Kazahstanul este un aliat al Rusiei, dar nu și-a exprimat niciodată sprijinul pentru invazia la scară largă din Ucraina, care a început pe 24 februarie 2022 și i-a zdruncinat pe partenerii Kremlinului din Asia Centrală.

„Cum ieșim din această situație? Nimeni nu știe, pentru că există poziții de ambele părți. Dar, pe de altă parte, există în prezent această posibilitate de a îngheța totul”, i-a spus președintele kazah lui Vladimir Putin.

„Este păcat că mor tineri. Toate acestea trebuie să se oprească”, a adăugat el în fața camerelor de filmat.

Aceste cuvinte, rostite în deschiderea summitului de cooperare Rusia – Kazahstan, organizat la Omsk, au fost transmise în direct la televizor.

„Am ales să-mi exprim umila opinie pentru că oamenii știau că plănuiam să fiu la Omsk”, a explicat Kasîm-Jomart Tokaev, așezat lângă Vladimir Putin.

Liderul kazah a mai afirmat că originile războiului ruso-ucrainean „nu sunt pe deplin clare pentru mulți, inclusiv pentru noi”. Deși cauzele războaielor dintre Armenia și Azerbaidjan au fost „clare”, „aici este foarte dificil de înțeles”, a insistat el.

Președintele kazah i-a transmis lui Putin ca Moscova și Kievul să revină la acordurile de la Istanbul din 2022 și să încheie „o pace mult așteptată”.

Confruntat în direct, Vladimir Putin a răspuns că îl va informa pe Tokaev despre evoluțiile războiului în timpul întâlnirii față în față.

Ucraina a propus încetarea atacurilor aeriene reciproce, dar Vladimir Putin a refuzat-o. De altfel, liderul de la Kremlin a respins toate propunerile de pace sau măcar de armistițiu.

Apelul lui Tokaev la oprirea războiului din Ucraina vine în contextul în care Kazahstanul, principala sursă de importuri de petrol a României, a oprit livrările către terminalul Consorțiului Caspian Pipeline de pe coasta Mării Negre, după atacuri cu drone asupra petrolierelor.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Informația de ultim moment, de la vârful țării, face acum înconjurul presei cu o viteză neașteptată! Nimeni nu credea că se va ajunge până aici, dar iată-ne, dragi cetățeni. Breaking news, Sorin Grindeanu tocmai a făcut anunțul
Viva.ro
Informația de ultim moment, de la vârful țării, face acum înconjurul presei cu o viteză neașteptată! Nimeni nu credea că se va ajunge până aici, dar iată-ne, dragi cetățeni. Breaking news, Sorin Grindeanu tocmai a făcut anunțul
Divorț la nivel înalt în politică. Incredibil ce a aflat despre soțul ei, după ani de mariaj! „Mi se face rău când mă gândesc”
Unica.ro
Divorț la nivel înalt în politică. Incredibil ce a aflat despre soțul ei, după ani de mariaj! „Mi se face rău când mă gândesc”
Brigitte Macron, decizie radicală după ce femeile care au susținut că ea s-a născut bărbat au fost achitate. Ce hotărâre a luat Prima Doamnă a Franței
Elle.ro
Brigitte Macron, decizie radicală după ce femeile care au susținut că ea s-a născut bărbat au fost achitate. Ce hotărâre a luat Prima Doamnă a Franței
gsp
Fosta gimnastă a încins Instagramul din Vietnam. Apariția provocatoare care a atras toate privirile
GSP.RO
Fosta gimnastă a încins Instagramul din Vietnam. Apariția provocatoare care a atras toate privirile
Ce se ascunde sub noul șantier » Locul unde s-a câștigat un titlu șters din istorie renaște după zeci de ani, cu 75 de milioane €
GSP.RO
Ce se ascunde sub noul șantier » Locul unde s-a câștigat un titlu șters din istorie renaște după zeci de ani, cu 75 de milioane €
Parteneri
Ca la Bollywood! Cum s-a îmbrăcat Prima Doamnă a României la întâlnirea cu președinta Indiei la București. Niciodată nu a fost atât de îndrăzneață! Imaginile momentului
Libertateapentrufemei.ro
Ca la Bollywood! Cum s-a îmbrăcat Prima Doamnă a României la întâlnirea cu președinta Indiei la București. Niciodată nu a fost atât de îndrăzneață! Imaginile momentului
Ea - 52, el - 29, atât aveau când s-au îndrăgostit, dar iubirea nu a rezistat. La 6 luni de la despărțirea de Octavian Ene, uite cum a răspuns Daniela Nane la o întrebare incomodă! ȘAH MAT!
Avantaje.ro
Ea - 52, el - 29, atât aveau când s-au îndrăgostit, dar iubirea nu a rezistat. La 6 luni de la despărțirea de Octavian Ene, uite cum a răspuns Daniela Nane la o întrebare incomodă! ȘAH MAT!
❤️ Puțini știu povestea din spatele imaginii lui Marc Cucurella! Femeia care l-a ajutat să ajungă campion și motivul emoționant pentru care și-a păstrat părul lung 👀👇
Tvmania.ro
❤️ Puțini știu povestea din spatele imaginii lui Marc Cucurella! Femeia care l-a ajutat să ajungă campion și motivul emoționant pentru care și-a păstrat părul lung 👀👇

Știri România

Parteneri
Ce urmează după Ucraina? Cinci scenarii pentru un posibil atac al Rusiei asupra Europei
Adevarul.ro
Ce urmează după Ucraina? Cinci scenarii pentru un posibil atac al Rusiei asupra Europei
Culisele celui mai scump transfer al verii: „Prietenul meu din copilărie m-a sunat nonstop și m-a convins să semnez”
Fanatik.ro
Culisele celui mai scump transfer al verii: „Prietenul meu din copilărie m-a sunat nonstop și m-a convins să semnez”
Zelenski schimbă comanda armatei ucrainene. Fereastra de risc din Donbas pune presiune pe resursa umană și ajutorul
Financiarul.ro
Zelenski schimbă comanda armatei ucrainene. Fereastra de risc din Donbas pune presiune pe resursa umană și ajutorul
Parteneri
O mai ții minte pe Janine Sârbu? Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta soție a lui Adrian Sârbu și unul dintre cele mai apreciate modele din anii 90. A fost decorată recent de Ministerul Culturii din Franța. Foto
Elle.ro
O mai ții minte pe Janine Sârbu? Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta soție a lui Adrian Sârbu și unul dintre cele mai apreciate modele din anii 90. A fost decorată recent de Ministerul Culturii din Franța. Foto
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Wow! Povestea lor chiar bate scenariul oricărui film! Antonela Roccuzzo și Lionel Messi s-au îndrăgostit în copilărie, viața i-a dus pe drumuri separate, dar o dramă teribilă i-a readus împreună. Mulți apropiați ai cuplului au vorbit despre episodul care le-a schimbat definitiv relația. Mult timp nu s-a știut asta despre superstarul Argentinei
Viva.ro
Wow! Povestea lor chiar bate scenariul oricărui film! Antonela Roccuzzo și Lionel Messi s-au îndrăgostit în copilărie, viața i-a dus pe drumuri separate, dar o dramă teribilă i-a readus împreună. Mulți apropiați ai cuplului au vorbit despre episodul care le-a schimbat definitiv relația. Mult timp nu s-a știut asta despre superstarul Argentinei

Monden

Parteneri
A rupt tăcerea fără nicio rușine! Daniela Crudu spune totul despre activitatea ei de pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau, e wow!”
TVMania.ro
A rupt tăcerea fără nicio rușine! Daniela Crudu spune totul despre activitatea ei de pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau, e wow!”
Stagii plătite pentru absolvenţii români la Comisia Europeană. Cine poate primi până la 1.500 de euro pe lună
ObservatorNews.ro
Stagii plătite pentru absolvenţii români la Comisia Europeană. Cine poate primi până la 1.500 de euro pe lună
Bona Irinei Columbeanu spune pentru prima dată ce a trăit în vila de la Izvorani. Ce nu s-a văzut niciodată la TV: ”Eu am cunoscut o altă latură a relației lor. În casă era o atmosferă..."
Libertateapentrufemei.ro
Bona Irinei Columbeanu spune pentru prima dată ce a trăit în vila de la Izvorani. Ce nu s-a văzut niciodată la TV: ”Eu am cunoscut o altă latură a relației lor. În casă era o atmosferă..."
Parteneri
Marea rivală a Simonei Halep, de nerecunoscut pe plajele din Grecia
GSP.ro
Marea rivală a Simonei Halep, de nerecunoscut pe plajele din Grecia
Ce s-a întâmplat cu acțiunile lui Mircea Lucescu de la Romradiatoare Brașov
GSP.ro
Ce s-a întâmplat cu acțiunile lui Mircea Lucescu de la Romradiatoare Brașov
Parteneri
Un băiat de 14 ani a pus în alertă aviația britanică
Mediafax.ro
Un băiat de 14 ani a pus în alertă aviația britanică
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
StirileKanalD.ro
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
Andreea Ibacka a izbucnit în plâns! Ce a emoționat-o până la lacrimi pe vedetă: „Nu-mi mai e rușine să fiu vulnerabilă”
Wowbiz.ro
Andreea Ibacka a izbucnit în plâns! Ce a emoționat-o până la lacrimi pe vedetă: „Nu-mi mai e rușine să fiu vulnerabilă”
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Dragostea plutește la propriu pe litoral! Doi îndrăgostiți au transformat marea într-o scenă de film romantic. Turiștii prezenți s-au uitat de două ori
Wowbiz.ro
Dragostea plutește la propriu pe litoral! Doi îndrăgostiți au transformat marea într-o scenă de film romantic. Turiștii prezenți s-au uitat de două ori
Zodia care va avea parte de o minune în acest weekend. O să curgă multe lacrimi de fericire
Redactia.ro
Zodia care va avea parte de o minune în acest weekend. O să curgă multe lacrimi de fericire
O bunică refuză să vândă o bucată din grădină și blochează construcția unui drum de 52 de milioane de euro ca să salveze un stejar vechi de 500 de ani
KanalD.ro
O bunică refuză să vândă o bucată din grădină și blochează construcția unui drum de 52 de milioane de euro ca să salveze un stejar vechi de 500 de ani

Politic

Parteneri
Compania care va începe construirea unui parc fotovoltaic uriaș la marginea Iașului a învârtit anul trecut 160 de milioane de euro. Cine este fondatorul
ZiaruldeIasi.ro
Compania care va începe construirea unui parc fotovoltaic uriaș la marginea Iașului a învârtit anul trecut 160 de milioane de euro. Cine este fondatorul
Fotbalistul cu un salariu de 14 milioane de euro i-ar fi oferit o pensie ridicolă fetiței sale: 800 de euro. Scandal monstru cu starul Franței în prim-plan
Fanatik.ro
Fotbalistul cu un salariu de 14 milioane de euro i-ar fi oferit o pensie ridicolă fetiței sale: 800 de euro. Scandal monstru cu starul Franței în prim-plan
Cum ne prostește televizorul, la propriu! Ce-au descoperit oamenii de știință
Spotmedia.ro
Cum ne prostește televizorul, la propriu! Ce-au descoperit oamenii de știință