O româncă din Torino și-a ucis fiica, apoi și-a luat viața

La două zile după tragedia care a șocat comunitatea românească din Italia, familia Mihaelei Belecciu, femeia de 39 de ani care și-a ucis fiica de 13 ani, iar apoi s-a sinucis la Torino, vorbește despre lunile de suferință prin care aceasta ar fi trecut și acuză că apelurile repetate la ajutor au rămas fără răspuns.

„De luni întregi, sora noastră nu mai era aceeași, era complet scăpată de sub control. Am făcut tot posibilul să îi fim alături, am cerut ajutor medicilor și forțelor de ordine. Nimeni nu ne-a ajutat, am fost abandonați”, spun fratele și sora Mihaelei, potrivit Corriere della Sera.

În timp ce rudele încearcă să reconstruiască ultimele luni din viața femeii și să o sprijine pe fata cea mare, în vârstă de 20 de ani, cea care a descoperit trupurile neînsuflețite ale mamei și surorii sale, anchetatorii încearcă să clarifice circumstanțele tragediei.

„Uită-te în telefonul meu”. Mesajul lăsat înainte de moarte

Înainte de a-și pune capăt zilelor, Mihaela Belecciu i-a lăsat fiicei sale mai mari un bilet pe care a scris: „Uită-te în telefon”, oferindu-i și codurile de acces.

Anchetatorii încearcă acum să afle ce anume dorea femeia să dezvăluie.

„Ceva trebuie să existe în acel telefon. Cerem doar să iasă adevărul la iveală. Sora noastră era victima unei relații toxice care a devastat-o psihologic”, susține fratele femeii.

Familia spune că despărțirea de soț a declanșat suferința femeii

Mihaela și soțul ei locuiau în Italia de aproximativ 20 de ani. Cu mai bine de un an în urmă, bărbatul s-a mutat în Elveția pentru serviciu.

„La început totul părea normal, dar apoi au ieșit la iveală numeroasele minciuni pe care i le spunea. A încetat să îi mai trimită bani și îi spunea că nu poate reveni în Italia. În februarie, când Mihaela i-a cerut explicații, el i-a scris să nu îl mai caute și i-a trimis un selfie în care apărea îmbrățișând o altă femeie. Din acel moment, sora noastră a pierdut contactul cu realitatea”, povestesc rudele.

Potrivit familiei, atunci ar fi început calvarul psihologic care i-a afectat grav echilibrul emoțional. Rudele afirmă că, în luna martie, Mihaela ar fi încercat deja să se stranguleze, iar câteva săptămâni mai târziu ar fi încercat din nou să își ia viața, ingerând mai multe medicamente.

„În ambele situații am mers la spital și am discutat cu psihologul, cerând internarea ei. Ni s-a răspuns că acest lucru nu este posibil fără consimțământul ei și că nu părea agresivă. A fost trimisă acasă, recomandându-ni-se să îi fim alături. Exact asta am făcut, din toată inima. Încercam să nu o lăsăm niciodată singură, să o scoatem din casă, să îi distragem atenția. Am cerut ajutor și centrului de sănătate mintală, dar nu existau programări disponibile înainte de luna septembrie”, spun fratele și sora victimei.

Aceștia afirmă că au apelat inclusiv la carabinieri.

„Când își pierdea controlul, chemam carabinierii. Ni s-a spus că vor trimite asistenți sociali. Nu a venit nimeni. Am precizat de fiecare dată că în casă se afla și o adolescentă, o minoră, și că sora noastră avea nevoie de ajutor, dar nu am fost ascultați”, susțin rudele Mihaelei.

„Își bătea joc de ea, o manipula și o amenința că îi va lua copilul”

Familia vorbește despre o relație toxică între Mihaela și fostul soț.

„Își bătea joc de ea, o manipula în funcție de propriile interese. O amenința că nu îi va mai da bani și că nu o va ajuta cu fiicele. Îi atribuia întreaga vină pentru destrămarea căsniciei. În unele mesaje o amenința că îi va lua copilul”, spun apropiații.

Potrivit acestora, chiar sâmbătă, cu o zi înaintea tragediei, cei doi ar fi avut un nou schimb de mesaje.

„I-a trimis o fotografie în care apărea alături de o altă femeie și i-a spus să îl lase în pace. Seara am scos-o în oraș pentru a o ajuta să se liniștească, dar apoi a început să își piardă controlul. Am chemat ambulanța, voiam să fie internată. Ni s-a răspuns că cei care anunță că se vor sinucide, de obicei, nu o fac. A doua zi s-a întâmplat tragedia”, spun rudele Mihaelei.

Avocatul familiei, Maurizio Punturieri, a anunțat că a primit mandat pentru a analiza întreaga situație și pentru a verifica dacă au existat eventuale responsabilități, inclusiv prin omisiune.

„Am primit mandat pentru a face lumină în acest caz și pentru a identifica eventuale responsabilități, inclusiv comportamente omisive sau lipsa de colaborare în raport cu numeroasele solicitări de ajutor formulate de femeie și de rudele sale, inclusiv către serviciile sociale din teritoriu”, a declarat avocatul.

Acesta a precizat că familia nu caută „un vinovat cu orice preț”, însă dorește să atragă atenția asupra necesității de a interveni rapid în astfel de situații, fără excese de birocrație.

Filmul tragediei din Torino

Reamintim că tragedia s-a produs în cursul dimineții de duminică, 21 iunie, într-un apartament situat în cartierul Parella din Torino.

Conform primelor concluzii rezultate în urma cercetărilor efectuate la fața locului, femeia de 40 de ani și-ar fi strangulat fata cea mică, după care și-ar fi pus capăt zilelor folosind o frânghie.

Echipajele medicale ale serviciului de urgență 118 din cadrul Azienda Zero au intervenit de urgență, însă nu au mai putut face nimic pentru a salva cele două victime, acestea fiind deja decedate la sosirea medicilor. Paramedicii au încercat să o resusciteze pe adolescenta de 13 ani, însă fără succes. Sora acesteia, care a descoperit cadavrele, a fost transportată în stare de șoc la Spitalul Maria Vittoria.

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