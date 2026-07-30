Cred că m-am obișnuit, dar am avut nevoie de o perioadă scurtă să mă obișnuiesc, pentru că legătura dintre noi nu ne-o ia nimeni și petrecem mult timp împreună atunci când suntem liniștite. Vorbim despre lucruri care ne fac plăcere, nu stă nimeni pe capul nostru. Ea este o persoană aplecată spre lucruri care ies din zona senzorialului, și eu la fel. Ne place să vorbim despre lucruri inexplicabile, care se întâmplă fără îndoială.

Sunt momente când suntem atât de ocupate încât zicem „săru-mâna’ că nu ne batem la cap, pentru că ne cunoaștem bine și ne spunem că ne sunăm imediat ce terminăm. Sunt momente când simțim nevoia să ne vedem, să mâncăm o prăjitură. Nu există scară de la 1 la 10. Nu mă îngrijorez dacă nu îmi răspunde, o cunosc și știu că mă va suna.

Maia și Teo TrandafirIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 6

Orice părinte, indiferent de sexul copilului, se îngrijorează. Nu poți spune că, dacă ai crescut un copil, nu ești îngrijorat în legătură cu el. Și tatăl de băiat se gândește la copilul lui, și o bunică se gândește la nepotul ei. Oricine se gândește la puiuțul său, să aibă noroc, să fie bine. În gândurile unui părinte, copilul se află constant”, a declarat Teo Trandafir pentru revista VIVA!

În urmă cu ceva timp, Teo recunoștea că este o mamă strictă. Cu toate astea, ea încearcă să aibă încredere în fiica ei și în educația pe care i-a adat-o în toți anii, până la această vârstă.

„Trebuie să recunosc că pretenția părinților de a cunoaște anturajul copiilor este o utopie. Cei care își imaginează că în momentul în care copilul iese din casă face ce cred ei că va face au o gândire liniștitoare, dar cam atât.

În momentul în care iese din casă, copilul devine el însuși. Tot ce poți să faci este să te rogi ca educația pe care i-ai oferit-o până atunci să funcționeze. Să aibă propriile principii, pentru că le va aplica pe ale lui, nu pe ale tale. Cel puțin în tinerețe, pentru că mai încolo toți devenim părinții noștri.

Nimeni nu îți ia prietenii pentru că se deplasează. Mulți oameni pe care îi cunosc au prieteni în străinătate. Prietenia nu este condiționată de spațiu, pentru că te leagă amintiri, compatibilități, experiențe fabuloase trăite împreună, pe care știm să le prețuim”, a mai adăugat vedeta.

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