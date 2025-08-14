Nămolul este vândut la caserolă, borcan sau sticlă

Acesta este vândut la caserolă, borcan sau PET și vine cu instrucțiuni de folosire.

„Te dai un strat subţire, până se usucă. Se usucă, pe urmă te mai dai o dată. Şi stai la soare să vezi tu cum ciupeşte de acolo durerile”, spune o vânzătoare.

Totuși, nămolul vândut este adunat de pe marginea lacului, și mai grav, din zonele de deversare ale centrelor balneare şi a fost deja folosit.

Avertismentul făcut de specialiști

Specialiștii avertizează că tratamentul cu nămol care a mai fost folosit poate duce la complicații.

„Reacţiile adverse de la un nămol neconform, în primul rând, pot fi de natură infecţioasă – infecţii tegumentare, dermatologice, care pot apărea. Poate duce chiar şi la reacţii cardiovasculare şi neurologice, care pot fi fatale pentru pacienţi”, a declarat dr. Stanciu Liliana Elena – medic balnear.

Nămolul care este original și se folosește în centrele de tratament este maturat și stabilizat chimic. Textura sa, culoarea și mirosul sunt principalele elemente prin care oamenii îl pot diferenția.

„Sunt nişte cuve, unde nămolul se adună, şi îi trebuie un timp de materurare, specialiştii spun că ajunge şi la 30 de ani. Nămolul, aşa cum este ştiut, aurul negru de la Techirghiol trebuie să fie cu această culoare neagră. Să fie lucios, untos. Nămolul trebuie să aibă o anumită granulaţie, o anumită textură, plasticitate pentru a putea fi efectuat cu tratament corect”, a declarat Elena Roxana, manager sanatoriu Techirghiol.

Recomandări Cazul de ultraj care l-a revoltat pe Nicușor Dan, ținut sub preș nouă zile. Ancheta, declanșată doar după apariția imaginilor pe rețelele sociale

Nămolul are efect antiinflamator

Când e vorba de sănătate, din ce în ce mai mulți oameni se întorc spre simplitate alegând soluţiile de tratament lăsate de natură. Printre acestea se află și nămolul. Tratamentul cu nămol, numit şi peloidoterapie, a fost utilizat în formă empirică din cele mai vechi timpuri. Nămolul are efect antiinflamator. Află la ce mai e bun.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE