„Este un record istoric”, a declarat ministrul de Interne al Franței, Laurent Nuñez, sâmbătă, precizând că aproximativ 98.000 de hectare de teren au fost mistuite de flăcări de la începutul anului.

În sud-vestul Franței, aproape 200.000 de persoane au fost evacuate, dintre care peste 167.000 în Gironde, departamentul Bordeaux, și aproximativ 30.000 în departamentul vecin Landes.

Președintele Emmanuel Macron a anunțat vineri activarea mecanismului de urgență al UE, determinând state precum Portugalia, Croația, Slovacia și Suedia să trimită avioane și elicoptere pentru a sprijini Franța.

„Europa este alături de Franța și Spania împotriva incendiilor devastatoare care le afectează”, a scris președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pe rețelele sociale sâmbătă.

Ea a subliniat că Franța beneficiază deja de sprijin european, cu cinci avioane și două elicoptere, în timp ce patru avioane vor ajunge în aceeași zi în Spania.

Autoritățile franceze au intensificat eforturile, confirmând că un avion militar Airbus A400 va începe sâmbătă după-amiază să arunce substanțe ignifuge pentru a opri extinderea flăcărilor. Aceasta se adaugă flotei de avioane Canadair și altor aeronave franceze și europene implicate în lupta cu focul.

În Spania, regiunile Madrid și Ávila au declarat stare de urgență din cauza incendiilor masive. Prim-ministrul Pedro Sánchez a declarat sâmbătă: „Prioritatea noastră este să salvăm vieți, să protejăm comunitățile și să combatem incendiile”.

Potrivit presei spaniole, aproximativ 80.000 de persoane au fost evacuate sau sunt izolate din cauza flăcărilor.

Între timp, în Franța, incendiile au devenit un subiect de controversă politică. Partidele de extremă stânga și dreapta, precum France Insoumise și Rassemblement National, l-au acuzat pe Macron că nu a alocat suficiente resurse pentru prevenirea și combaterea incendiilor.