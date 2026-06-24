O româncă din Torino și-a ucis fiica, apoi și-a luat viața

La două zile după tragedia care a șocat comunitatea românească din Italia, familia Mihaelei Belecciu, femeia de 39 de ani care și-a ucis fiica de 13 ani, iar apoi s-a sinucis la Torino, vorbește despre lunile de suferință prin care aceasta ar fi trecut și acuză că apelurile repetate la ajutor au rămas fără răspuns.

„De luni întregi, sora noastră nu mai era aceeași, era complet scăpată de sub control. Am făcut tot posibilul să îi fim alături, am cerut ajutor medicilor și forțelor de ordine. Nimeni nu ne-a ajutat, am fost abandonați”, spun fratele și sora Mihaelei, potrivit Corriere della Sera.

În timp ce rudele încearcă să reconstruiască ultimele luni din viața femeii și să o sprijine pe fata cea mare, în vârstă de 20 de ani, cea care a descoperit trupurile neînsuflețite ale mamei și surorii sale, anchetatorii încearcă să clarifice circumstanțele tragediei.

„Uită-te în telefonul meu”. Mesajul lăsat înainte de moarte

Înainte de a-și pune capăt zilelor, Mihaela Belecciu i-a lăsat fiicei sale mai mari un bilet pe care a scris: „Uită-te în telefon”, oferindu-i și codurile de acces.

Anchetatorii încearcă acum să afle ce anume dorea femeia să dezvăluie.

„Ceva trebuie să existe în acel telefon. Cerem doar să iasă adevărul la iveală. Sora noastră era victima unei relații toxice care a devastat-o psihologic”, susține fratele femeii.

Familia spune că despărțirea de soț a declanșat suferința femeii

Mihaela și soțul ei locuiau în Italia de aproximativ 20 de ani. Cu mai bine de un an în urmă, bărbatul s-a mutat în Elveția pentru serviciu.

„La început totul părea normal, dar apoi au ieșit la iveală numeroasele minciuni pe care i le spunea. A încetat să îi mai trimită bani și îi spunea că nu poate reveni în Italia. În februarie, când Mihaela i-a cerut explicații, el i-a scris să nu îl mai caute și i-a trimis un selfie în care apărea îmbrățișând o altă femeie. Din acel moment, sora noastră a pierdut contactul cu realitatea”, povestesc rudele.

Potrivit familiei, atunci ar fi început calvarul psihologic care i-a afectat grav echilibrul emoțional. Rudele afirmă că, în luna martie, Mihaela ar fi încercat deja să se stranguleze, iar câteva săptămâni mai târziu ar fi încercat din nou să își ia viața, ingerând mai multe medicamente.

„În ambele situații am mers la spital și am discutat cu psihologul, cerând internarea ei. Ni s-a răspuns că acest lucru nu este posibil fără consimțământul ei și că nu părea agresivă. A fost trimisă acasă, recomandându-ni-se să îi fim alături. Exact asta am făcut, din toată inima. Încercam să nu o lăsăm niciodată singură, să o scoatem din casă, să îi distragem atenția. Am cerut ajutor și centrului de sănătate mintală, dar nu existau programări disponibile înainte de luna septembrie”, spun fratele și sora victimei.

Aceștia afirmă că au apelat inclusiv la carabinieri.

„Când își pierdea controlul, chemam carabinierii. Ni s-a spus că vor trimite asistenți sociali. Nu a venit nimeni. Am precizat de fiecare dată că în casă se afla și o adolescentă, o minoră, și că sora noastră avea nevoie de ajutor, dar nu am fost ascultați”, susțin rudele Mihaelei.

„Își bătea joc de ea, o manipula și o amenința că îi va lua copilul”

Familia vorbește despre o relație toxică între Mihaela și fostul soț.

„Își bătea joc de ea, o manipula în funcție de propriile interese. O amenința că nu îi va mai da bani și că nu o va ajuta cu fiicele. Îi atribuia întreaga vină pentru destrămarea căsniciei. În unele mesaje o amenința că îi va lua copilul”, spun apropiații.

Potrivit acestora, chiar sâmbătă, cu o zi înaintea tragediei, cei doi ar fi avut un nou schimb de mesaje.

„I-a trimis o fotografie în care apărea alături de o altă femeie și i-a spus să îl lase în pace. Seara am scos-o în oraș pentru a o ajuta să se liniștească, dar apoi a început să își piardă controlul. Am chemat ambulanța, voiam să fie internată. Ni s-a răspuns că cei care anunță că se vor sinucide, de obicei, nu o fac. A doua zi s-a întâmplat tragedia”, spun rudele Mihaelei.

Avocatul familiei, Maurizio Punturieri, a anunțat că a primit mandat pentru a analiza întreaga situație și pentru a verifica dacă au existat eventuale responsabilități, inclusiv prin omisiune.

„Am primit mandat pentru a face lumină în acest caz și pentru a identifica eventuale responsabilități, inclusiv comportamente omisive sau lipsa de colaborare în raport cu numeroasele solicitări de ajutor formulate de femeie și de rudele sale, inclusiv către serviciile sociale din teritoriu”, a declarat avocatul.

Acesta a precizat că familia nu caută „un vinovat cu orice preț”, însă dorește să atragă atenția asupra necesității de a interveni rapid în astfel de situații, fără excese de birocrație.

Filmul tragediei din Torino

Reamintim că tragedia s-a produs în cursul dimineții de duminică, 21 iunie, într-un apartament situat în cartierul Parella din Torino.

Conform primelor concluzii rezultate în urma cercetărilor efectuate la fața locului, femeia de 40 de ani și-ar fi strangulat fata cea mică, după care și-ar fi pus capăt zilelor folosind o frânghie.

Echipajele medicale ale serviciului de urgență 118 din cadrul Azienda Zero au intervenit de urgență, însă nu au mai putut face nimic pentru a salva cele două victime, acestea fiind deja decedate la sosirea medicilor. Paramedicii au încercat să o resusciteze pe adolescenta de 13 ani, însă fără succes. Sora acesteia, care a descoperit cadavrele, a fost transportată în stare de șoc la Spitalul Maria Vittoria.

Vezi subiectele la matematică la Evaluarea Națională 2026 – ce le-a picat elevilor.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Pe cine suspecta Viorica Dăncilă că îi strecura intenționat greșeli în discursuri! Toți au amuțit când au auzit despre cine e vorba, e un nume pe care îl auzim zilnic, zilnic, zilnic! Ce i-a spus unui jurnalist: „Era pur şi simplu terorizată ”
Viva.ro
Pe cine suspecta Viorica Dăncilă că îi strecura intenționat greșeli în discursuri! Toți au amuțit când au auzit despre cine e vorba, e un nume pe care îl auzim zilnic, zilnic, zilnic! Ce i-a spus unui jurnalist: „Era pur şi simplu terorizată ”
Imagini nemaivăzute din trecutul lui Nicușor Dan. Cum se distra președintele în tinerețe, la Vama Veche / FOTO
Unica.ro
Imagini nemaivăzute din trecutul lui Nicușor Dan. Cum se distra președintele în tinerețe, la Vama Veche / FOTO
Nadia Comăneci, anunț despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă după ce a fost celebrată la 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice: „Mă emoționez…”
Elle.ro
Nadia Comăneci, anunț despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă după ce a fost celebrată la 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice: „Mă emoționez…”
gsp
Cristiano Ronaldo tocmai a stabilit recordul pe care Messi nu i-l poate lua » Cel puțin nu în 2026!
GSP.RO
Cristiano Ronaldo tocmai a stabilit recordul pe care Messi nu i-l poate lua » Cel puțin nu în 2026!
Ronaldo i-a „tăiat-o” reporterului când a fost întrebat de Messi
GSP.RO
Ronaldo i-a „tăiat-o” reporterului când a fost întrebat de Messi
Parteneri
Ultima oră! Nicușor Dan, decizie uriașă, gata! Anunțul său a stârnit valuri de reacții! Președintele nostru a dat șah-mat! Nimeni nu îl credea în stare să facă așa ceva! Cuvintele lui provoacă negocieri de urgență!
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Nicușor Dan, decizie uriașă, gata! Anunțul său a stârnit valuri de reacții! Președintele nostru a dat șah-mat! Nimeni nu îl credea în stare să facă așa ceva! Cuvintele lui provoacă negocieri de urgență!
Lovitură pentru Andreea Esca și soțul ei, Alexandre Eram! Gata, acum este totul oficial. Din păcate, nu s-a mai putut salva nimic
Avantaje.ro
Lovitură pentru Andreea Esca și soțul ei, Alexandre Eram! Gata, acum este totul oficial. Din păcate, nu s-a mai putut salva nimic
Lili Sandu a făcut furori în costum de baie, la 47 de ani. Un comentariu a atras atenția tuturor: „Cam cu câtă muncă se obține un corp așa?” Vezi imaginile care au stârnit valul de reacții
Tvmania.ro
Lili Sandu a făcut furori în costum de baie, la 47 de ani. Un comentariu a atras atenția tuturor: „Cam cu câtă muncă se obține un corp așa?” Vezi imaginile care au stârnit valul de reacții

Știri România

Negocieri de urgență pentru formarea noului Guvern, după consultările de la Cotroceni. Cea mai plauzibilă variantă: guvern minoritar. Ce urmează pentru PNL, USR, UDMR și PSD
LiveText
Politică 11:06
Negocieri de urgență pentru formarea noului Guvern, după consultările de la Cotroceni. Cea mai plauzibilă variantă: guvern minoritar. Ce urmează pentru PNL, USR, UDMR și PSD
Anunțul lui Nicușor Dan, după consultările de la Cotroceni: „Varianta care pare să se contureze este aceea a unui guvern politic minoritar”
Politică 23 iun.
Anunțul lui Nicușor Dan, după consultările de la Cotroceni: „Varianta care pare să se contureze este aceea a unui guvern politic minoritar”
Parteneri
„Anticipatele sunt cea mai bună soluție proastă”. Mutarea care i-ar fi fatală președintelui Nicușor Dan
Adevarul.ro
„Anticipatele sunt cea mai bună soluție proastă”. Mutarea care i-ar fi fatală președintelui Nicușor Dan
Csikszereda, gest emoționant pentru o legendă a naționalei României. Rentă viageră lunară
Fanatik.ro
Csikszereda, gest emoționant pentru o legendă a naționalei României. Rentă viageră lunară
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Financiarul.ro
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Parteneri
Alexia Eram, confesiuni rare despre iubitul ei, Tonghi. De la ce pornesc tensiunile între ei și ce a învățat din fosta relație cu Mario Fresh: „Nu mai e totul așa de roz...”
Elle.ro
Alexia Eram, confesiuni rare despre iubitul ei, Tonghi. De la ce pornesc tensiunile între ei și ce a învățat din fosta relație cu Mario Fresh: „Nu mai e totul așa de roz...”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
NEWS ALERT! Mișcarea de ultim moment a lui Dominic Fritz. Răsturnare de situație, ce a decis USR
Viva.ro
NEWS ALERT! Mișcarea de ultim moment a lui Dominic Fritz. Răsturnare de situație, ce a decis USR

Monden

Motivul pentru care Codruța Filip nu și-a donat rochia de mireasă. Tatăl ei a ajutat-o să o distrugă: „A fost oricum dureros”
Stiri Mondene 11:00
Motivul pentru care Codruța Filip nu și-a donat rochia de mireasă. Tatăl ei a ajutat-o să o distrugă: „A fost oricum dureros”
Final de vacanță de coșmar pentru Anca Țurcașiu și iubitul ei: „Nu am putut intra în avion”
Stiri Mondene 10:47
Final de vacanță de coșmar pentru Anca Țurcașiu și iubitul ei: „Nu am putut intra în avion”
Parteneri
Iuliana Pepene, imagini incendiare din Mykonos. Cum s-a fotografiat vedeta de la Observator în „insula milionarilor”
TVMania.ro
Iuliana Pepene, imagini incendiare din Mykonos. Cum s-a fotografiat vedeta de la Observator în „insula milionarilor”
Cel mai dorit colegiu de către elevii de 10 ai României. 10 candidaţi pe un loc la admitere
ObservatorNews.ro
Cel mai dorit colegiu de către elevii de 10 ai României. 10 candidaţi pe un loc la admitere
Tragedie de ultimă oră! Am pierdut o comoară de om, A murit și cântăreața noastră iubită. Ce soartă crudă!! Era o femeie cu un har dumnezeiesc și o voce de înger
Libertateapentrufemei.ro
Tragedie de ultimă oră! Am pierdut o comoară de om, A murit și cântăreața noastră iubită. Ce soartă crudă!! Era o femeie cu un har dumnezeiesc și o voce de înger
Parteneri
Cristiano Ronaldo tocmai a stabilit recordul pe care Messi nu i-l poate lua » Cel puțin nu în 2026!
GSP.ro
Cristiano Ronaldo tocmai a stabilit recordul pe care Messi nu i-l poate lua » Cel puțin nu în 2026!
Acasă la J.R. Ewing, capul răutăților din serialul Dallas: cum e în realitate ferma Southfork, locul unde s-a născut capitalismul românesc
GSP.ro
Acasă la J.R. Ewing, capul răutăților din serialul Dallas: cum e în realitate ferma Southfork, locul unde s-a născut capitalismul românesc
Parteneri
Examen cu capcane? Ce subiecte au primit elevii la Evaluarea Națională la Matematică
Mediafax.ro
Examen cu capcane? Ce subiecte au primit elevii la Evaluarea Națională la Matematică
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
Wowbiz.ro
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
Promo
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Advertorial
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Răzvan Lucescu a izbucnit în lacrimi atunci când a vorbit despre tatăl său! Nu poate trece nici acum peste pierderea suferită: „E greu de acceptat”
Wowbiz.ro
Răzvan Lucescu a izbucnit în lacrimi atunci când a vorbit despre tatăl său! Nu poate trece nici acum peste pierderea suferită: „E greu de acceptat”
El este omul care are cele mai mare sanse sa AJUNGA PREMIER dupa ce a picat Guvernul Vestea
Redactia.ro
El este omul care are cele mai mare sanse sa AJUNGA PREMIER dupa ce a picat Guvernul Vestea
Sfârșit tragic pentru o femeie din București. Și-a pierdut viața pe DN1, după ce mașina în care se afla s-a ciocnit de un autocamion
KanalD.ro
Sfârșit tragic pentru o femeie din București. Și-a pierdut viața pe DN1, după ce mașina în care se afla s-a ciocnit de un autocamion

Politic

Negocieri de urgență pentru formarea noului Guvern, după consultările de la Cotroceni. Cea mai plauzibilă variantă: guvern minoritar. Ce urmează pentru PNL, USR, UDMR și PSD
LiveText
Politică 11:06
Negocieri de urgență pentru formarea noului Guvern, după consultările de la Cotroceni. Cea mai plauzibilă variantă: guvern minoritar. Ce urmează pentru PNL, USR, UDMR și PSD
Anunțul lui Nicușor Dan, după consultările de la Cotroceni: „Varianta care pare să se contureze este aceea a unui guvern politic minoritar”
Politică 23 iun.
Anunțul lui Nicușor Dan, după consultările de la Cotroceni: „Varianta care pare să se contureze este aceea a unui guvern politic minoritar”
Parteneri
Câți premieri poate să desemneze Nicușor Dan: fără număr. „Nu avem o soluție tehnică în Constituție”
ZiaruldeIasi.ro
Câți premieri poate să desemneze Nicușor Dan: fără număr. „Nu avem o soluție tehnică în Constituție”
„M-am trezit plângând, nu pot să cred…!“ Dezvăluirea emoționantă a lui Vasile Mogoș după despărțirea de Universitatea Craiova
Fanatik.ro
„M-am trezit plângând, nu pot să cred…!“ Dezvăluirea emoționantă a lui Vasile Mogoș după despărțirea de Universitatea Craiova
Bacteria „mâncătoare de carne” se răspândește pe plajele Europei. Experții au o explicație
Spotmedia.ro
Bacteria „mâncătoare de carne” se răspândește pe plajele Europei. Experții au o explicație