Un somn de 8 ore pe noapte nu garantează întotdeauna o refacere completă a organismului, potrivit unui studiu, care subliniază că inclusiv consumul de cafea poate influența activitatea creierului în timpul somnului, chiar și la persoanele care nu au probleme cunoscute.

Studiul, realizat cu ajutorul electroencefalografiei (EEG), a demonstrat că, deși cofeina nu reduce neapărat durata somnului sau nu împiedică adormirea, aceasta poate modifica activitatea cerebrală într-un mod care o face să semene cu starea de veghe.

„Chiar dacă o persoană doarme suficient, cofeina poate scădea activitatea undelor lente ale creierului”, a explicat Donata Kurpas, coautoare a cercetării.

Somnul cu unde lente este esențial pentru refacerea organismului. În această fază, corpul își reface rezervele de energie și susține funcționarea optimă a creierului.

Cu toate acestea, cercetătorii atrag atenția că senzația subiectivă de odihnă poate să nu reflecte întotdeauna procesele reale din organism. Chiar dacă o persoană adoarme fără dificultate și nu se trezește în timpul nopții, calitatea somnului său poate fi afectată de cofeină.

Reacția la cofeină diferă semnificativ de la o persoană la alta, fiind influențată de factori precum genetica, metabolismul, vârsta, nivelul de stres și oboseala cronică

Mai mult, nu doar cafeaua consumată seara poate influența somnul, ci și cantitatea totală de cofeină ingerată pe parcursul unei zile.

Chiar și o ceașcă de cafea băută dimineața poate avea efecte asupra odihnei nocturne pentru unii oameni”, se arată în studiu.

O altă concluzie importantă a cercetătorilor este legătura dintre consumul de cofeină și un posibil „cerc vicios” al oboselii.

Cofeina ajută la combaterea somnolenței în timpul zilei, dar, dacă afectează calitatea somnului nocturn, poate duce la o senzație și mai accentuată de epuizare a doua zi.

„Dacă cofeina ajută o persoană să funcționeze pe parcursul zilei, dar în același timp îi alterează calitatea somnului, se poate ajunge la un cerc vicios: oboseală crescută, o nevoie mai mare de stimulare și o calitate mai slabă a odihnei”, a adăugat Kurpas.

Aceste constatări sunt esențiale mai ales pentru persoanele a căror muncă necesită concentrare mentală intensă, pentru sportivi sau pentru cei care consumă regulat cofeină pentru a-și menține productivitatea și vigilența.

Cercetătorii subliniază importanța unui consum moderat de cofeină, adaptat nevoilor individuale, pentru a evita efectele nedorite asupra sănătății și performanței. Amintim că somnul nu este important doar pentru odihnă.

Studiile anterioare au arătat că lipsa constantă a somnului poate afecta memoria, starea de spirit, sistemul imunitar și sănătatea inimii

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