperare Rusia – Kazahstan, organizat la Omsk, au fost transmise în direct la televizor.

„Am ales să-mi exprim umila opinie pentru că oamenii știau că plănuiam să fiu la Omsk”, a explicat Kasîm-Jomart Tokaev, așezat lângă Vladimir Putin.

Liderul kazah a mai afirmat că originile războiului ruso-ucrainean „nu sunt pe deplin clare pentru mulți, inclusiv pentru noi”. Deși cauzele războaielor dintre Armenia și Azerbaidjan au fost „clare”, „aici este foarte dificil de înțeles”, a insistat el.

Președintele kazah i-a transmis lui Putin ca Moscova și Kievul să revină la acordurile de la Istanbul din 2022 și să încheie „o pace mult așteptată”.

Confruntat în direct, Vladimir Putin a răspuns că îl va informa pe Tokaev despre evoluțiile războiului în timpul întâlnirii față în față.

Ucraina a propus încetarea atacurilor aeriene reciproce, dar Vladimir Putin a refuzat-o. De altfel, liderul de la Kremlin a respins toate propunerile de pace sau măcar de armistițiu.

Apelul lui Tokaev la oprirea războiului din Ucraina vine în contextul în care Kazahstanul, principala sursă de importuri de petrol a României, a oprit livrările către terminalul Consorțiului Caspian Pipeline de pe coasta Mării Negre, după atacuri cu drone asupra petrolierelor.