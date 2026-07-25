Mineralul, cunoscut sub numele de herbertsmithit, ar putea conține o stare cuantică naturală extrem de rară, deschizând calea pentru progrese majore în calculul cuantic și alte tehnologii.

O descoperire veche, dar revoluționară

Totul a început în anii ’70, când mineralogii Joachim Otteman și Darius Adib au descoperit o substanță verde și sticloasă în mina Kali Kafi, din apropierea orașului Anarak, Iran. Inițial, au numit mineralul „anarakit”, dar ulterior acesta a fost reclasificat și redenumit herbertsmithit. De atunci, piatra a rămas aproape uitată, până când cercetătorii au început să descopere proprietățile sale unice.

Ce face herbertsmithitul atât de special?

Fizicienii consideră că herbertsmithitul ar putea găzdui una dintre cele mai enigmatice stări ale materiei: lichidul de spin cuantic. Aceasta este o stare în care particulele dintr-un material rămân conectate și interacționează între ele într-un mod extrem de complex, chiar și în cele mai scăzute stări de energie.

„Întregul sistem ar funcționa ca o rețea înlănțuită, un fel de inteligență colectivă, și exact asta este un lichid de spin cuantic. Dacă natura ar face asta mai bine decât putem noi, ar fi minunat”, a explicat Michael Norman, cercetător la Laboratorul Național Argonne.

O fereastră spre noi posibilități științifice

Această potențială inseparabilitate cuantică face din herbertsmithit un subiect de studiu extrem de promițător. Deși laboratoarele au reușit să reproducă stări cuantice similare folosind particule sau atomi de lumină la temperaturi foarte scăzute, replicarea acestor fenomene într-un material solid rămâne o provocare uriașă. Herbertsmithitul oferă însă un indiciu că natura a reușit să producă spontan astfel de sisteme complexe.

Posibilitatea de a controla stările cuantice din acest mineral ar putea duce la progrese semnificative în domenii precum calculul cuantic, criptografia și alte tehnologii. Cu toate acestea, descoperirea nu înseamnă că o simplă piatră poate fi transformată direct într-un computer cuantic.

„Valoarea acestei descoperiri constă în demonstrarea faptului că astfel de sisteme extrem de complexe pot apărea natural și pot deschide noi perspective asupra fizicii cuantice, care rămâne o provocare pentru înțelegerea umană”, au explicat cercetătorii.

Deși herbertsmithitul este încă în faza de studiu, această descoperire ar putea influența semnificativ viitorul tehnologiilor cuantice.