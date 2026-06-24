Ce arată, în realitate, săgeata de lângă pompa de benzină?

Săgeata respectivă nu este acolo din întâmplare. Ea îți indică exact pe ce parte a mașinii se află rezervorul de combustibil.

Dacă săgeata este orientată spre stânga , ușița rezervorului este pe partea șoferului.

, ușița rezervorului este pe partea șoferului. Dacă săgeata este orientată spre dreapta, ușița se află pe partea pasagerului.

De ce este util acest truc? Te scapă de momentele neplăcute în care conduci o mașină închiriată, mașina de la serviciu sau autoturismul unui prieten. În loc să tragi pe partea greșită a pompei în benzinărie, să cobori și să realizezi că furtunul nu ajunge, este suficient să arunci o privire rapidă în bord înainte de a opri.

Cum a apărut acest simbol pe mașinile moderne

Deși pare o inovație recentă, introducererea acestui indicator a început treptat în anii ’80 și ’90, fiind adoptată inițial de marii producători auto pentru a îmbunătăți experiența utilizatorilor. În prezent, aproape toate mașinile moderne, indiferent că vorbim despre modele pe benzină, motorină sau chiar mașini hibride și electrice (unde indică portul de încărcare), vin dotate cu acest simbol salvator.

În concluzie, data viitoare când te urci la volanul unei mașini noi, nu mai este nevoie să ghicești sau să cobori din vehicul pentru a verifica unde alimentezi. Aruncă o privire pe ecranul din bord, urmează săgeata și vei parca perfect din prima încercare.

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