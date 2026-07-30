În tur, ambele echipe din Cluj au remizat: U Cluj a făcut 2-2 acasă cu Brann, iar CFR Cluj a terminat 1-1 meciul jucat în deplasare la Alashkert.

Partidele retur Brann – U Cluj și CFR Cluj – Alashkert se dispută pe 30 iulie 2026 și sunt transmise de Digi Sport 1 și Prima Sport 1, la fel cum s-a întâmplat și cu meciurile din tur. Duelul din Norvegia începe la ora 20.00, în timp ce partida din România are loc la ora 21.30.

Universitatea Cluj vine după meciul pierdut în Liga 1 cu Sepsi Sfântu Gheorghe, în deplasare, scor 0-1, iar CFR Cluj după partida câștigată cu 5-0 acasă în fața lui Voluntari, în Superligă.

Brann – U Cluj și CFR Cluj – Alashkert se văd pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1

În cazul în care U Cluj nu este eliminată din competiția europeană, va da piept în următorul tur din Conference League cu Apollon Limassol (Cipru), care a învins-o în dublă manșă pe FC Dila Gori (Georgia), scoruri 4-0 și 3-0.

Dacă se califică mai departe în Conference League, CFR Cluj o întâlnește pe învingătoarea dintre Tromso (Norvegia) și FC Hradec Kralove (Cehia). În meciul tur, cehii au învins cu 1-0.

Meciul Brann – U Cluj este transmis în direct de Digi Sport 1 și Prima Sport 1 pe 30 iulie 2026, de la ora 20.00, iar partida CFR Cluj – Alashkert se vede pe aceleași posturi TV, însă de la ora 21.30.